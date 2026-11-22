Advertisement

بالتزامن مع عيد أعلنت المتحدثة باسم جيش العدو ، إيلا واوية، عن زيارة أجرتها إلى إحدى المدارس في بلدة دبل الجنوبية، التقت خلالها عدداً من التلاميذ.وقد خرجت بلدية دبل بتوضيح بشأن ملابسات الزيارة، مؤكدة أن ما حصل يعود إلى نحو شهر، وأن دخول المسؤولة العسكرية إلى المدرسة تم من دون أي تنسيق مسبق مع إدارتها، فيما رفضت تحميل البلدة وأهلها أي مسؤولية عن توقيت نشر المشاهد.وأوضحت البلدية أن نشر الفيديو بالتزامن مع ذكرى عيد الاستقلال لا علاقة له بالبلدية أو إدارة المدرسة أو الأهالي، مشددة على أن صمود أبناء دبل وتمسكهم بأرضهم لا يعني قبولهم بالاحتلال أو التطبيع مع وجوده.وفي ردّها على ما أثير بشأن عدم اعتراض الأطفال والمعلمين خلال الزيارة، أكدت البلدية أن غياب الاعتراض لا يمكن تفسيره على أنه موافقة أو قبول بما حصل، في موقف يضع مسألة وجود التلامذة والهيئة التعليمية في المشاهد المتداولة ضمن سياقها، بعيداً عن أي استنتاجات بشأن موقفهم من الزيارةمواقفواعتبر رئيس الحكومة، نواف سلام، أن اقتحام جيش العدو الإسرائيلي مدرسة دبل الرسمية، «وزجّ التلامذة في استعراض عسكري ودعائي، هو انتهاك لحرمة المدارس وحقوق الأطفال».وقال سلام، في بيان اليوم: «لا يحقّ لقوة احتلال أن تستغلّ أطفالنا لتجميل صورة احتلالها أو فرض سطوتها على أهلنا في الجنوب».وأكد أن «دعم صمود أهلنا في قرى رميش وعين إبل ودبل، رغم ، واجب علينا، ونحن ماضون في العمل على تأمين مستلزمات صمودهم، وضمان استمرار ارتباطهم بالدولة ومؤسساتها».إلى ذلك، أكد سلام «ضرورة إيجاد صيغة أممية، بعد انتهاء مهمة اليونيفيل، تضمن استمرار الحضور الدولي في الجنوب، والحفاظ على الشريان الحيوي والإنساني الذي يربط هذه القرى بسائر الأراضي اللبنانية، إلى حين إنهاء الاحتلال وعودة جميع الأهالي المهجّرين وبسط سلطة كامل أراضيها».بدورها استنكرت وزيرة التربية والتعليم العالي، ريما كرامي، اقتحام المتحدثة باسم جيش الاحتلال للمدرسة الرسمية في دبل، مؤكدة أن الوزارة ستتابع ما حصل مع الجهات المعنية وفقاً للأنظمة والقوانين المرعية الإجراء.وقالت كرامي، في بيان ، إن «انتشار فيديو للمتحدثة باسم جيش العدو الإسرائيلي من داخل إحدى مدارس الجنوب، وتحديداً مدرسة دبل المتوسطة الرسمية، تبيّن أنّ مضمون ما نُشر قد حصل منذ أكثر من شهر من دون علم الوزارة بذلك».أضاف البيان: «بحسب المعلومات التي توافرت للوزارة حتى الآن، فإنّ جيش العدو اقتحم مدرسة دبل، كما يقتحم يومياً حرمات القرى والمدارس ليكتمل مشهد الاعتداء عبر الدخول إلى قاعات التدريس والتقاط مشاهد دعائية في حضور التلامذة، وجرهم في استعراض عسكري وإعلامي معادٍ».واستنكرت كرامي «هذا الاعتداء على مدرسة دبل وطلابها»، مؤكدة أن «استغلال الظروف الأمنية والإنسانية الصعبة التي يعيشها أهلنا في الجنوب، وخصوصاً في القرى الصامدة، للدخول إلى المدارس وتوظيف وجود الأطفال والمؤسسات التربوية في مشاهد ذات طابع عسكري وإعلامي، هو أمر مرفوض ومدان، ويشكّل انتهاكاً لحرمة المدرسة ورسالتها التربوية والإنسانية، ولاتفاقية حقوق الطفل والقوانين الدولية واتفاقية جنيف التي تفرض تحييد المؤسسات التربوية وحمايتها».وتابع البيان بأن المدرسة «ليست مساحة للاستعراض العسكري أو الدعاية، بل هي بيت للعلم والحياة والأمل، وحق الأطفال في التعلّم والأمان والكرامة حق لا يجوز المساس به تحت أي ظرف».وتوجهت كرامي إلى الطلاب: «هذه الاستفزازات والممارسات لن تثنيكم عن مواصلة طريقكم، فلا تدعوها تؤثر في عزيمتكم أو تنال من أحلامكم. تشبّثوا بأرضكم، وتمسّكوا بعلمكم ومدارسكم الى حين استعادة كل شبر من أرضنا المحتلة وبسط سلطة الدولة عليها».واستنكرت نقابة المعلّمين ما جرى تداوله عن دخول مسؤولة عسكريّة في جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى إحدى المدارس في ، ورأت في هذا المشهد «مساساً بالسيادة اللبنانيّة وحرمة المؤسّسات التربويّة، ومحاولة مرفوضة لاستغلال المدرسة وأطفالها في الدعاية العسكريّة وتلميع الصورة الدمويّة للاحتلال، صورة القتل والإجرام، وجرف القرى والمنازل».وشددت النقابة، في بيان، على أنّ المدارس اللبنانيّة «هي صروح للتربية والمعرفة والانتماء الوطني، ولا يجوز تحويلها إلى منصّات لجيش احتلال أذاق بمماراساته العدوانيّة والتدميريّة اللبنانيّين ويلات القتل والحرب والتهجير، وأطفال الجنوب، كما جميع أطفال ، لهم الحقّ في تعليم آمن وحياة كريمة، بعيداً عن الترهيب والاستغلال الإعلامي والعسكري».وطالبت الحكومة ووزارة التربيّة والتعليم العالي والأجهزة المختصّة بـ«التحرّك الفوري للتحقّق من ملابسات ما حصل، وتحديد المسؤوليّات، واتّخاذ الإجراءات التي تحمي المؤسّسات التربويّة وتصون سلامة المتعلّمين والمعلّمين وكرامتهم، وتمنع تكرار مثل هذه الممارسات».