نعى راعي أبرشية وتوابعها للروم الأرثوذكس المتروبوليت المطران خضر، في بيان جاء فيه: "قامةٌ أنطاكيّةٌ، وصوتٌ إنجيليٌّ لا يغيب. في هذا الزّمن، الّذي يصير فيه الكلمة جسدًا ويحلّ بيننا، ليس سهلًا أن نعبِّر بالكلمات عمَّن كان يطوِّع الكلمات خدمةً للإنجيل وللمسيح عبر إخوته «هؤلاء الصّغار». فبعض الرّجال لا تختصرهم الكلمات، وبعض القامات لا تُقاس بما شغلته من مواقع، بل بما تركته من أثرٍ في ضمير الكنيسة ووجدان النّاس. أخي المثلّث الرّحمات المطران جورج تجاوز حضوره حدود أبرشيّته، فأصبح جزءًا من الذّاكرة الرّوحيّة والفكريّة لكنيسة أنطاكية، ومن تاريخ النّهضة الأرثوذكسيّة في هذا المشرق.

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لقد كان المطران جورج أكثر من أسقفٍ يرعى أبرشيّةً. كان لاهوتيًّا حمل همّ الكنيسة، وهمَّ كلّ إنسانٍ في هذا الشَّرق، قبل المسيحيّ. كان مفكّرًا لم يفصل الإيمان عن أسئلة الإنسان، ولا عن الحياة المُعاشة. كان راعيًا آمن بأنّ الكنيسة لا تحيا بثقل تقاليدها ومؤسّساتها وحدها، بل بقدرتها على أن تكون شاهدةً للمسيح في كلّ زمانٍ ومكانٍ. آمن بأنّ تجديد الكنيسة يبدأ من تجديد الإنسان، ومن العودة إلى الإنجيل والآباء القدّيسين، وبعيش كلّ كلمةٍ خرجت من فم الرّبّ قبل نقلها تعليمًا إلى الآخرين.





كانت كلماته عالمًا قائمًا بذاته. لم تكن عظاته ومقالاته مجرّد نصوصٍ لاهوتيّةٍ أو تأمّلاتٍ أدبيّةٍ، بل كانت دعوةً دائمةً إلى الغوص في أعماق الإيمان، واكتشاف حضور الله في تفاصيل الحياة، حتّى السّياسيّة منها، وقد حثّ المسؤولين دومًا على النّظر إلى الشّعب نظرتهم إلى المصلوب المدمَّى. كتب عن الله والإنسان، عن الكنيسة والعالم، عن المحبّة والألم، عن الموت والرّجاء، وكأنّه أراد أن يقول لنا إنّ المسيحيّة ليست منظومة أفكارٍ نعتنقها، بل هي حياةٌ نعيشها، والإيمان لا يكتمل ما لم يتحوّل إلى محبّةٍ متجسّدةٍ.



لعلّ ما ميّز فكره الأنطاكيّ أنّه لم يكن منغلقًا على ذاته. فقد حمل انفتاحًا أصيلًا على الآخر، وحوارًا صادقًا مع ، واحترامًا عميقًا لكرامة الإنسان، من دون أن يتنازل عن هويّته الأرثوذكسيّة أو عن أمانته للمسيح.



لم يكن بعيدًا عن جراح وطنه وقضايا أمّته، فحمل في قلبه، ووجع في كلمته، وقلق المشرق، وآلام الإنسان المقهور. رأى أنّ الانتماء إلى المسيح لا يعزل الإنسان عن العالم، بل يجعله أكثر التصاقًا بآلامه ومسؤوليّةً تجاه مصيره. لذلك، لم يكن الحوار عنده مجرّد مجاملةٍ، بل كان ثمرةَ إيمانٍ يعرف أنّ الحقيقة لا تخاف اللّقاء، وأنّ المحبّة هي الطّريق إلى معرفة الآخر.



برحيله، لا تخسر أنطاكية أسقفًا ومعلّمًا فحسب، بل تفتقد شاهدًا قياميًّا من شهود زمنها، ورجلًا ترك في مكتبتها الفكريّة والرّوحيّة إرثًا غنيًّا يستحقّ أن يُقرأ ويُدرَّس ويُعاش. غير أنّ الكلمة الّتي تخرج من عمق الإيمان لا تموت برحيل صاحبها جسديًّا، بل تظلّ تبحث عن قلوبٍ تستقبلها وتحملها إلى الأجيال الآتية.



شكرًا لك، سيّدنا جورج، على كلّ كلمةٍ أيقظت فكرًا، وكلّ تأمّلٍ فتح نافذةً ، وكلّ موقفٍ ذكّرنا بأنّ الكنيسة ليست جدرانًا ومؤسّساتٍ، بل جماعةٌ مدعوّةٌ إلى القداسة والمحبّة والشّهادة.



ليكن ذكرُك بركةً في الأنطاكيّة، وليُعطِ الرّبّ أن تنبت من البذار الّتي زرعتَها أجيالٌ تتابع المسيرة، وتحمل الإنجيل بالعمق نفسه، والجرأة عينها، والمحبّة ذاتها. المسيح الّذي أحببتَه وبشّرت به هو رجاؤنا، وفيه لا تكون الكلمة الأخيرة للموت، بل للحياة الأبديّة".



