يشكو عدد من السائقين العموميين من إجراء أثار استغرابهم في مصلحة تسجيل السيارات والآليات "النافعة"، إذ أفيد بأن أحد السائقين توجّه لتجديد دفتر قيادته العمومي، إلا أن الموظفين امتنعوا عن تجديده وجرى حجز الدفتر منه، بحجة أنه أميّ.
واللافت أن السائق كان قد تقدّم بطلب الحصول على دفتر القيادة العمومي على أساس أنه أميّ، وأجرى الفحص المطلوب ونجح فيه، وحصل على الدفتر بموجب ذلك.
ويثير هذا الإجراء تساؤلات حول حرمان شخص لم تتح له فرصة التعلّم من حقه في القيادة وممارسة مهنته، وبالتالي من مصدر رزقه، رغم أنه سبق أن استوفى الشروط المطلوبة للحصول على دفتر القيادة العمومي.