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في يوم الاستقلال الثالث والثمانين، لم تكن الصورة في صورة احتفال مكتمل. فمن الجنوب الذي لا يزال يرزح تحت الاحتلال والاعتداءات ، إلى التي شهدت مواقف سياسية متباينة، وصولاً إلى رحيل قامة روحية وفكرية بحجم المطران جورج خضر، بدا المشهد اللبناني مثقلاً بأسئلة السيادة والمصير والهوية الوطنية.احتفل لبنان بذكرى استقلاله الثالثة والثمانين، فيما كانت بلدات جنوبية تعيش يوماً آخر من الاعتداءات الإسرائيلية. فقد شهدت زوطر الشرقية عمليات تفجير وتدمير لمنازل، وسط عجز الأهالي عن العودة الآمنة إلى ممتلكاتهم. وتزامن ذلك مع مشاهد الاعتداءات على مناطق جنوبية أخرى، ما أعاد طرح السؤال عن معنى الاستقلال في ظل استمرار الاحتلال.وفي هذا السياق، اعتذر عن تقبّل التهاني بالاستقلال، معتبراً أن استقلال هذا العام ناقص وغير ناجز، ولا يكتمل إلا بتحرير الأرض واستعادة وحدة الكلمة والموقف بين اللبنانيين، تضامناً مع أهالي القرى الجنوبية الحدودية.في كلمته لمناسبة الاستقلال، وضع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مسألة السيادة وحصرية السلاح وقرار الحرب والسلم في صلب خطابه، مشدداً على رفض وجود أي سلاح خارج سلطة الدولة، وعلى ضرورة إنهاء التدخلات الخارجية في القرار اللبناني.واللافت أن الرئيس تحدث عن التدخل الإيراني من دون أن يسمّي «حزب الله» بالاسم، في مقاربة تحمل أبعاداً سياسية تتصل بحسابات الداخل اللبناني، وبمحاولة الفصل بين المكوّنات الوطنية وبين مسألة السلاح والقرار السياسي والعسكري.وقد وصف رئيس حزب القوات سمير جعجع خطاب الرئيس بأنه لسان حال أكثرية ساحقة من اللبنانيين، في موقف يعكس تأييداً سياسياً للمقاربة الرئاسية. لكن التحدي يبقى في ترجمة المواقف إلى خطوات تنفيذية على الأرض.أثار انتشار فيديو للمتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي من داخل المدرسة الرسمية في بلدة دبل الجنوبية موجة استنكار، بعدما تبيّن أن الجيش الإسرائيلي اقتحم المدرسة واستخدم وجود التلامذة في مشاهد ذات طابع دعائي وعسكري.وزيرة التربية ريما كرامي استنكرت ما حصل، معتبرة أنه انتهاك لحرمة المؤسسات التربوية وحقوق الأطفال، ومخالفة للقوانين الدولية واتفاقية حقوق الطفل واتفاقيات جنيف.أما رئيس الحكومة نواف سلام، فاعتبر أن ما جرى يشكل اعتداءً على حرمة المدارس وحقوق الأطفال. والمفارقة أن المدرسة، التي يفترض أن تكون مساحة للعلم والحياة، تحوّلت إلى خلفية لاستعراض عسكري إسرائيلي.خسر لبنان اليوم المطران جورج خضر، متروبوليت جبل لبنان السابق للروم الأرثوذكس، عن عمر ناهز 103 أعوام.لم يكن الراحل مجرد رجل دين، بل كان قامة فكرية وثقافية وروحية، وأحد أبرز المدافعين عن الحوار الإسلامي المسيحي والعيش المشترك، وصاحب تجربة فكرية وإنسانية تجاوزت حدود الكنيسة والطائفة.وقد نعاه رئيس الجمهورية جوزاف عون، ورئيس مجلس النواب ، ورئيس الحكومة نواف سلام، إلى جانب شخصيات سياسية ودينية، استحضرت دوره في تجديد الفكر اللاهوتي وترسيخ ثقافة الانفتاح والشراكة الوطنية.ولعلّ رحيله في يوم الاستقلال يحمل رمزية خاصة، إذ يغيب رجل أمضى حياته مؤمناً بأن حرية الوطن لا تكتمل من دون حرية الإنسان، وأن الحوار ليس ترفاً، بل شرط لبقاء لبنان.إقليمياً، لا تزال العلاقة الأميركية - الإيرانية تتأرجح بين احتمالات التفاوض ومخاطر التصعيد. وفي تطور لافت، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يحثّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب على توجيه ضربة إلى في أسرع وقت ممكن.وإذا صحّت هذه المعلومات، فإنها تضع لبنان مجدداً أمام مخاطر ارتدادات أي مواجهة إقليمية، خصوصاً أن الساحة اللبنانية لا تزال مرتبطة إلى حد كبير بتعقيدات الصراع بين واشنطن وطهران، وبالملف الإسرائيلي المفتوح على الحدود الجنوبية.وفي الملف الأمني، برزت قضية شاحنة المتفجرات في منطقة القاع، وما رافقها من توقيفات وتحقيقات، وسط نفي مصدر في «حزب الله» أي علاقة للحزب بالشاحنة أو بالموقوفين، وفق ما نقلته قناة الجديد.وتعيد هذه القضية تسليط الضوء على أهمية ضبط الحدود اللبنانية ، ومنع استخدام الأراضي اللبنانية ممراً أو ساحة لأي نشاط أمني خارج سلطة المؤسسات الشرعية.بين خطاب رئاسي يرفع شعار السيادة، وأرض جنوبية لا تزال تنتظر التحرير، ومدرسة تُنتهك حرمتها، وقلق من احتمالات التصعيد الإقليمي، يمرّ عيد الاستقلال هذا العام محمّلاً بما هو أبعد من الاحتفالات والمراسم.أما رحيل المطران جورج خضر، فيذكّرنا بأن لبنان الذي نريده ليس مجرد حدود جغرافية وعلم ونشيد، بل وطن يقوم على الإنسان والحرية والشراكة واحترام الآخر.فالاستقلال ليس ذكرى نستعيدها كل عام، بل مسؤولية وطنية نُحاسب أنفسنا عليها كل يوم.