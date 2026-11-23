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أعلن ، في بيان، أنه "تلقى ببالغ الحزن والأسى خبر وفاة المطران خضر، أحد أبرز الوجوه الروحية والفكرية التي تركت بصمة عميقة في الحياة الكنسية والثقافية والوطنية في ".وتقدّم رئيس المجلس المهندس ميشال متّى، باسمه وباسم والجمعيات التابعة له، بأحرّ التعازي وأصدق مشاعر المواساة من بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس العاشر، ومن وسائر أبناء الكنيسة الأرثوذكسية، برحيل قامة روحية وفكرية كرّست حياتها للإيمان والمحبة والحوار والانفتاح على الآخر.وقال: "لقد شكّل المطران الراحل، بفكره النيّر ومواقفه الإنسانية والوطنية، صوتًا للحكمة والاعتدال، وجسرًا للتلاقي بين اللبنانيين، مؤمنًا بأنّ المحبة تجمع ما تفرّقه الانقسامات، وأنّ وحدة الوطن تقوم على احترام التنوّع وصون كرامة الإنسان".وإذ يشارك الكنيسة الأرثوذكسية حزنها بهذا المصاب الأليم، يسأل الله أن يتغمّد الراحل الكبير بواسع رحمته، وأن يبقى إرثه الروحي والفكري والإنساني حاضرًا في الذاكرة والوجدان.