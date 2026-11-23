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مع اقتراب فصل الشتاء وارتفاع كلفة التدفئة، بدأ الجفت، الناتج من عصر ، يستقطب اهتمام شريحة من اللبنانيين الباحثين عن بدائل أقل كلفة من المازوت والحطب. وما كان يُعتبر في السابق مجرد مخلفات زراعية يجري تكديسها أو التخلص منها، يتحول تدريجياً إلى سلعة مطلوبة، تدخل سوق التدفئة وتفتح مجالاً إضافياً للاستفادة الاقتصادية من موسم الزيتون.ويأتي هذا التوجه في وقت لم تعد فيه التدفئة مسألة مرتبطة بالراحة المنزلية فحسب، بل أصبحت عبئاً مالياً حقيقياً على العائلات، ولا سيما في المناطق الجبلية والداخلية التي تحتاج إلى تشغيل وسائل التدفئة لساعات طويلة خلال أشهر البرد. ومع وصول سعر طن الحطب إلى مستويات تتراوح بين 250 و350 دولاراً، وارتفاع كلفة المازوت إلى مستويات تثقل ميزانيات الأسر، بات البحث عن بدائل أكثر توفيراً أولوية لدى كثيرين.الجفت، أو تفل الزيتون، هو المادة الصلبة المتبقية بعد عصر ثمار الزيتون واستخراج الزيت منها، ويتكوّن من بقايا اللب والقشور والنوى. وبعد تجفيفه ومعالجته، يمكن استخدامه وقوداً للتدفئة، سواء بشكله التقليدي أو بعد تحويله إلى قوالب مضغوطة تسهّل تخزينه ونقله واستخدامه.وبحسب تقرير صحافي شهد إنتاج الجفت وتسويقه في تطوراً ملحوظاً، بعدما تحول إلى مصدر دخل إضافي لأصحاب المعاصر، وبدأ يتجاوز السوق المحلية إلى أسواق عربية، بينها والإمارات والأردن.كما أن بعض المنتجين باتوا يستخدمون آلات خاصة لتحويل الجفت إلى قوالب جاهزة للتدفئة، فيما تشكل عملية التجفيف بالشمس مرحلة أساسية في التصنيع، إذ تساعد على تحسين الاشتعال والحد من تصاعد الدخان. ووفق أحد المنتجين يمكن أن تستمر القطعة المجففة في الاشتعال لأكثر من 45 دقيقة.كم تبلغ كلفة الجفت؟على مستوى الأسعار، أوردت فان سعر طن الجفت المجفف والمصنّع على شكل قوالب يتراوح بين 250 و260 دولاراً، مع تعبئته في أكياس يحتوي كل منها على 24 قطعة.ويشكل هذا السعر أحد العوامل التي تعزز الاهتمام به، خصوصاً في ظل ارتفاع كلفة وسائل التدفئة التقليدية، إلا أن المقارنة الدقيقة لا تقتصر على سعر الطن، بل تشمل أيضاً القدرة الحرارية، ومدة الاحتراق، ونوعية المدفأة، ومعدل الاستهلاك اليومي.فليس كل طن من الوقود قادراً على إنتاج الكمية نفسها من الحرارة، كما أن نسبة الرطوبة وطريقة التصنيع تؤثران بصورة مباشرة في كفاءة الاحتراق. لذلك، لا يمكن اعتبار الجفت بديلاً متطابقاً مع المازوت أو الحطب من حيث الأداء، وإن كان يمثل خياراً اقتصادياً يستحق الاهتمام.من الناحية العلمية، تشير دراسة متخصصة حول إدارة مخلفات معاصر الزيتون في لبنان، إلى أن القيمة الحرارية لمخلفات عصر الزيتون تتراوح بين 2800 و5200 كيلو كالوري لكل كيلوغرام، تبعاً لنسبة الزيت والرطوبة وطريقة الاستخراج والمعالجة.وهذا التفاوت يفسّر أهمية جودة المنتج وضرورة تجفيفه ومعالجته قبل استخدامه وقوداً، لأن الجفت الرطب أو غير المعالج قد يكون أقل كفاءة في الاحتراق، ويؤدي إلى تصاعد الدخان وتراكم الرواسب داخل المدافئ.وفي هذا الإطار، لا تقتصر أهمية الجفت على كونه بديلاً اقتصادياً، بل تمتد إلى الاستفادة من مخلفات القطاع الزراعي وتحويلها إلى مصدر للطاقة، بدلاً من تركها من دون استخدام فعّال.إلى جانب الجانب الاقتصادي، يحمل استخدام الجفت بُعداً بيئياً مهماً، إذ يساهم في الاستفادة من مخلفات صناعة زيت الزيتون، كما يمكن أن يخفف الضغط على الغابات إذا استُخدم بديلاً عن الحطب الناتج من قطع الأشجار.وكانت منظمة «وورلد فيجن» قد أعدّت دراسة في لبنان عام 2023 حول وسائل التدفئة الشتوية، تناولت مقارنة كلفة وفعالية الأشكال المختلفة للتدفئة، ومن بينها الجفت والحطب والمازوت والغاز، مع تقييم آثارها البيئية.لكن اعتبار الجفت خياراً صديقاً للبيئة لا يعني أنه خالٍ من الانبعاثات أو المخاطر الصحية. فطريقة التجفيف والتصنيع، ونوعية المدفأة، ووجود التهوئة المناسبة، كلها عوامل أساسية للحد من الدخان والجسيمات الناتجة عن الاحتراق.كما أن توسيع استخدامه يتطلب تطوير عمليات الإنتاج والتوضيب والتخزين، وتأمين معايير جودة واضحة، فضلاً عن توفير مدافئ ملائمة لاستخدامه، بما يسمح بتحقيق الاستفادة الحرارية المرجوة.في المحصلة، لا يبدو اتجاه اللبنانيين نحو الجفت مجرد تجربة موسمية أو بحث عابر عن مادة أرخص للتدفئة، بل يعكس تحولاً في سلوك الأسر التي باتت مضطرة إلى إعادة حساب خياراتها الشتوية وفق قدرتها الشرائية. وبين المازوت الذي يستنزف الميزانيات والحطب الذي ترتفع أسعاره ويضغط على الحرجية، يطرح الجفت نفسه كأحد البدائل المحلية الواعدة.ويبقى التحدي في تحويل هذا المنتج من خيار محدود الانتشار إلى صناعة منظمة قادرة على تأمين كميات كافية وبأسعار تنافسية، بما يجعله جزءاً من حلول أزمة التدفئة في لبنان، لا مجرد بديل تلجأ إليه العائلات عند اشتداد البرد وارتفاع الفواتير.