مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الأحد 22 تشرين الثاني 2026

مقدمة "الجديد"حدث في مثل هذا اليوم ومنذ ثلاثةٍ وثمانين عاماً أن استقل بفعلِ رجالاتِ دولة قالوا وفعلوا تحدوا واعُتقلوا وفي النهاية "صمدوا وغلبوا" فأين لبنان اليوم من قاماتِ الأمس؟. من قلعةٍ رسمت أولَ الطريق على قطعةِ قماشٍ لفت الوطن إلى خيمةٍ اختصرت الوطن "بجمعية أهلية" سحبت كرسي الرئاسة من قصر إلى ضفةِ نهر. في مضمون الخطاب الرئاسي للمناسبة لكلِ مقامٍ مقال في قول ما يجبُ أن يُقال أما في الشكل فتحولت الذكرى من احتفالٍ يُفترض أن يكون جامعاً لكل اللبنانيين إن لم يكن بالعروضِ المعهودة والاستقبالاتِ الرسمية بمشاركة رئاستي مجلسي الوزراء والنواب فأقله بكلمةٍ موجهة من قصر الشعب إلى كلِ الشعب. اليوم هو عيد الاستقلال ولكن بأي حالٍ عاد العيد؟ في بلدٍ نصفُه منقسمٌ على نفسِه والنصفُ الآخر يقع تحتَ وطأةِ الاحتلال لكن غداةَ "بروفا" نهر الكلب الفاشلة بكل المقاييس الوطنية والتنظيمية ما ضرَ لو وقف رئيسُ الجمهورية اليوم بين ناسِه وشعبِه ليحيي عيد الاستقلال على الأرض مع أهل الأرض الذين تجمعوا بين الزوطرين وعلى أعتاب النبطية الفوقا تظللوا بالعلم اللبناني والتقَوا تحت شعار "رح نرجع وحياة اللي راحوا" وهناك على مرمى حجرٍ شاهدَ أصحابُ البيوت جنودَ الاحتلال وهم يفخخون منازلَهم ويفجرونها أمام أعينِهم هو استقلالٌ منقوصٌ طالما الجنوبُ محتلٌ ولن يكتمل إلا بتحريرِ الأرض واستعادةِ لبنان وحدةَ الكلمة والموقف بحسب ما قال الرئيس نبيه بري وما يُضيف على المشهد مأساوية التسجيل المتداول "لواوية"الجيش الإسرائيلي وهي تحاضرُ بمعاني الاستقلال في قريةِ إحدى المدارس الواقعة تحت الاحتلال في محاولةٍ لسلخِها وأخواتِها من خارطةِ الوطن وإعادتِها إلى واقعِ ما قبل الألفين. لبنان وكل اللبنانيين تواقون لتتسيد الدولة قرارَها وليُمسِكَ الجيشُ اللبناني والأجهزة الأمنية بالأرض من أقصى إلى أقصى الجنوب ومن هذه النافذة عادت إلى الواجهة أزمةُ نقلِ المتفجرات مع ضبطِ شحنةٍ جديدة في مشاريع القاع بالبقاع آتية من الريف الدمشقي وفور إعلان الجيش اللبناني عن المضبوطات والأشخاص المتورطين سارع حزبُ الله إلى نفي أي علاقة له بالشحنة وفيما تولت المحكمة العسكرية التحقيقات اختصرت مصادرُ أمنية الأمر للجديد بالقول إن البلاد كانت "أرض سايبة" واليوم فإن الأجهزة العسكرية والأمنية بالتعاون مع القضاء حدت من التفلت الأمني وبات ما يدخل إلى البلاد وما يخرج منها تحت المجهر الأمني ومن هنا بحسب مصادر سياسية حضر ملف السلاح في خطاب عيد الاستقلال وقالت للجديد إن الزيارات الدبلوماسية الأخيرة للبنان مدت رئيس الجمهورية بجرعات دعم ووضعت البلاد أمام خيارين لا ثالث لهما إما حصر السلاح بقرار داخلي وإما بمسار خارجي على غرار الحربين الماضيتين.