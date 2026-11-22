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بقيت رسالة الاستقلال التي وجّهها رئيس الجمهورية جوزف عون مساء السبت الماضي إلى اللبنانيين محور ردود مرحبة من القوى والأوساط المؤيدة للسلطة وقرارات حصرية السلاح.واعتبر مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، أن كلمتي رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة نواف سلام بمناسبة ذكرى الاستقلال تميزتا بـ«الوطنية الجامعة»، ونشرتا الارتياح والاعتزاز في النفوس، واصفاً مواقفهما بأنها «جريئة وشجاعة وصلبة» في المرحلة الدقيقة التي يمر بها .وأكد دريان أن الكلمتين تنطلقان من اتفاق الطائف الذي يحض على حصرية السلاح، وبسط سلطة كامل الأراضي اللبنانية، كما تؤكدان استقلالية القرار اللبناني وعدم خضوعه للإملاءات الخارجية، حرصاً على مصلحة الوطن والمواطنين.وشدد دريان أيضاً على دعم الدبلوماسية المعتمدة لإنهاء الاحتلال ، بوصفها الوسيلة الفضلى لعودة أبناء الجنوب إلى قراهم وبلداتهم وبدء عملية الإعمار.وفي السياق نفسه، شدد البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، في عظة الأحد، على أن الاستقلال لا ينبغي أن يبقى «مكتوباً في التاريخ فحسب»، بل يجب أن يكون حاضراً على الأرض وفي القرار والإرادة الوطنية. وأكد ضرورة حماية الجنوب، واستعادة كامل الأراضي اللبنانية، وتحييد البلاد عن صراعات المحاور والحروب.وقال الراعي: «لا يكتمل معنى الاستقلال من دون الجيش اللبناني، ضمانة الوطن عند المحن، ورمز وحدته وقوته»، ورأى أن الاستقلال يترسخ بدولة واحدة ودستور واحد وجيش واحد ومؤسسات واحدة وقرار وطني واحد، وولاء للبنان فوق كل ولاء.بدوره، رأى عضو كتلة «حزب الله» النائب حسن فضل الله أن استقلال لبنان لا يزال غير ناجز بسبب استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأجزاء من أراضيه، وبسبب التدخلات الخارجية في قرارات الدولة، ورسم سياساتها ومواقفها.واتهم فضل الله الإدارة الأميركية وسفارات دول أجنبية بتحريض بعض الجهات اللبنانية على مواجهة بقية اللبنانيين، بهدف تخريب الوحدة الداخلية، ودفع البلاد إلى صدام يخدم مصالح خارجية. وفي المقابل، أكد ثقته بإيران قائلاً إنها «ترسم معادلة جديدة في المنطقة سيكون لبنان المستفيد الأول منها»واتهم المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان السلطة بالتهويد، وقال: "لا يوجد جهة مرتبطة بالتدخل بل يوجد فريق لبناني مقاوم قاتل المحتلة طيلة عقود وقدّم أعظم التضحيات ليهزم الجيش الصهيوني المحتل، وقد هزمه بعون الله ومساعدة طهران وحرّر بلدنا لبنان، فقط لتعود العاصمة للبنان، ويعود لبنان للبنانيين، ولتعود السلطة الوطنية للدولة اللبنانية بعدما تهوّدت بشكل صادم على يد الإحتلال الصهيوني الإرهابي".وانتقد المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب ما وصفه بـ"الاتهامات وقلب الحقائق في رسالة عون"، وحمل عبر قناة "المنار" على "الاتهامات الجائرة التي طالت الذين يقفون في وجه العدوان الإسرائيلي وكذلك الموقف من الجمهورية الإسلامية ".