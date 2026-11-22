نعى " " المطران خضر، "الذي برحيله يفقد والمشرق قامة روحية وفكرية كبيرة، كرّست حياتها للإيمان والإنسان والحوار".

Advertisement

وقال في بيان النعي: "كان المطران خضر راعيًا ومعلّمًا ومفكّرًا، أسهم في نهضة كنيسته ، وفتح قلبه وعقله على أبناء وطنه جميعًا. وجمع في مسيرته بين عمق الإيمان واتساع المعرفة، وجعل من الحوار المسيحي–الإسلامي شهادةً للعيش المشترك ورسالةً في وجه التعصب والانغلاق".



اضاف: "في يوم استقلال لبنان، يودّع اللبنانيون رجلًا آمن بحرية الإنسان وكرامته، وبقدرة أبناء هذا الوطن، على اختلاف انتماءاتهم، على اللقاء وبناء مستقبل مشترك" .





وختم متقدما من البطريرك العاشر، ومن الكنيسة الأرثوذكسية وعائلة الراحل الكبير ومحبّيه، بأحرّ التعازي، راجيًا "أن تبقى كلمته وفكره منارةً للأجيال" .