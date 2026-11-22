مثّلت وزيرة البيئة تمارا الزين
رئيس الجمهورية في المراسم التي أُقيمت في قلعة راشيا
بمناسبة عيد الاستقلال
، وتخلّلها استعراض ثلّة عسكرية، بحضور قائمقام راشيا
وقادة الأجهزة الأمنية
ورؤساء البلديات واتحادات البلديات والمخاتير وفرق كشفية.
وقد ألقت الزين
كلمة مقتضبة استهلّتها بقول سعيد عقل
من أبيات قصيدة " بلادي أنا" وطني الحبّ، ليس في الحبّ حقدُ، فهو نورٌ فلا يضلُّ". وأضافت: "في عيد الاستقلال، يبقى حبّ لبنان
أكبر من أن يُختزل بحدود الجغرافيا أو أن تحصره حقبةٌ من التاريخ، فهو انتماءٌ إلى أرضٍ وكرامةٍ وتضحيات، وإيمانٌ بوطن يستحقّ الحرية والسيادة كاملتين".
وتابعت: "هذا العام، نستحضر ذكرى الاستقلال ونتطلّع إلى اليوم الذي يكتمل فيه معناه بتحرير الجنوب من الاحتلال
، فتعود الأرض إلى أهلها، وتُصان السيادة على كامل تراب الوطن".
وختمت ببيتٍ للشاعر نفسه:
"كنّا ونبقى لأنّا المؤمنونَ بهِ
وبعدُ فَلْيَسَعْ الأبطالَ ميدانُ".
وعلى هامش المراسم، بحثت الزين مع مستقبليها الأوضاع في المنطقة.