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جدّد رئيس " الكرامة" النائب فيصل كرامي تأكيد وقوفه "إلى جانب رئيس الجمهورية في تثبيت سيادة وحصر السلاح بيد الدولة"، معتبرا أن "قرار الحرب والسلم وقرار المؤسسات يجب أن يكون بيد الدولة وحدها". وشدّد على أن "سيادة لبنان تبقى منقوصة ما دام قائماً في الجنوب والاعتداءات مستمرة، وبفعل التدخلات الخارجية، ولا سيما ، التي تعيق قيام الجيش بمهامه في حصر السلاح بيد الدولة".وأكّد كرامي خلال لقاء في قصر كرم القلة في لمناسبة عيد ، تمسّكه بالدولة واستقلال لبنان وسيادته وعروبته، مجدّداً دعمه لمواقف رئيس الجمهورية وما أعلنه في خطاب القسم.وفي الملف الإنمائي، قال كرامي: "من دون إنماء متوازن لن يشعر المواطن بمواطنيته، وهناك بوادر إيجابية تتصل بمطار القليعات ومرفأ طرابلس ومؤسسات المدينة، ونأمل أن تُترجم بخطوات تنفيذية".وأكّد أن "شمال لبنان من أكثر المناطق تمسّكاً بالدولة رغم غيابها عنه، ولأهله الحق في إنماء يوازي هذا التمسّك".