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استمرت رسالة الاستقلال التي وجّهها رئيس الجمهورية جوزف عون مساء السبت الماضي إلى اللبنانيين تتفاعل على شكل واسع وكأنها تؤشر إلى بداية مرحلة لن يكون بعدها كما قبلها، أقلّه وفق الأصداء الفورية للرسالة.كشفت أوساط معنية ومطلعة على الأجواء والمناخات الرئاسية التي واكبت إعلان هذا الموقف لـ"النهار"، أن الهدف الأساسي للرئيس عون منه كان إطلاق رسالة حاسمة بمثابة دفاع هجومي بأن لن يستسلم للعبث الإقليمي بمصيره في هذا الظرف الخطير الذي تقاطعت فيه انعكاسات الانتخابات والأميركية وشلّت مسار المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، بما ينذر بإعادة فتح لبنان على أخطار مجهولة.وأضافت الأوساط نفسها أن الرسالة الاستقلالية لعون وجّهت إلى كما إلى ، للقول إن الدولة اللبنانية لن تقف مكتوفة أمام محاولات استباحة حربية جديدة، كما تضمنت رسالة واضحة إلى المجتمع العربي والدولي أن الدولة اللبنانية لن تتراجع إطلاقاً عن التزاماتها بحصرية السلاح مهما واجهت من عقبات. ولفتت الأوساط إلى أن الحكم يدرك تماماً أن موقفه سيثير ردوداً سلبية لدى الفريق المؤيد لإيران وسلاح الحزب، ولكنه يدرك أيضاً أن غالبية الشعب اللبناني والمجتمع الدولي يترقب وقفة دولة حقيقية أمام محاولات استدراج لبنان مجدداً إلى التهلكة وأن ترجمة هذا الموقف هي عبر مسار لن يتوقف مهما واجهه من تعقيدات ومحاولات عبث داخلية وخارجية.وكان رئيس الجمهورية جوزيف عون اكد أن «لبنان لا يتحرر ولا يستقر ولا يزدهر إلا بالسيادة القائمة على الدولة وحدها، لا على مشاريع الدويلات».وقال في ذكرى الرئيس الشهيد رينيه معوض: «فجروا الرئيس رينيه معوض؛ لأنه رفض مقايضة الرئاسة بالسيادة، ورفض التنازل عن الاستقلال مقابل الاستقرار، وواجه معادلة الاستسلام لوصاية صديق، ثمناً قسرياً مفروضاً لمواجهة المحتل».وأضاف: «أدرك الرئيس رينيه معوض منذ 37 عاماً، أن لبنان لا يتحرر ولا يستقر ولا يزدهر، ولا يبقى وطناً نهائياً لجميع أبنائه، إلا بالسيادة القائمة على الدولة وحدها، لا على مشاريع الدويلات، وبالتوافق المرتكز إلى التوازن، لا إلى أوهام الهيمنات، وبالحرية الوطنية الكاملة والمسؤولة، انتماءً وولاءً للبنان وحده، لا بأحلام القوى الخارجية بالسيطرة والضم والقضم».وجاء موقف عون استكمالاً للموقف الذي أعلنه في ذكرى الاستقلال حيال حصرية السلاح، وضرورة قيام الدولة صاحبة القرار، والذي لاقى مواقف داعمة ومرحّباً بها من مرجعيات دينية وقوى سياسية، في مقابل هجوم من «حزب الله» وحلفائه.في غضون ذلك، برز موقف أميركي عبر عنه الأميركية ماركو روبيو في مناسبة عيد استقلال لبنان، وقال: "في هذه المناسبة، تجدّد دعمها للبنان كامل السيادة، يعيش بسلام مع جيرانه، ولا يخضع للمساءلة إلّا أمام مواطنيه. وسنواصل الوقوف إلى جانب الشعب اللبناني والدولة اللبنانية، ونتطلّع إلى تعزيز الشراكة بين بلدينا".