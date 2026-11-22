بعدما نشرت المتحدثة باسم الجيش إيلا واوية مقطع فيديو، زعمت فيه لقاءها طلاباً في مدرسة دبل الرسمية خلال زيارتها الأخيرة إلى ، أكدت البلدية في أول تعليق لها في بيان أن "الزيارة المصوّرة لم تحصل بمناسبة عيد ".

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وأشارت إلى أن "دخول المسؤولة العسكرية إلى مدرسة دبل الرسمية حصل منذ نحو شهر، ومن دون أي تنسيق مسبق مع إدارة المدرسة"، قائلةً: "أما نشر الفيديو بالتزامن مع عيد الاستقلال اللبناني، وإرفاقه بمعايدة بهذه المناسبة، فهو أمر لا علاقة لإدارة المدرسة أو تلامذتها أو أهالي البلدة بقراره أو توقيته".



وتابعت البلدية: "ولا يجوز بالتالي تقديم المشاهد المصوّرة وكأنها تعكس مشاركة المدرسة أو أهالي دبل في نشاط أُعدّ للاحتفال بعيد الاستقلال"، مشددةً على أن "دبل بلدة لبنانية تعيش تحت والحصار".



ولفتت إلى أن "أهالي دبل يعيشون منذ أشهر طويلة ظروفاً استثنائية وقاسية، في ظل الوجود العسكري الإسرائيلي المفروض على بلدتهم، وما يرافقه من قيود على حرية التنقّل ومخاوف يومية على سلامتهم وسلامة أطفالهم"، مضيفةً: "لقد اخترنا البقاء في أرضنا والتمسّك ببيوتنا وجذورنا رغم الأخطار والتضحيات. ولم يكن صمودنا يومًا قبولًا بالاحتلال، بل تعبيرًا عن تمسّكنا بأرضنا ورفضنا اقتلاعنا منها".



وقالت البلدية في بيانها: "لا يجوز تحميل إدارة المدرسة أو معلّميها أو أطفالها مسؤولية زيارة لم يطلبوها"، مشيرةً إلى أن "دخول مسؤولة عسكرية إلى مؤسسة تربوية في بلدة واقعة تحت الاحتلال يضع الإدارة والمعلّمين والتلامذة أمام واقع استثنائي، لا يمكن التعامل معه وفق المعايير التي تحكم الحياة المدرسية في الظروف الطبيعية".



وشددت على أنه لا يجوز مطالبة أطفال أو معلّمين بمواجهة عناصر عسكرية مسلّحة، أو اعتبار عدم اعتراضهم دليلًا على الموافقة"، موضحةً بأنه "كما أن الحديث العفوي أو الابتسامة أو الإجابة عن سؤال لا يمكن تفسيرها على أنها موقف سياسي أو تأييد للاحتلال".



وأكدت البلدية أن "أطفال دبل ليسوا مسؤولين عن الرسائل السياسية والإعلامية التي تُنشر باستخدام صورهم"، معتبرةً أن "المبادئ التربوية والنفسية تؤكد ضرورة فهم سلوك الأطفال في سياقه، وعدم الحكم عليهم انطلاقاً من تصرّف واحد، ولا سيما عندما يعيشون ظروفاً أمنية ونفسية استثنائية".



وأضافت: "أطفالنا الذين يكبرون تحت وطأة الخوف والحصار يحتاجون إلى الحماية والطمأنينة، لا إلى التجريح والتشهير"، رافضةً "استخدام صورهم في أي نشاط إعلامي أو دعائي ذي طابع عسكري أو سياسي، كما نرفض تعريضهم أو تعريض معلّميهم وأهاليهم لأي اتهامات بسبب مشاهد لا يتحكّمون بطريقة تصويرها أو نشرها".



