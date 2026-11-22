نعى الرئيس أمين الجميّل، المطران خضر، وجاء في رسالة العزاء: "برحيل سيادة المطران خضر، يفتقد قامة روحية ووطنية آمنت بأن الرسالة لا تكتمل إلا بالحوار المسيحي وبصون كرامة الإنسان. لقد ترك الراحل في مسيرة حياته أثراً طيباً، وفي ذاكرة محبيه إرثاً من الإيمان والمواقف النبيلة".

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وختم: "إذ أتقدّم من صاحب الغبطة البطريرك العاشر يازجي ومن أبناء الكنيسة الأرثوذكسية الكريمة وعائلة الراحل بأصدق مشاعر المواساة، أسأل الله أن تكون ذكراه صلاة دائمة في قلوب محبيه".