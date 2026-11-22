نعى دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري إلى الانسانية عامة والعرب واللبنانيين وأبناء الطائفة الأرثوذكسية خاصة رحيل المطران جورج خضر.
وجاء في بيان النعي:
"يتوقف النبض
ويستريح اليراع
ولا تنكسر الكلمات ، هي مداد رجل آمن برسالات الأرض والسماء.
يرحل الحالم ببشرية راقية ملتهبة بحب الله وبعالم متعاون مع كل قوى الخير ، متبنٍ للعقل ، مستنير بالإيمان ، مؤمن بأن العزة هي للناس جميعا .
وأضاف الرئيس بري
: يرحل مطران الإنسانية الذي أيقظ وعينا : "بأن عيش المسيحيين
والمسلمين ليس تعايشاً إزاء بعضهما البعض إنما مع بعضهما البعض" وكلاهما عيال الله .
يرحل وصدى عظاته وبيانه: " لا يستوي حب الله وكره الإنسان .
يرحل صنو سماحة
الإمام السيد موسى الصدر
وظله في الحِل والترحال ، في الحضور والغياب ، "بأن تعالوا إلى كلمة سواء ، وأن حب الأوطان من الإيمان .
وختم الرئيس بري
بيان النعي : يرحل كل ذلك بل أكثر من ذلك ، عنيت به سيادة المطران الإنسان جورج خضر الذي أنعاه قامة روحية بحجم الأمة ، إنني وبهذه المناسبة إذ أتقدم من سيادة بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر اليازجي ومن أفراد اسرة الراحل وعائلته ومحبيه ومن الكنيسة الارثوذكسية ومن سائر اللبنانيين بأحر التعازي ، سائلأ الله ان يتغمد الراحل بواسع رحمته".