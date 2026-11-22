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نعى "التيار الوطني الحر" المطران جورج خضر، "الذي برحيله يفقد لبنان والمشرق قامة روحية وفكرية كبيرة، كرّست حياتها للإيمان والإنسان والحوار".
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وقال في بيان النعي: "كان المطران خضر راعيًا ومعلّمًا ومفكّرًا، أسهم في نهضة كنيسته الأرثوذكسية، وفتح قلبه وعقله على أبناء وطنه جميعًا. وجمع في مسيرته بين عمق الإيمان واتساع المعرفة، وجعل من الحوار المسيحي–الإسلامي شهادةً للعيش المشترك ورسالةً في وجه التعصب والانغلاق".
اضاف: "في يوم استقلال لبنان، يودّع اللبنانيون رجلًا آمن بحرية الإنسان وكرامته، وبقدرة أبناء هذا الوطن، على اختلاف انتماءاتهم، على اللقاء وبناء مستقبل مشترك" .
وختم متقدما من البطريرك يوحنا العاشر، ومن الكنيسة الأرثوذكسية وعائلة الراحل الكبير ومحبّيه، بأحرّ التعازي، راجيًا "أن تبقى كلمته وفكره منارةً للأجيال" .