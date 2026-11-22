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نعى الرئيس أمين الجميّل، المطران خضر، وجاء في رسالة العزاء: "برحيل سيادة المطران جورج خضر، يفتقد لبنان قامة روحية ووطنية آمنت بأن الرسالة المسيحية لا تكتمل إلا بالحوار المسيحي الاسلامي وبصون كرامة الإنسان. لقد ترك الراحل في مسيرة حياته أثراً طيباً، وفي ذاكرة محبيه إرثاً من الإيمان والمواقف النبيلة".
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وختم: "إذ أتقدّم من صاحب الغبطة البطريرك يوحنا العاشر يازجي ومن أبناء الكنيسة الأرثوذكسية الكريمة وعائلة الراحل بأصدق مشاعر المواساة، أسأل الله أن تكون ذكراه الطيبة صلاة دائمة في قلوب محبيه".