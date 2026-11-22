جدّد رئيس "تيار
الكرامة" النائب فيصل كرامي تأكيد وقوفه "إلى جانب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون
في تثبيت سيادة لبنان
وحصر السلاح بيد الدولة"، معتبرا أن "قرار الحرب والسلم وقرار المؤسسات يجب أن يكون بيد الدولة وحدها". وشدّد على أن "سيادة لبنان تبقى منقوصة ما دام الاحتلال الإسرائيلي
قائماً في الجنوب والاعتداءات الإسرائيلية
مستمرة، وبفعل التدخلات الخارجية، ولا سيما الإيرانية
، التي تعيق قيام الجيش بمهامه في حصر السلاح بيد الدولة".
وأكّد كرامي خلال لقاء في قصر كرم القلة في طرابلس
لمناسبة عيد الاستقلال
، تمسّكه بالدولة واستقلال لبنان وسيادته وعروبته، مجدّداً دعمه لمواقف رئيس الجمهورية وما أعلنه في خطاب القسم.
وفي الملف الإنمائي، قال كرامي: "من دون إنماء متوازن لن يشعر المواطن بمواطنيته، وهناك بوادر إيجابية تتصل بمطار القليعات ومرفأ طرابلس ومؤسسات المدينة، ونأمل أن تُترجم بخطوات تنفيذية".
وأكّد أن "شمال لبنان من أكثر المناطق تمسّكاً بالدولة رغم غيابها عنه، ولأهله الحق في إنماء يوازي هذا التمسّك".