***********مقدمة "أو تي في"في ذكرى الاستقلال، يتقدّم سؤالُ السيادة على ما عداه: ماذا يعني أن يحتفل لبنان باستقلاله فيما تُهدَم منازلُ في الجنوب أمام أصحابها، ولا يستطيعَ هؤلاء الوصولَ إليها؟إقليميًا، لا يزال الملفُ الأميركي-الإيراني معلّقاً بين باب التفاوض واحتمال التصعيد. واشنطن تقول إن طهران تريد اتفاقا، لكنّ المطروح حتى الآن غير مقبول بالنسبة إليها. وطهران تبقي بابَ الدبلوماسية مفتوحا، وسط اتصالاتٍ إقليمية لم تُنتِج بعد مخرجاً واضحا. وبالنسبة إلى لبنان، لا يقتصر السؤال على موعد الاتفاق، بل يتعلّق أيضًا بما إذا كان الجنوبُ سيكون حاضرًا في أي تفاهم، وبأيِّ ضمانات.وفي إسرائيل، انتهت جولةٌ جديدةٌ من المحادثات بين حزبَي يشار بزعامة غادي آيزنكوت والليكود بزعامة بنيامين نتنياهو، في محاولةٍ لتشكيل حكومة وحدة. لكنّ البحث في شكل الحكومة لا يبدّد السؤال اللبناني: هل يتبدّل شيءٌ في سياسة الاحتلال والاعتداءات، أيًّا كان اسم من يترأس الحكومة المقبلة؟فالجواب الذي رآه الجنوبيون اليوم كان على الأرض. في زوطر الشرقية، وقف الأهالي في الجهة المقابلة لبلدتهم، وشاهدوا جرفَ منازلهم أمام أعينهم، فيما استمرّ القصفُ والتفجير في مناطقَ جنوبية أخرى. مشهدٌ يختصر مرارةَ ذكرى الاستقلال حين يُمنَع المواطن من العودة إلى بيته، وتبقى أرضُه تحت الاحتلال.وفي سياق هذا اليوم أيضا، نُشر فيديو للمتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي، المعروفة بالكابتن أيلا، عن دخول الجيش الاسرائيلي إلى مدرسة دبل الرسمية. وفي هذا السياق، أكدت مصادر خاصة لل أو.تي.في. أن الفيديو مجتزأ، وأن الزيارةَ تعود إلى بدايةِ العام الدراسي، أي منذ أكثرَ من شهر، وقد أُعيد نشرُه الآن في مناسبة عيد الاستقلال. وشددت المصادر على أن دخولَ جنودِ الجيش الإسرائيلي، المتمركز عند أطراف دبل، إلى المدرسة لا يعبّر عن إرادة أهل البلدة، بل يعكس واقعًا مفروضاً عليهم.بين صورة مدرسة دبل وصورةِ المنازل المهدّمة في زوطر، لا يحتاج اللبنانيون في عيد الاستقلال إلا إلى مسارٍ واضحٍ يوقف الاعتداءات، ويُعيد الأهالي إلى أرضهم، ويحمي قرارَ لبنان من تدخّل الخارج، ويحصر السلاحَ بيد الدولة من دون دفع البلاد إلى حربٍ جديدة.لكن، قبل الدخول في تفاصيل الاخبار، فقد لبنان اليوم قامةً فكريةً وروحية تاريخية هي المطران جورج خضر. وقد نعاه الرئيس العماد قائلاً: برحيل المطران جورج خضر، يفقد لبنان قامة روحية وفكرية استثنائية، تركت بصمةً عميقة في مسيرة الكنيسة المشرقية، وفي الحياة الثقافيةِ والفكرية المعاصرة. وأضاف الرئيس ميشال عون: لقد جمعتني بالراحل الكبير علاقةُ تقديرٍ ومودّة، واحتفظتُ له دائماً باحترامٍ خاص، ليس لمكانته الروحية فحسب، بل أيضاً لما تميّز به من عمقٍ فكريٍّ وإنساني، وحكمةٍ وانفتاحٍ وتواضع. كان رائداً في تجديدِ الفكر اللاهوتي، وصوتاً فاعلاً في ترسيخِ الحوارِ الإسلامي - المسيحي، وجسراً للتلاقي بين الثقافات والأديان. وختم الرئيس ميشال عون: برحيل المطران خضر، يخسر لبنان والكنيسة مرجعاً روحياً وفكرياً، ويبقى إرثُه ونتاجُه الفكري شاهدَين على غنى تجربته وعمق رؤيته وإيمانه.