Advertisement

أحيت حركة "أمل" - شعبة رومين، الذكرى السنوية لاستشهاد الشهيد لطفي جوني وعائلته، بحفل تأبيني في اقيم في حسينية البلدة.والقى النائب هاني قبيسي كلمة استهلها باستذكار الشهداء والمجاهدين "الذين ساروا على نهج الإمام السيد موسى الصدر، متمسكين بخط والصمود، وثابتين في مواجهة العدو، حتى قدّموا أرواحهم فداءً للأرض والوطن".ووجّه التحية إلى "أهلنا في بلدات زوطر الشرقية والغربية والنبطية الفوقا، تقديراً لصمودهم وتمسكهم بحقهم في العودة إلى قراهم، ووقوفهم بعزيمة وثبات في مواجهة آلة الحرب الصهيونية، مؤكدين للعالم أنهم أصحاب حق وقضية، وأنهم لن يتركوا أرضهم وأرزاقهم تحت رحمة الاحتلال، وأن حقهم في الدفاع عن أرضهم والعودة إلى قراهم حق مقدس لا يمكن التنازل عنه".وأضاف: "أن الجنوب يشهد اعتداءات إسرائيلية يومية وانتهاكات واضحة للقوانين والمواثيق الدولية، حيث يعمد العدو إلى تجريف المنازل والمزروعات وتنفيذ عمليات تفجير وحشية تطال بلدات بأكملها، في ظل صمت دولي مريب".ودعا إلى رفع الصوت في مواجهة هذه الجرائم، مطالباً بإظهار حجم الدمار والعدوان وما يرتكبه الاحتلال من جرائم بحق القرى وأهلها، معتبراً أن ما يجري لا يقتصر على حرب عسكرية، بل يشكل إبادة تطال الحجر والبشر، وهو أمر لن نقبل به كلبنانيين وجنوبيين.وشدد على ضرورة أن تتحمل الحكومة مسؤولياتها تجاه ما يجري في الجنوب، وأن يكون هناك تحرك جدي لوقف الاعتداءات وإنهاء الاحتلال لأجزاء من الأراضي اللبنانية، مؤكداً أن المسؤولية الوطنية تقع على عاتق الجميع، من مؤسسات رسمية وإعلام وقوى سياسية.وتطرق إلى الانقسام السياسي الداخلي، معتبراً أن تباين المواقف اللبنانية حيال المقاومة والاعتداءات الإسرائيلية يمنح العدو ذرائع للاستمرار في عدوانه، ويؤدي إلى إضعاف الدولة والشعب اللبناني. وأكد أن مواجهة الاحتلال ليست موضع خلاف سياسي داخلي، ولا قضية مرتبطة بالموازنة أو الاقتصاد، بل هي اعتداء على سيادة وحدوده وكرامة أبنائه، ما يستوجب موقفاً وطنياً موحداً يجمع اللبنانيين حول حماية الأرض والسيادة والدفاع عن الوطن.كما وجّه التحية إلى الجيش، مثمناً تضحياته ودوره الوطني وتمسكه بالأرض، ومؤكداً أن أبناء الجنوب يتمسكون بحضور الدولة ومؤسساتها وبالدور الوطني للجيش اللبناني، رغم ما عانوه في مراحل سابقة من غياب الدولة وتقصيرها تجاه مناطقهم، الأمر الذي أسهم في نشوء المقاومة دفاعاً عن الأرض والأهل.وأضاف: "من يريد للدولة أن تتحمل مسؤولية حماية الأرض والسيادة عليه أن يعمل على تعزيز قدرات ودوره، لا التشكيك به أو النيل من مكانته"، مؤكداً أن حركة أمل تقف خلف الجيش اللبناني في أداء مسؤولياته الوطنية، وفي حماية الحدود وصون الاستقرار ومنع الفتنة الداخلية.وفي هذا السياق، لفت إلى الدور الذي يقوم به في تعزيز لغة الحوار والتفاهم بين اللبنانيين، والعمل على تقريب وجهات النظر وتحصين الساحة الداخلية، داعياً إلى التمسك بقدرات الجيش وحضوره، والسعي إلى تفاهمات وطنية تضع حداً للانقسام والخلافات، وتوحّد الجهود في مواجهة الاعتداءات والاحتلال.واختُتمت المناسبة بمجلس عزاء تلاه الشيخ حيدر المولى.