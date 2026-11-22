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وجاء في بيان النعي:"يتوقف النبضويستريح اليراعولا تنكسر الكلمات ، هي مداد رجل آمن برسالات الأرض والسماء.يرحل الحالم ببشرية راقية ملتهبة بحب الله وبعالم متعاون مع كل قوى الخير ، متبنٍ للعقل ، مستنير بالإيمان ، مؤمن بأن العزة هي للناس جميعا .وأضاف : يرحل مطران الإنسانية الذي أيقظ وعينا : "بأن عيش والمسلمين ليس تعايشاً إزاء بعضهما البعض إنما مع بعضهما البعض" وكلاهما عيال الله .يرحل وصدى عظاته وبيانه: " لا يستوي حب الله وكره الإنسان .يرحل صنو الإمام السيد موسى وظله في الحِل والترحال ، في الحضور والغياب ، "بأن تعالوا إلى كلمة سواء ، وأن حب الأوطان من الإيمان .وختم الرئيس بيان النعي : يرحل كل ذلك بل أكثر من ذلك ، عنيت به سيادة المطران الإنسان جورج خضر الذي أنعاه قامة روحية بحجم الأمة ، إنني وبهذه المناسبة إذ أتقدم من سيادة بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر اليازجي ومن أفراد اسرة الراحل وعائلته ومحبيه ومن الكنيسة الارثوذكسية ومن سائر اللبنانيين بأحر التعازي ، سائلأ الله ان يتغمد الراحل بواسع رحمته".