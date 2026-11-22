أكّد رئيس " " النائب أن المختار يشكّل ركناً أساسياً في الحياة العامة، وأن دوره لا يقتصر على إنجاز المعاملات الإدارية، بل يتعدّاه إلى خدمة المواطنين ومساعدتهم في حلّ مشكلاتهم اليومية، مشدداً على ضرورة تأمين الضمانات التي تتيح للمخاتير العيش بكرامة واستقلالية.

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كلام جاء خلال غداء تكريمي أقيم للمخاتير بمناسبة الذكرى الثالثة والثمانين لاستقلال من تنظيم لجنة البلديات في " " في "بترونيات".



استهلّ باسيل كلمته بالترحيب بالحاضرين، معرباً عن سعادته باللقاء في هذه المناسبة الوطنية.



وأشار باسيل إلى أن "المختار فرد أساسي في الحياة العامة، وليس مجرد شخص يؤدي دوراً هامشياً"، معتبراً أن أهمية هذا الموقع تتجلّى في حاجة المواطنين اليومية إلى المخاتير. واستشهد بالقول "نعمة الله عليك حاجة الناس إليك"، مؤكداً أن "من أعظم النعم التي يمكن أن ينالها الإنسان أن يكون الناس بحاجة إليه، وأن تتاح له فرصة خدمتهم".



وأوضح أن " الحر" أولى اهتماماً خاصاً بالانتخابات الاختيارية والبلدية، انطلاقاً من قناعته بأهمية دور المختار في المجتمع، وليس باعتباره مجرد مفتاح انتخابي أو وسيلة لتحقيق مكاسب سياسية.



ولفت إلى حجم المسؤوليات التي يتحمّلها المخاتير، ولا سيما في معالجة المشكلات المرتبطة بسجلات النفوس، متسائلاً عن عدد الأخطاء والمخالفات التي ارتُكبت في هذه السجلات، وعن حجم الجهود التي بذلها المخاتير لتصحيحها وحلّ المشكلات التي ترتّبت عليها للمواطنين.



وتطرّق باسيل إلى المطالب المحقّة للمخاتير، وفي مقدّمها موضوع الضمان الاجتماعي وسائر الحقوق التي تؤمّن لهم الاستقرار والعيش ، مؤكداً أن "كل ما قام به التيار في هذا المجال لم يكن سوى واجب، وأن المطلوب الاستمرار في العمل لتوفير الظروف التي تمكّن المختار من أداء مسؤولياته براحة وكرامة".



وشدّد على أن "المختار ليس تاجراً"، معتبراً أن "المخاتير الذين تعاملوا مع مواقعهم بمنطق التجارة والمصلحة الشخصية دفعوا ثمن ذلك في الانتخابات، لأن الناس تفضّل المختار الحاضر بينها، الذي يخصّص وقته لخدمتها ويهتمّ بحاجاتها، على من يسعى إلى الاستفادة من موقعه".



وأشار الى أن "الإنسان الذي يخصّص جزءاً من حياته ووقته لخدمة الآخرين يحتاج إلى ضمانات اجتماعية ومعيشية تتيح له العيش بكرامة وتحافظ على استقلاليته"، معتبرا أن "المختار قد تكون لديه أفكاره وقناعاته الخاصة، لكنه عندما يتولّى مسؤولياته يصبح مطالباً بخدمة جميع المواطنين من دون تمييز" .



وأكد أن "تأمين حياة كريمة للمختار ليس امتيازاً شخصياً، بل ضرورة تفرضها طبيعة دوره في الحياة العامة، لأن من يخدم الناس يجب ألّا يكون محتاجاً أو خاضعاً لضغوط قد تؤثّر في استقلالية قراره".



وانتقل باسيل إلى الحديث عن ذكرى الاستقلال، معتبراً أن هذه المناسبة تفرض التوقّف عند واقع السيادة ، وقال: "استقلالنا اليوم منقوص، لأن أرضنا محتلة وقرارنا مسلوب"، محذّراً "من التحضير لفرض قرار دولي على لبنان، في وقت يفترض أن يكون للبنانيين وحدهم الحق في تقرير مصير بلدهم واتخاذ القرارات المتعلّقة به".



وربط باسيل بين الاستقلال السياسي والاستقلال المالي، مشدداً على أن "لبنان لا يستطيع امتلاك قراره الوطني بصورة كاملة من دون أن يمتلك استقلاله الاقتصادي والمالي".



وفي السياق عينه، اعتبر أن "هناك من لا يريد للبنان أن يحقّق استقلاله المالي، ولذلك جرى عرقلة مسار التنقيب عن النفط والغاز، في حين أن هذا القطاع يشكّل إحدى الفرص الأساسية لتعزيز قدرة تأمين مواردها واتخاذ قراراتها باستقلالية".



وانتقد طريقة التعاطي مع ملف النفط والغاز، مشيراً إلى منح إحدى الشركات مهلة ست سنوات، ومعتبراً أن "هناك من يقبل بهذا الواقع، في مقابل من يرفضه ويتمسّك بحق لبنان في استثمار ثرواته الطبيعية".



وذكّر بالجهود التي بُذلت لوضع الإطار القانوني والتنظيمي لهذا القطاع، بما في ذلك القوانين والمناقصات والإجراءات اللازمة لإطلاق أعمال التنقيب، مؤكداً "أهمية عدم التفريط بهذه الفرصة التي ترتبط بمستقبل لبنان الاقتصادي واستقلاله المالي".







وعاد باسيل إلى دور الدولة في حياة المواطنين، معرباً عن أمله "في أن تصبح الدولة قادرة على خدمة شعبها وتأمين حاجاته الأساسية، لأن مسؤوليتها لا تقتصر على السياسية الكبرى، بل تشمل أيضاً تفاصيل الحياة اليومية للناس، وهي المجالات التي يؤدّي فيها المخاتير دوراً مباشراً وأساسياً".



وشدّد باسيل على أن "ذكرى الاستقلال يجب أن تشكّل مناسبة لتحمّل مزيد من المسؤولية والعمل من أجل استكمال السيادة"، معتبراً أن تاريخ لبنان شهد محطات متكرّرة من استعادة الاستقلال ثم خسارة جوانب منه نتيجة الوصايات والاحتلالات.



وأشار إلى أن مسيرة الاستقلال بدأت بالتخلّص من الوصاية ، لكن لبنان واجه لاحقاً وصايات واحتلالات أخرى حدّت من سيادته وحرية قراره.



واستذكر في هذا الإطار محطتين أساسيتين في التاريخ اللبناني الحديث، هما انسحاب الاحتلال في أيار عام 2000، وخروج الجيش السوري من لبنان في نيسان عام 2005، معتبراً أنهما شكّلتا مرحلتين مهمتين في مسار استعادة السيادة الوطنية.



وختم باسيل بالتعبير عن أمله "في أن يشهد لبنان استكمال الانسحاب الإسرائيلي من أراضيه، بما يتيح استعادة سيادته الكاملة"، مؤكداً أن "الاستقلال ليس مجرد ذكرى وطنية يُحتفل بها كل عام، بل مسؤولية مستمرة تتطلّب العمل للحفاظ على الأرض والقرار الحر والاستقلال المالي، وبناء دولة قادرة على خدمة مواطنيها وصون كرامتهم".







