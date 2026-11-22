نعى رئيس أساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين ، المطران إبراهيم مخايل إبراهيم، راعي ابرشية السابق للروم الأرثوذكس، المتروبوليت خضر، معتبراً أن " رحيله يشكّل خسارة روحية وفكرية وإنسانية كبيرة، لا تقتصر على الكنيسة الأرثوذكسية، بل تطال الكنيسة المشرقية والوجدان المسيحي والإنساني عموماً".

Advertisement وقال: "إن غياب المتروبوليت جورج خضر ليس غياب رجل إيمان فحسب، بل هو غياب قامة روحية وفكرية نادرة، ورجل حمل الكنيسة في قلبه، وحمل هموم الإنسان في صلاته وفكره وكلمته. فقد كان من أولئك الذين لا يُقاس حضورهم بالمناصب التي شغلوها، بل بالأثر الذي تركوه في النفوس، وبالنور الذي أشعلوه في العقول، وبالمساحات التي فتحوها للحوار والمحبة والرجاء".



وأضاف: "ان المطران جورج خضر كان صوتاً نبيلاً في زمن كثرت فيه الأصوات، وضميراً كنسياً يقظاً، أعاد وصل الإيمان بالحياة، واللاهوت بالإنسان، والكلمة بالفعل. فلم يكن الإيمان بالنسبة إليه مجرد منظومة من التعاليم، بل حياة تُعاش، ومحبة تُترجم، وانفتاحاً على الآخر باعتباره أخاً وشريكاً في إنسانية واحدة".



وأشار إلى أن "الراحل ترك في الكنيسة المشرقية إرثاً يتجاوز حدود الطائفة والمؤسسة، إرثاً من الفكر والتأمل والكتابة والشهادة، جعل من الكلمة منبراً للحق، ومن الحوار جسراً بين القلوب، ومن المحبة لغة تتخطى الانقسامات. وسيبقى صوته حاضراً في وجدان كل من عرفه أو قرأه أو وجد في كتاباته نافذة على عمق الإيمان وجمال ".



وختم المطران إبراهيم بالقول: "إن خسارة قامة كهذه تضعنا أمام مسؤولية حفظ الأمانة التي تركها، وتحويل الإيمان الذي بشّر به إلى حياة نابضة في كنائسنا ومجتمعاتنا، لأن الكبار لا يرحلون تماماً، وما يزرعونه في النفوس يبقى شاهداً عليهم، والكلمة التي تُقال بمحبة وإيمان لا يمحوها الغياب.



وتقدّم المطران إبراهيم بأحرّ التعازي باسمه الشخصي، وبإسم كهنة ورهبان وراهبات وشمامسة وابناء وبنات أبرشية الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك، من الكنيسة الأرثوذكسية الشقيقة، وإكليروسها ومؤمنيها، ومن عائلة الراحل ومحبيه وتلامذته، رافعاً الصلاة إلى الرب الإله أن يتغمّد نفسه برحمته الواسعة، ويسكنه مساكن النور والقديسين، ويمنح العزاء والرجاء لكل الذين أحبّوه وتعلّموا من فكره وشهادته.