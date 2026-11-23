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قالت مصادر مطلعة إن حالة من الاستياء الشديد تسود أوساط " " على خلفية الخطاب الذي ألقاه رئيس الجمهورية لمناسبة عيد ، خصوصاً أنه جاء في توقيت كانت تُبذل فيه جهود حثيثة، بطلب من عون، لإعادة فتح قنوات التواصل بين وحارة حريك.وبحسب المصادر، فإن وساطات عدة كانت قد قطعت شوطاً وان كان محدودا في محاولة تقريب وجهات النظر وتهيئة الأجواء لإعادة وصل ما انقطع بين الطرفين، إلا أن المواقف التي أطلقها عون أعادت الأمور إلى نقطة الصفر.وترى المصادر أن الخطاب لم يترك مجالاً كبيراً لاستكمال المساعي القائمة، بل زاد من حدة التباعد، إلى درجة أن فرص التقارب باتت شبه معدومة في المرحلة الحالية، مع ترجيح استمرار القطيعة السياسية بين الطرفين ما لم تحصل مراجعة جدية للمواقف الأخيرة.