وشددت البلدية على أن "لعيد الاستقلال معناه الوطني الذي لا يجوز فصله عن واقع الاحتلال"، لافتةً إلى أن "مناسبة الاستقلال تعني بالنسبة إلينا، نحن أبناء دبل، أن نعيش أحرارًا في أرضنا، تحت سيادة ومؤسساتها الشرعية".



وأضافت: "ولا يمكن أن يكون الاستقلال مكتملاً ما دامت بلدات لبنانية تعيش تحت الاحتلال، وما دام أهلها محرومين من ممارسة حياتهم الطبيعية بحرية وأمان"، متابعةً: "ومن هنا، فإن معايدة تصدر عن مسؤولة عسكرية تابعة لجيش موجود على أرضنا لا تعبّر عن موقفنا، ولا يمكن أن تكون بديلاً عن حقّنا في الحرية والسيادة والأمان".



إلى ذلك، أكدت البلدية أن "أهل دبل ليسوا بحاجة إلى شهادة في وطنيتهم"، قائلةً: "لقد دفعنا، وما زلنا ندفع، ثمن الحرب والاحتلال من أمننا وبيوتنا وممتلكاتنا واستقرار عائلاتنا".



واستغربت "أن تتحوّل معاناتنا إلى مناسبة لإطلاق الاتهامات والتخوين، بدلاً من أن تكون دافعًا إلى التضامن معنا والدفاع عن حقوقنا"، مضيفةً: "ونقول لكل من سارع إلى إدانتنا: لا تحاكمونا من خلف الشاشات، بل اسمعوا وجعنا، وافهموا ظروفنا، وتذكّروا أننا مواطنون لبنانيون نعيش تحت الاحتلال، ولسنا مسؤولين عن تصرّفات القوات الموجودة في بلدتنا".



وطالبت البلدية "الدولة اللبنانية بتحمّل مسؤولياتها تجاهنا"، قائلةً: "إننا مواطنون لبنانيون، ومن حقّنا على دولتنا أن تحمينا وتحمي أطفالنا ومدرستنا ومنازلنا، وأن تعمل بكل الوسائل المتاحة لإنهاء الاحتلال واستعادة السيادة اللبنانية الكاملة على بلدتنا وسائر الأراضي اللبنانية المحتلة".



ودعت " والمؤسسات الإنسانية والتربوية إلى حماية الأطفال والمؤسسات التعليمية من أي استغلال عسكري أو إعلامي، وضمان حقّ أبنائنا في التعلّم ضمن بيئة آمنة تحفظ كرامتهم وسلامتهم".



وقالت البلدية في بيانها: "إننا لم نختر الاحتلال، ولم نختر الحصار، ولم نختر أن تتحوّل مدرستنا إلى مشهد إعلامي يُستخدم في مناسبة وطنية عزيزة على قلوب جميع اللبنانيين".

وأضافت: "لقد اخترنا فقط أن نبقى في أرضنا، وأن نحمي عائلاتنا، وأن نحافظ على وجودنا في بلدتنا اللبنانية"، مشيرةً إلى أن "بقاءنا في دبل ليس تطبيعاً مع الاحتلال، وصمتنا أمام قوة السلاح ليس موافقة، وحرصنا على سلامة أطفالنا ليس تخلّيًا عن كرامتنا الوطنية".



وأضافت: "فلا تحوّلوا الضحية إلى متّهم، ولا تجعلوا من أطفالنا هدفًا للتجريح، ولا تضيفوا إلى حصارنا العسكري حصاراً معنوياً من أبناء وطننا"، متابعةً: "نحن بحاجة إلى تضامنكم لا إلى اتهاماتكم، وإلى دعمكم لا إلى إدانتكم، وإلى وقوفكم إلى جانبنا حتى تنتهي هذه المحنة وتعود الحياة الطبيعية إلى بلدتنا".



وختمت البلدية قائلةً: :دبل أرض لبنانية، وأهلها لبنانيون، وأطفالها أبرياء، وسيبقى انتماؤنا إلى ثابتاً مهما اشتدّ الحصار وطال الاحتلال".