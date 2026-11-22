استنكرت نقابة المعلّمين في بيان ما جرى تداوله عن دخول مسؤولة عسكريّة في جيش إلى إحدى المدارس في ، ورأت في هذا المشهد "مساسًا بالسيادة اللبنانيّة وحرمة المؤسّسات التربويّة، ومحاولة مرفوضة لاستغلال المدرسة وأطفالها في الدعاية العسكريّة وتلميع الصورة الدمويّة للاحتلال، صورة القتل والإجرام، وجرف القرى والمنازل".

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وشددت النقابة على أنّ "المدارس اللبنانيّة هي صروح للتربية والمعرفة والانتماء الوطني، ولا يجوز تحويلها إلى منصّات لجيش احتلال أذاق بمماراساته العدوانيّة والتدميريّة اللبنانيّين ويلات القتل والحرب والتهجير، وأطفال الجنوب، كما جميع أطفال ، لهم الحقّ في تعليم آمن وحياة كريمة، بعيدًا عن الترهيب والاستغلال الإعلامي والعسكري".

وطالبت الحكومة ووزارة التربيّة والتعليم العالي والأجهزة المختصّة ب"التحرّك الفوري للتحقّق من ملابسات ما حصل، وتحديد المسؤوليّات، واتّخاذ الإجراءات التي تحمي المؤسّسات التربويّة وتصون سلامة المتعلّمين والمعلّمين وكرامتهم، وتمنع تكرار مثل هذه الممارسات".



كما دعت المنظّمات التربويّة والحقوقيّة العربيّة والدوليّة إلى "تحمّل مسؤوليّاتها في حماية المدارس والأطفال من ممارسات العدوّ الإسرائيلي، ورفض استخدامهم أدواتٍ للدعاية أو تغطية الانتهاكات".



وتؤكّد نقابة المعلّمين تضامنها "الكامل مع أهل الجنوب ومعلّميه وتلامذته، وتمسّكها بسيادة الدولة اللبنانيّة على كامل أراضيها. فالمدرسة اللبنانيّة بيتٌ للعلم والكرامة الوطنيّة، وحرمتها ليست مباحة لأيّ قوة احتلال".