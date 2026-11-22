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وفي موازاة ذلك، كشف الجيش في بيان بعد ظهر اليوم، أنّه ضبط أمس، في منطقة – مشاريع القاع، حوالي 264 كلغ من المواد المتفّجرة من الـ"C4" والـ"TNT" المهرَّبة من الداخل السوري.كما سبق وأنّ أعلن الجيش أنّه ضبط في 12 تشرين الأوّل الماضي في – ، حوالي 200 كلغ من المواد المتفجرة.واللافت أنّ مُحاولات تهريب السلاح والمتفجّرات بين سوريا ولبنان تزداد في الآونة الأخيرة، وخصوصاً بعد ضبط شحنة ، على الرغم من الرقابة التي يفرضها الجيش على الحدود الشمالية الشرقية، إضافة إلى تشديد القوّات السوريّة سيطرتها أيضاً عند الحدود مع لبنان.وأمام ما تقدّم، تطرح علامة إستفهام تتعلّق باستئناف تهريب العتاد العسكريّ على الحدود الشمالية الشرقية، بعدما بات التهريب أصعب بكثير من قبل، وبعد تغيّر النظام في سوريا، ومنع الجيش في الكثير من المناسبات عمليات إدخال السلاح والمخدرات إلى الداخل.كما أنّ تُسيطر عبر طائرات الإستطلاع والمسيّرات على الأجواء في ، وفوق الحدود اللبنانيّة - السوريّة، لاستهداف أيّ قوافل يُشتبه في أنّها مُحمّلة بالسلاح.