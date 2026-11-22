أحبطت سوريا منذ يوم الجمعة، عملتيّ تهريب سلاح إلى لبنان. فأفادت وكالة "سانا" قبل يومين، عن ضبط شحنة أسلحة كانت معدّة للتهريب إلى الأراضي اللبنانية. أما اليوم، فأشارت الإخبارية السوريّة إلى توقيف أحد الأشخاص في ريف دمشق، بعدما ضُبِطَت أيضاً شحنة أسلحة متنوعة كانت معدّة للتهريب إلى لبنان.
وفي موازاة ذلك، كشف الجيش في بيان بعد ظهر اليوم، أنّه ضبط أمس، في منطقة الدورة
– مشاريع القاع، حوالي 264 كلغ من المواد المتفّجرة من الـ"C4" والـ"TNT" المهرَّبة من الداخل السوري.
كما سبق وأنّ أعلن الجيش أنّه ضبط في 12 تشرين الأوّل الماضي في القصر
– الهرمل
، حوالي 200 كلغ من المواد المتفجرة.
واللافت أنّ مُحاولات تهريب السلاح والمتفجّرات بين سوريا ولبنان تزداد في الآونة الأخيرة، وخصوصاً بعد ضبط شحنة ضهر البيدر
، على الرغم من الرقابة التي يفرضها الجيش على الحدود الشمالية الشرقية، إضافة إلى تشديد القوّات السوريّة سيطرتها أيضاً عند الحدود مع لبنان.
وأمام ما تقدّم، تطرح علامة إستفهام تتعلّق باستئناف تهريب العتاد العسكريّ على الحدود الشمالية الشرقية، بعدما بات التهريب أصعب بكثير من قبل، وبعد تغيّر النظام في سوريا، ومنع الجيش في الكثير من المناسبات عمليات إدخال السلاح والمخدرات إلى الداخل.
كما أنّ إسرائيل
تُسيطر عبر طائرات الإستطلاع والمسيّرات على الأجواء في جنوب لبنان
، وفوق الحدود اللبنانيّة - السوريّة، لاستهداف أيّ قوافل يُشتبه في أنّها مُحمّلة بالسلاح.