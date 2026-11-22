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انكشف انتهاك أمني جديد أمس، بموازاة ملفي المتفجرات في ضهر البيدر و"خلية " .وأفاد مصدر أمني بأن أوقفت ثلاثة شبان في منطقة القاع بالبقاع، وضبطت كمية كبيرة من المتفجرات كانت موضّبة في شاحنة تعود إلى . ولكن الحزب نفى أن يكون على أي علاقة بالموقوفين أو بالشاحنة.وكان الجيش قد أعلن ضبط نحو 264 كيلوغراماً من المواد المتفجرة من مادتي الـ"سي فور" والـ" تي ان تي" في منطقة مشاريع القاع، وتوقيف ثلاثة أشخاص (ا.ف.) و(ز.ر.) و(ز.ر.) يُشتبه بتورطهم في تهريبها من الداخل السوري.وأشارت معلومات أمنية الى أن "التحقيقات مع الموقوفين الثلاثة تتركّز على تحديد هوية الأشخاص الذين تولّوا تهريب المتفجرات من والجهة التي كانت ستتسلّم الشحنة داخل الأراضي ".وقال مصدر أمني بارز لـ«الشرق الأوسط» إنهم كانوا يتولّون عملية تهريبها. وأوضح المصدر أن الشحنة تضمّ مواد من نوع «تي إن تي» و«سي فور»، مطابقة في نوعها للمواد التي ضُبطت في شحنة ضهر البيدر قبل أكثر من شهر، والتي قال إنها كانت عائدة إلى «حزب الله»، بينما لا تزال الجهة التي تعود إليها الشحنة الجديدة قيد التحقيق.وأوضح المصدر أن المتفجرات نُقلت من الأراضي إلى الداخل اللبناني عبر منطقة مشاريع القاع في من خلال معبر غير شرعي، بواسطة سيارة رباعية الدفع، مشيراً إلى أن الجيش راقب مسار السيارة، التي أفرغت حمولتها عند نقطة حدودية قبل أن تعود إلى سوريا. إثر ذلك، داهم الجيش الموقع الذي أُفرغت فيه الحمولة، وضبط شحنة المتفجرات وأوقف الأشخاص الثلاثة.وأظهرت التحقيقات الأولية، وفق المصدر، أن الموقوفين الثلاثة مدنيون يعملون في التهريب، وأن المعطيات المتوافرة حتى الآن لا تشير إلى انتمائهم إلى أي حزب.وأفاد الموقوفون، بأنهم كانوا في صدد نقل الشحنة إلى منطقة - الهرمل وإيداعها في مستودع، على أن يتولّى أشخاص آخرون تسلّمها لاحقاً. وتوقّف مسار الشحنة عند النقطة الحدودية التي ضُبطت فيها، قبل أن تُنقل إلى المستودع الذي تحدَّث عنه الموقوفون.وقال المصدر الأمني، الذي رفض ذكر اسمه، إن التحقيق يتركّز على تحديد هوية الأشخاص الذين كان يُفترَض أن يتسلّموا المتفجرات بعد وصولها إلى المستودع، والجهة التي تعود إليها الحمولة.وأوضح أن ما أدلى به الموقوفون يتعلّق بمرحلة النقل التي قالوا إنهم كُلّفوا بها، وأن الوجهة النهائية للشحنة لا تزال مجهولة. وتوقّع أن تتّضح في الساعات المقبلة معطيات إضافية بشأن الجهة التي كانت تنتظر تسلّمها.وقال المصدر إن المواد التي عُثر عليها في البقاع تطابق تماماً، من حيث النوع، المواد التي ضُبطت في ضهر البيدر في 5 تشرين الأول الماضي.وكان مصدر في جهاز الاستخبارات العامة السورية كشف لوكالة «سانا»، الجمعة، عن ضبط شحنة أسلحة كانت مجهَّزة للتهريب إلى قبل عبورها الحدود، دون الإفصاح عن تفاصيل العملية التي تأتي في إطار حملات مكثفة تهدف لضبط الشريط الحدودي بين سوريا ولبنان ومواجهة خلايا التهريب العابرة للحدود، وسط تنسيق أمني مباشر بين وبيروت.