*********مقدمة nbnاليوم الثاني والعشرون من تشرين الثاني ... استقلالٌ بنسخته الثالثة والثمانين مجردُ ذكرى لا عيدٌ يُحيى ويُحتفل به على كامل الـ 10452 كيلومتراً مربعاً فالاستقلال هذا العام منقوص والذكرى حزينة ومضمّخة بالألم. كيف لا وسكاكينُ الاحتلال والعدوان مغروزةٌ في جسد الوطن اللبناني ولا سيما خاصرتِه الجنوبية. أما استعادة الاستقلال بريقه ومعناه فطريقها واحد: زوال الاحتلال ووقف العدوان بأشكاله المختلفة. ساعتئذ فقط يُجسّد اللبنانيون عموماً والجنوبيون خصوصاً استقلالهم الحقيقي ... عَلَماً فوق جباهٍ مرفوعة وعلى أطلالِ منازلَ مدمَّرة لكنها لا تَقوى على زرع روح انكسار فيهم بل تشكل حافزاً للمزيد من الصمود.هذا بالضبط ما كان فحوى الرسالة التي وجهها الجنوبيون اليوم عندما زحفوا من كل حَدَب وصوب ويَمّموا وجههم ناحية زوطر الغربية انتصاراً لشقيقتها الشرقية التي يَعيث فيها العدو تدميراً وتفجيراً وتخريباً. لم تُرهبهم مسيّرات فوق رؤوسهم ولا جيشٌ عبري محتلٌ للأرض فكادوا يَصلون الى المسافة صفر بمواجهة جنود العدو المستنفَرين حيث أطلقت الحناجر الصوتَ في وجه ما تتعرض له زوطر الشرقية مؤكدة التمسك بالأرض والحجر وما تبقّى من شجر وتاريخ وحكاية عُمْر. مشهدٌ مشابه في النبطية الفوقا الواقعة على فالق العدوان الاسرائيلي اليومي. هناك تجمعٌ للمواطنين ومسِيرةٌ ووقفة رمزية ... وأعلامٌ لبنانية ... وأصواتٌ تصدح: "وعدُ الأحرار .. استقلالٌ لا يُمَس .. وكرامةٌ لا تُباع .. سنعود الى النبطية الفوقا".ومن وحي هذا المشهد لفت الى ان حرب الإبادة الاسرائيلية في القرى الحدودية تجلّت بأقسى صورها على تخوم زوطر الشرقية وحداثا والمنصوري والنبطية الفوقا واذ اعتذر عن عدم تقبل التهنئة بمناسبة الاستقلال تضامناً مع الأهالي اكد الرئيس بري ان الاستقلال هذا العام ناقص وغير ناجز ولن يكتمل إلا بتحرير الأرض وبإستعادة لبنان الرسمي والشعبي وحدة الكلمة والموقف.**********مقدمة "المنار"رفع الجنوبيون صوتَهم فوق كلِّ العنترياتِ والخطاباتِ والتحريفاتِ، وبين تفجيراتِ كفرتبنيت والقنطرة والمنصوري وحداثا وأخواتها، لملموا أشلاءَ الاستقلال ، بعد أن أحاله أهلُ التفاوضِ المباشر والوصاياتِ إلى ذكرى يصرعها الواقعُ المريرُ في دولةِ التشظي والفشلِ والاستهتارِ.ومن بين ركامِ الدولةِ وسيادتِها، خرجت الواويةُ الصهيونيةُ من المدرسةِ الرسميةِ في دبل المحتلةِ، متحدثةً باسمِ جيشِ الاحتلالِ لطلابِ المدرسةِ وأساتذتِها عن استقلالِ لبنان.