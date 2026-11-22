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واللافت أن السائق كان قد تقدّم بطلب الحصول على دفتر القيادة العمومي على أساس أنه أميّ، وأجرى الفحص المطلوب ونجح فيه، وحصل على الدفتر بموجب ذلك.ويثير هذا الإجراء تساؤلات حول حرمان شخص لم تتح له فرصة التعلّم من حقه في القيادة وممارسة مهنته، وبالتالي من مصدر رزقه، رغم أنه سبق أن استوفى الشروط المطلوبة للحصول على دفتر القيادة العمومي.