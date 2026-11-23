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نعى الوزير السابق محمد وسام المرتضى، المطران خضر، وقال: "ليس كل الذين يرحلون يغيبون، وليس كل الأعمار تُقاس بما انقضى من السنين. ثمّة رجال يتركون في الزمن ما يجعل حضورهم أطول من أعمارهم، ويغادرون الحياة بعدما يكونون قد أودعوا في وجدان الناس شيئًا من أرواحهم، وفي عقولهم ما يستعصي على النسيان. والمطران جورج خضر واحد من هؤلاء".وتابع: "كان جورج خضر مسيحيًّا أشبه ما يكون بالمسيح؛ لا في انتمائه إلى الإيمان فحسب، بل في تجلّيات هذا الإيمان محبةً وتواضعًا ورحمةً وانفتاحًا على الإنسان. لم تضق مسيحيته بأحد، ولم تتحوّل خصوصيته الإيمانية يومًا إلى حاجز بينه وبين الآخرين، بل جعل منها سبيلًا إلى لقائهم ومحبتهم. أحبّ الإنسان لا بوصفه شبيهًا له، بل بوصفه إنسانًا، ورأى في الاختلاف دعوةً إلى المعرفة، لا ذريعةً للنفور، وفي المحبة لغةً تتجاوز حدود العقائد من دون أن تنتقص من خصوصية أيٍّ منها. ولعلّ أجمل ما في مسيرته أنه جعل من محبته للمسيح طريقًا إلى محبة الإنسان، أيًّا كان اسمه أو معتقده".اضاف: "رحل بالأمس قامةً روحيةً وفكريةً وإنسانيةً استثنائية، لم يحصر رسالتَه في حدود الكنيسة، ولم يجعل الإيمان حائلًا دون المعرفة، بل مضى به إلى رحاب الإنسان، حيث تتلاقى الروح والعقل، وحيث لا يكون الاختلاف بين الأديان سببًا للتباعد، بل مناسبةً أعمق للتعارف والمحبة والبحث عن المشترك الإنساني. حاور من موقع المحبة والمعرفة، واقترب من تراثه الروحي والفكري بروح مَن يرى في الحقيقة أفقًا للقاء، لا متراسًا للانقسام. وكان في ذلك شاهدًا على أن لا يُصان بتجاور جماعاته فحسب، بل بما تنسجه بينها من معرفة ومودّة واحترام؛ فالأوطان لا يجمع أبناءها العيش في جغرافيا واحدة بقدر ما تجمعهم القدرة على رؤية الإنسان في بعضهم بعضًا".وقال: "كان قلمُه امتدادًا لرسالته، وكانت كلمتُه صلاةً للعقل، كما كانت صلاتُه حياةً للكلمة. كتب في الإنسان والوطن والكنيسة والحرية وفلسطين، ولم ينفصل في فكره عن قضايا الأرض والناس، كأنما أراد للروح أن تظل يقظةً إزاء آلام العالم، وللإيمان أن يكون التزامًا لا اعتزالًا. وحين بلغ سيدنا جورج عامه المئة، خاطبته انا، في مناسبة تكريمه، أن جُبَّته متّسعٌ للسنين، من مسرى الطفولة الذي حكاه، إلى مسرى المئة الذي من حقنا عليه أن نحكيه، وأنه جعل من عمره بابًا ملوكيًّا نطق فيه بالكلمة شهادةَ حياة. واليوم، إذ نكتب في وداعه، نشعر أن تلك الكلمات لم تكن احتفاءً بعمر بلغ قرنًا، بل كانت وصفًا لمسيرة لم تكن السنوات فيها إلا أوعيةً لما زرعه من فكر ومحبة ونور. لقد رحل الجسد، أمّا ما غرسه في العقول والقلوب فلا يرحل معه. وستبقى كتبه وأفكاره ومواقفه شاهدةً على أن الكلمة الصادقة قد تكون أبلغ أثرًا من أعمار كاملة، وأن بعض الناس لا يتركون وراءهم فراغًا، بل يتركون مسؤولية مواصلة ما آمنوا به ودعوا إليه. إلى الكنيسة التي خدمها، وإلى لبنان الذي أحبّه، وإلى خلفه الصالح سيدنا سلوان موسي، والى كل مَن عرف في المطران جورج خضر معلّمًا وأبًا روحيًّا وصديقًا ومحاورًا، أصدق مشاعر العزاء والمواساة. سيّدنا جورج، قلت لك يومًا إن هذه الأرض لا تكفي، ولا المئة عام أيضًا. واليوم، بعد أن انطوى مسرى العمر، نقول إن ما أودعته في هذه الأرض أكبر من أن يطويه الرحيل."وختم المرتضى:"فليكن ذكرك مؤبّدًا، ولتكن الكلمة التي جعلتها شهادةَ حياة نورًا لا ينطفئ.... جعلك الله في اعلى علّيين مع البررة والصدّيقين".