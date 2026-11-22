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وجّه صاحب الغبطة البطريرك روفائيل بيدروس الحادي والعشرون ميناسيان، كاثوليكوس بطريرك بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك، برقية تعزية إلى غبطة البطريرك يوحنا العاشر يازجي، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس، وإلى سيادة المتروبوليت سلوان موسي، راعي أبرشية للروم الأرثوذكس، بوفاة المثلث الرحمات المطران خضر، متروبوليت والبترون وما يليهما السابق، الذي انتقل إلى رحمته تعالى اليوم الأحد 22 تشرين الثاني 2026.واستهلّ غبطته برقية التعزية بالآية الإنجيلية: «أنا هو والحياة. من آمن بي ولو مات فسيحيا» (يوحنا 11: 25)، معربًا عن بالغ تأثّره برحيل قامة كنسية وفكرية ولاهوتية كبيرة، كرّست حياتها لخدمة الكنيسة والإنسان، وشهدت للإنجيل بالكلمة والموقف والمحبة.وأشاد البطريرك ميناسيان بالمسيرة الروحية والفكرية الغنية للمطران الراحل، معتبرًا أنّه شكّل صوتًا للحكمة والحوار والتلاقي، وترك بصمة عميقة في الحياة الكنسية والوطنية، من خلال فكره النيّر، وشهادته الصادقة، ودفاعه عن كرامة الإنسان، وإيمانه الراسخ بأنّ المحبة والأخوّة هما السبيل إلى الوحدة والسلام.وأعرب غبطته، باسمه وباسم سينودس الكنيسة الأرمنية الكاثوليكية وأساقفتها وإكليروسها ومؤمنيها، عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة إلى الكنيسة الأنطاكية الأرثوذكسية الشقيقة، مؤكدًا المشاركة في ألم الفراق والاتحاد في رجاء القيامة والحياة الأبدية.وختم البطريرك ميناسيان برقيته رافعًا الصلاة إلى الرب يسوع المسيح، سيّد الحياة وغالب الموت، أن يتقبّل نفس المثلث الرحمات المطران جورج خضر في مساكن النور والسلام، وأن يمنح الكنيسة الأرثوذكسية الشقيقة وجميع محبّيه العزاء والرجاء، مختتمًا بالقول: «ليكن ذكره مؤبّدًا. المسيح قام، حقًّا قام!»