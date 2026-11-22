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يتوقف مراقبون عند دلالات توقيت زيارة رئيس الوزراء علي الزيدي إلى غداً، ولا سيما أنها تأتي بعد أيام قليلة على قرار تأجيل زيارته التي كانت مقررة إلى "حتى إشعار آخر" بذريعة التطورات الأمنية والأوضاع الداخلية في ، ما يطرح تساؤلات مشروعة حول مصير المحطة وما إذا كان التأجيل يرتبط فعلاً بالظرف الميداني العراقي أم بحسابات سياسية وإقليمية أوسع.ويرى مراقبون أن المضيّ في زيارة القاهرة، بما تحمله من ملفات ثقيلة تتعلق بالتهدئة الإقليمية والطاقة والتسليح، يعكس أولوية المسار الإقليمي والعربي لدى في هذه المرحلة، في مقابل تريّث واضح حيال الساحة اللبنانية بانتظار اتضاح المشهد الميداني والسياسي، ما يُبقي زيارة بيروت معلّقة من دون أفق زمني محدد.