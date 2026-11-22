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مثّلت وزيرة البيئة رئيس الجمهورية في المراسم التي أُقيمت في بمناسبة عيد ، وتخلّلها استعراض ثلّة عسكرية، بحضور قائمقام وقادة ورؤساء البلديات واتحادات البلديات والمخاتير وفرق كشفية.وقد ألقت كلمة مقتضبة استهلّتها بقول من أبيات قصيدة " بلادي أنا" وطني الحبّ، ليس في الحبّ حقدُ، فهو نورٌ فلا يضلُّ". وأضافت: "في عيد الاستقلال، يبقى حبّ أكبر من أن يُختزل بحدود الجغرافيا أو أن تحصره حقبةٌ من التاريخ، فهو انتماءٌ إلى أرضٍ وكرامةٍ وتضحيات، وإيمانٌ بوطن يستحقّ الحرية والسيادة كاملتين".وتابعت: "هذا العام، نستحضر ذكرى الاستقلال ونتطلّع إلى اليوم الذي يكتمل فيه معناه بتحرير الجنوب من ، فتعود الأرض إلى أهلها، وتُصان السيادة على كامل تراب الوطن".وختمت ببيتٍ للشاعر نفسه:"كنّا ونبقى لأنّا المؤمنونَ بهِوبعدُ فَلْيَسَعْ الأبطالَ ميدانُ".وعلى هامش المراسم، بحثت الزين مع مستقبليها الأوضاع في المنطقة.