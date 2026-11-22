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نظم اهالي بلدتي الفوقا وزوطر الغربية تحركين منفصلين، احتجاجا "على صمت الدولة تجاه ما يتعرضون له من عدوان يومي"، تحت شعار "لا استقلال حقيقيا.. وارضنا محتلة وبيوتنا تُدمر".وتجمع اهالي بلدة النبطية الفوقا ، عند مثلث دار المعلمين، بمواكبة من الجيش وفرق من جمعيات اسعافية، حاملين الاعلام ولافتات كتب على بعضها "عائدون" و"رح نرجع وحياة اللي راحو"، وساروا في مسيرة حاشدة وسط بث الاناشيد الحماسية والوطنية، ووصلت المسيرة الى ساحة بلدة النبطية الفوقا، حيث فاق حجم الدمار فيها توقعات الاهالي الذين عاينوا بيوتهم المدمرة، وتوزع الاهالي بين المنازل المتبقية، والتي لم يدمرها العدو الاسرائيلي وبين الشوارع التي تملؤها الردميات والاتربة وبين اضرحة الموتى في روضة البلدة، حيث تلا الاهالي سورة الفاتحة على موتاهم وشهدائهم.وطالب رئيس بلدية النبطية الفوقا المحامي زين غندور بانتشار الجيش في كل الاحياء "لنحتفل معه حينها بالاستقلال الحقيقي عندما ندحر العدو عن ترابنا" .كما نفذ أهالي بلدة زوطر الشرقية وقفة احتجاجية حاشدة في ساحة بلدة زوطر الغربية في مقابل منازلهم التي تعمل يوميا على تجريفها ونسفها وتدميرها.ورفع المحتجون الاعلام اللبنانية وصور البلدة ولافتات كتب على بعضها "الارض أرضنا وزوطر ستعود" و "لا لتجريف منازلنا وذاكرتنا" ، وبثت الاناشيد الوطنية. وفيما كان الاهالي يراقبون بلدتهم، كانت إسرائيل تستعرض قواتها بدوريات راجلة بين المنازل في زوطر الشرقية، حيث كانت تعمل وحدات على تفخيخها لتفجيرها لاحقا.وعمد جنود العدو الى اطلاق نيران رشاشاتهم في محيط زوطر الشرقية في محاولة لترهيب الاهالي المحتشدين.