أما أهلُ الأرضِ وطُلاّب الاستقلالِ الحقيقي القادمِ لا محالَة، فهم أولئك الذين جسّدوا بتضحياتِهم وصمودِهم صورةَ الوطنِ بين الزوطرين والنبطية الفوقا، وردّوا بوقفتهم فوق دماءِ أبنائِهم وركامِ منازلِهم على تيهِ السلطةِ المقصودِ، التي ساقت البلدَ بأدائِها وخطابِها إلى خنادقِ التفرقة والتحدي، بعد أن دفنت كلَّ ادعاءاتِ الحيادِ، ولن يغيّرَ في واقعِ الحالِ ، تضليلُها الذي نال من تضحيات مُكوِّنٍ اساسي لا يزال مخضبا بدماء ابنائه، ومساواتها بين من يساعدُ لبنانَ ليحققَ تحريرَه وينالَ استقلالَه الحقيقيَّ، ومن يساعدُ العدوَّ على التخريبِ والتدميرِ والاحتلالِ، ويريدُ جرَّ بلدِنا - كجرِّه للسلطة - إلى زمنِ الوصاياتِ وحكمِ القناصلِ والسفاراتِ.ولعلَّ حرقَ المراحلِ بخطاباتِ التفرقةِ والتقسيمِ التي تتعارضُ مع الحكمة والمسؤولية، والتنكيل بالوحدةِ الوطنيةِ وبالاستقلال، نابعٌ من شعورِ هؤلاءِ بضيقِ الوقتِ الذي لن يصفوَ لمشاريعِهم، وستتكفّلُ المتغيراتُ التي ستعيدُ رسمَ المنطقةِ ومعالمِها السياسيةِ ، بترويضِ تلك العنترياتِ، وستعودُ المقاماتُ نفسُها والمنابرُ ذاتُها إلى لغةِ الحرصِ على الوحدةِ الوطنيةِ التي تُغتالُ كلَّ اليومِ وعلى مصلحةِ لبنانَ.ولو وفّرَ هؤلاءُ على أنفسِهم المزيدَ من الخيباتِ وعلى الوطنِ وأهلِه المزيدَ من التضحياتِ، واستمعوا لنصيحةِ رجالاتِ الطائفةِ الشيعيةِ، الروحيينَ منهم والسياسيينَ، الذين دعوا السلطةَ إلى التعقّلِ وفهمِ الوطنِ جيداً قبلَ فواتِ الأوانِ، مؤكدينَ أنَّ أحداً لن يتمكنَ من تغييرِ وجهِ لبنانَ.أما وجهةُ المنطقةِ فليست مكتملةَ الوضوحِ بفعلِ الارتباكِ الأميركيِّ الذي زادَه تيهُ الحلفاءِ، فيما الموقفُ الإيرانيُّ على ثباتِه، ونبرةُ التهديدِ إلى ارتفاعٍ، والسقفُ في غايةِ الوضوحِ بالاستعدادِ لتوسيعِ الرقعةِ الجغرافيةِ للمواجهةِ، وحتى عقيدتُها القابلةُ للتحوّلِ من الدفاعِ إلى الهجومِ، متى فرضت مصالحُ الشعبِ الإيرانيِّ ذلك.**********مقدمة "أم تي في"كل استقلال وأنتم بخير. لكن المعايدة تبقى نظرية ، للأسف، ما دام الاستقلال يتعرض للطعن باستمرار ، وما دامت السيادة ُ تُنتهك يوميا. فثمة قوى لا تريد للبنان ان يرتاح. وهي لا تزال تعتقد ان الارضَ والظروف مؤاتية لتحقيق احلامها المريضة واهدافها الشيطانية. هكذا جاء عيدً الاستقلال هذه السنة مغمّساً بالتساؤلات والمخاوف الامنية التي لم تـُجب عنها السلطة حتى الان بالصراحة المطلوبة وبالشفافية المسؤولة. فقبل ان ينتهي احتفالُ اللبنانيين بالثاني والعشرين من تشرين الثاني، اعلن الجيش توقيفَ ثلاثة اشخاص في منطقة مشاريع القاع ضَبط بحوزتهم 264 كيلوغراما من المواد المتفجرة مهربة من . اللافت ان شحنة َ متفجرات اليوم شبيهة من حيث المحتوى بشحنة متفجرات ضهر البيدر، اذ تضم مادتي ال "سي فور" وال "ت تي ان تي." فهل الامر مصادفة ، ام لأن الفاعل واحد: اي ؟ انه السؤال الذي على المراجع الامنية ان تُجيبَ عنه بسرعة. فالتأجيل مرفوض، والتمييع اصبح يشكل خطراً داهماً، وخصوصا ان شحنات الاسلحة والمتفجرات تتوالى، ان في لبنان او في سوريا. فيوم الجمعة الفائت اعلنت السلطاتُ عن ضبط شحنة اسلحة كانت معدة للتهريب الى الاراضي . وقد تكرر الامر اليوم اذ اعلنت قوى الامن الداخلي السوري عن ضبط شحنة ثانية كانت متوجهة الى لبنان. فمن المسؤول عن هاتين الشحنتين المتفجرتين ايضا؟ هل هو حزب الله ، ام ان هناك قوة ً اخرى لا نعرف بها دخلت على خط ادعاء " مقاومة" اسرائيل في لبنان؟ على اي حال ما يحصل ليس مستغرباً. فهو نتيجة ُ القرار المائع والحزم الضائع للسلطة في قضيتي متفجرات ضهر البيدر وخلية بشري. يكفي أن نذكر كيف ان ملف متفجرات ضهر البيدر لم يُحل على المجلس العدلي ، اما مراعاة ً ل " شعور" حزب الله واما خوفاً من ردة فعله. فهل نستغرب والحالة هذه ، اذا استقوى حزبُ الله بحكم الامر الواقع، وحاول من جديد تمريرَ متفجراته على عينِك يا سلطة، وعلى أعينِكم ايها اللبنانيون؟ لكن قبل الملف الامني البداية من الاستقلال الذي اصبح امام الامتحان. فخطاب الرئيس جوزف عون رفع سقفَ المواجهة وفتحَ معركة َ انهاء زمن السلاح والارتهان.********مقدمة "أل بي سي"تكاد أخبار تهريب أسلحةٍ ومتفجرات وتوقيفِ شبكات، تصبح أخبارًا شبه يومية. اليوم الكشف عن ضبط متفجرات في مشاريع القاع، بعد تهريبها من سوريا إلى لبنان. هذه العملية ليست منعزلة في الزمان والمكان والنوعية. فالمتفجرات المضبوطة فيها من الـ" تي أن تي" والـ" سي 4" أي هي شبيهة بتلك التي ضُبطت في شاحنة ضهر البيدر. فهل يساعد كشف الشحنة الأخيرة في تحديد مصدر شحنة ضهر البيدر؟ شحنة اليوم تكشف أنّ هناك "شبكة تهريب" تَستعمل في كل مرة وسيلة مختلفة عما سبقها. المعطى الثالث ان عمليات الرصد والكشف باتت أسهل مما كانت عليه من قبل، فهل هناك تعاون إستخباراتي، أحدُ أطرافه الأجهزة الأمنية اللبنانية على اختلافها؟ شحنة اليوم نقلها نحو تسعة أشخاص عبر معبر غير شرعيّ بين لبنان وسوريا، ووُضعت أمام أحد المنازل في مشاريع القاع. وبعد رصد من الجيش اللبنانيّ جرت مصادرتها وتوقيف ثلاثة أشخاص كانوا التي وضعت الشحنة أمامه. الجيش استقدم خبيرًا هندسيًا للكشف على المواد المضبوطة، فيما فر الأشخاص الذين نقلوا الشحنة باتجاه الأراضي السورية. هكذا اصبح أمام القضاء اللبنانيّ، في فترة زمنية قصيرة ملفات متشابهة عدة، وربما تكون مترابطة: من شحنة اليوم إلى شحنة ضهر البيدر إلى مستودع الأسلحة في الضاحية، إلى شبكة جرود البترون بشري.إسرائيليًا، تطورات في ملف تشكيل الحكومة: تكتلا بنيامين نتانياهو ومنافسِه غادي آيزنكوت، المكلّفِ التشكيل ، بدآ اليوم جولة جديدة من المفاوضات بشأن إمكانية إنشاء ائتلاف حكوميّ، وسط توقعات بأن تواجه العملية عقبات بسبب مطالب رئيس الوزراء المنتهية ولايته. وأمام آيزنكوت، رئيسِ الأركان السابق للجيش الإسرائيلي، مهلة ٌ حتى السادس من كانون الأول، قابلة ٌ للتمديد 14 يوما، لتشكيل الحكومة.في تطورات الحرب بين والحوثيين، أعلن الحوثيون أنهم نفذوا عملية ً استهدفت مصفاة رابغ النفطية، الواقعة على ساحل البحر الأحمر غربي السعودية، وذلك في إطار استمرارهم في تبني هجمات تستهدف البنية التحتية للطاقة في المملكة.