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لا تزال المواقف التي اطلقها رئيس الجمهورية جوزاف عون في كلمته في عيد الاستقلال تتفاعل ديبلوماسيا وسياسيا، خصوصا انها جاءت قبيل بدء مناقشات مجلس الامن الدولي المقررة غدا الثلاثاء في شأن مرحلة ما بعد انتهاء ولاية قوات اليونيفيل في جنوب .في المقابل ، بدا واضحا ان الاهتمام الأميركي بالملف اللبناني لم بعد منفصلاً عن قدرة لبنان الرسمي على ترجمة التعهدات إلى خطوات ملموسة، فواشنطن، وفق اوساط ديبلوماسية ، تبدو معنية بإرساء الاستقرار في لبنان، لكن هذا التوجه لا يعني استمرار منح الوقت من دون نتائج، فالإدارة الأميركية تضيق هامش الانتظار، وتصر على ضرورة اتخاذ الحكومة قرارات تنفيذية تعكس الجدية في معالجة الملفات العالقة، وفي مقدمها حصر السلاح بيد المؤسسات الشرعية، إلى جانب إطلاق مسار الإصلاحات المالية والاقتصادية.وتشير مصادر ديبلوماسية الى تعمل على التواصل مع كل البلدان من دون استثناء ولو أن التركيز في نهاية المطاف سيكون على الدول الدائمة العضوية فضلاً عن ولبنان، وعند إنضاج التصور المنتظر ستعمد الى طلب عقد الجلسة الثانية.وتشير المصادر الى انه يمكن القول حتى الآن أن ثمة شبه إجماع في مجلس الأمن على ضرورة تفادي الفراغ، وهذه نقطة انطلاق أساسية. ويقوم مندوب لبنان في السفير أحمد عرفة في هذا الصدد، بجملة من الإتصالات وهو على تواصل مع رئاستي الجمهورية والحكومة.في المقابل، كشفت أوساط معنية ومطلعة على الأجواء والمناخات الرئاسية التي واكبت إعلان الموقف الرئاسي، أن الهدف الأساسي للرئيس عون منه كان إطلاق رسالة حاسمة بمثابة دفاع هجومي بأن لبنان لن يستسلم للعبث الإقليمي بمصيره في هذا الظرف الخطير الذي تقاطعت فيه انعكاسات الانتخابات والأميركية وشلّت مسار المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، بما ينذر بإعادة فتح لبنان على أخطار مجهولة.وأضافت الأوساط نفسها أن الرسالة الاستقلالية لعون وجّهت إلى إسرائيل كما إلى ، للقول إن الدولة اللبنانية لن تقف مكتوفة أمام محاولات استباحة حربية جديدة، كما تضمنت رسالة واضحة إلى المجتمع العربي والدولي أن الدولة اللبنانية لن تتراجع إطلاقاً عن التزاماتها بحصرية السلاح مهما واجهت من عقبات. ولفتت الأوساط إلى أن الحكم يدرك تماماً أن موقفه سيثير ردوداً سلبية لدى الفريق المؤيد لإيران وسلاح الحزب، ولكنه يدرك أيضاً أن غالبية الشعب اللبناني والمجتمع الدولي يترقب وقفة دولة حقيقية أمام محاولات استدراج لبنان مجدداً إلى التهلكة وأن ترجمة هذا الموقف هي عبر مسار لن يتوقف مهما واجهه من تعقيدات ومحاولات عبث داخلية وخارجية.