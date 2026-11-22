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لم يكن المطران جورج خضر رجل دين تقليدياً، ولا كان حضوره محصوراً في حدود الكنيسة التي خدمها، أو في الموقع الأسقفي الذي شغله. كان واحداً من الأصوات الروحية والفكرية التي تجاوزت حدود الطائفة، ونجحت في مخاطبة الإنسان، أياً تكن هويته الدينية أو الثقافية. برحيله ظهر اليوم، الأحد 22 تشرين الثاني 2026، تطوي الكنيسة الأرثوذكسية الأنطاكية صفحة من تاريخها المعاصر، ويخسر شخصية تركت بصمتها في الفكر واللاهوت والحوار بين الأديان.غادر المطران جورج خضر هذه الحياة، لكن من الصعب اختصار إرثه في خبر وفاة أو في بيان نعي، لأن الرجل لم يكن مجرد صاحب موقع كنسي، بل صاحب مشروع فكري وروحي، آمن بأن الإيمان لا ينفصل عن العقل، وأن لا تُختصر في الطقوس، وأن الانفتاح على الآخر ليس تنازلاً عن الهوية، بل تعبير عن عمقها.وُلد خضر في في 6 تموز 1924، ونشأ في بيئة اختلطت فيها الثقافتان المسيحية والإسلامية. وربما لم يكن هذا التفصيل عابراً في تكوينه، إذ إن انفتاحه المبكر على الإسلام، وقراءته القرآن ، واهتمامه بالحضارة العربية والإسلامية، جعله لاحقاً أحد أبرز الوجوه الكنسية التي اشتغلت على الحوار الإسلامي المسيحي في لبنان والمشرق.لم يكن الحوار بالنسبة إليه شعاراً للاستهلاك أو مجاملة بين الطوائف، بل كان قناعة فكرية وإيمانية. فكان يرى أن معرفة الآخر شرط أساسي للتفاهم معه، وأن التعايش لا يقوم على مجرد تقاسم الجغرافيا، بل على احترام الاختلاف والاعتراف بالإنسان في الآخر.ومن هنا، اكتسبت مواقفه أهمية خاصة في بلد مثل لبنان، حيث كثيراً ما تحوّلت الاختلافات الدينية والسياسية إلى أسباب للانقسام والصدام. وقد امتلك المطران خضر شجاعة الخروج من الخطاب الكنسي التقليدي إلى فضاء أرحب، فخاطب المسلمين بلغتهم الثقافية والدينية، كما خاطب بلغة تدعوهم إلى التعمق في إيمانهم، لا إلى الانغلاق خلف جدران الخوف.وفي العام 1942، كان من مؤسسي حركة الشبيبة الأرثوذكسية، التي أرادها مشروعاً لتجديد الحياة الكنسية وإعادة الشباب إلى ينابيع الإيمان والمعرفة. ثم تابع دراساته اللاهوتية في ، وعاد إلى لبنان حيث رُسم كاهناً عام 1954، وخدم رعية الميناء في طرابلس، قبل انتخابه مطراناً لأبرشية جبيل والبترون وما يليهما عام 1970. وظل راعياً لهذه الأبرشية حتى استقالته عام 2018.ولم يقتصر حضوره على العمل الرعائي، بل امتد إلى الجامعة ، حيث درّس الحضارة العربية، وإلى معهد القديس يوحنا الدمشقي اللاهوتي في البلمند، حيث درّس اللاهوت الرعائي والإسلاميات. كما شارك في الحوار اللاهوتي العالمي بين الكنيستين الكاثوليكية والأرثوذكسية، وتولى مسؤوليات فكرية وكنسية في مجلس كنائس .أما في الكتابة، فكان له أسلوب خاص يجمع بين عمق الفكرة وجمال اللغة العربية. كتب في اللاهوت والإنسان والكنيسة والحرب والسلام وفلسطين، وترك مؤلفات ومقالات كثيرة، كما كان صوته الأسبوعي في الصحافة اللبنانية مساحة للتأمل والنقد والمصارحة. لم يكن يكتب ليُرضي قارئاً أو يسترضي جهة، بل ليطرح سؤالاً ويوقظ ضميراً ويدفع إلى التفكير.ولعلّ ما ميّز المطران جورج خضر أنه لم يفصل بين إيمانه وقضايا الإنسان. فكان معنياً بوجع لبنان، وبقضايا المشرق، وبمصير المسيحيين فيه، لكنه لم يرَ حماية الوجود المسيحي في الانكفاء أو الانعزال، بل في الحضور والشهادة والانفتاح والشراكة الوطنية.برحيله، لا تخسر الكنيسة الأرثوذكسية الأنطاكية أحد رعاتها فحسب، بل يخسر لبنان مثقفاً ورجل حوار وصاحب مدرسة فكرية تركت أثرها في أجيال من رجال الدين والباحثين والكتّاب والمهتمين بالشأن العام.لقد عاش المطران جورج خضر أكثر من قرن، لكنه لم يكن أسير عمره ولا أسير موقعه. كان من أولئك الذين جعلوا من الكلمة رسالة، ومن الإيمان جسراً، ومن الاختلاف فرصة للتلاقي. وفي زمن ترتفع فيه الجدران بين الناس، يرحل رجل أمضى حياته يحاول بناء الجسور.رحم الله المطران جورج خضر، ولتكن ذكراه شهادة على أن لبنان لا يُقاس فقط بما يملكه من تنوع طائفي، بل بما يقدمه هذا التنوع من شخصيات قادرة على تحويل الاختلاف إلى غنى، والإيمان إلى محبة، والوطن إلى مساحة مشتركة للجميع."لبنان24" يتقدم من عائلة الفقيد الغالي ومن البطريرك يوحنا العاشر بأحر التعازي القلبية سائلة المولى أن يسكنه فسيح جناته.