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يتجاوز النقاش الدائر في بشأن مستقبل الوجود الدولي في مسألة إيجاد بديل لقوات "اليونيفيل"، فالمطروح فعلياً هو إعادة رسم الإطار الأمني الذي سيحكم المنطقة بعد انتهاء مهمتها، في ظل محاولات إسرائيلية لفرض وقائع جديدة، ومفاوضات دولية لم تنجح حتى الآن في تحديد طبيعة الدور الذي ستتولاه القوة المقبلة.وتبرز إحدى نقاط الخلاف الأساسية في مسألة حدود المسؤولية الدولية في جنوب ، فإسرائيل لا تريد وجوداً دولياً يراقب ما يجري في المنطقة الواقعة جنوب الليطاني أو يوثّق تحركات جيشها، وتصرّ على إبقاء هذه المساحة ضمن نطاق العمليات الميدانية التي يتولاها جيشها، بذريعة استكمال نزع سلاح وتفكيك منشآته العسكرية، ويعكس هذا الموقف توجهاً إسرائيلياً نحو فرض واقع أمني تكون فيه صاحبة القرار الميداني المباشر في المنطقة، من دون وجود جهة دولية تراقب عملياتها أو توثّق الانتهاكات المحتملة، وقد عبّرت تل أبيب بوضوح عن هذا التوجه، مؤكدة أنها لن تسلّم أمن مواطنيها لأي "قوة دولية"، وأن "عصر اليونيفيل قد ولّى".ولا تنفصل هذه المقاربة عن مسعى إسرائيلي آخر يتمثل في ربط الانسحاب من الأراضي بتحقيق شروط أمنية تتجاوز جنوب الليطاني، فتل أبيب تريد أن تتحول مسألة سلاح حزب الله إلى معيار لتحديد موعد انسحابها، وأن يبقى وجودها في المواقع التي تحتلها، بما فيها منطقة الخط الأصفر، مرتبطاً بما تعتبره إنجازاً للمهمة العسكرية المعلنة.في المقابل، تجد فرنسا نفسها أمام مهمة إعداد إطار دولي جديد يصعب تمريره من دون تفاهم مع ، فواشنطن تريد صيغة معدلة تستند الى "اتفاق الاطار" ، ومن هنا جاءت مباشرة باريس إعداد مسودة قرار في محاولة لوضع مقترح مكتوب يفتح النقاش مع الدول الأعضاء، بعدما بقيت الاتصالات السابقة من دون توافق على الصيغة المطلوبة.وفي هذا السياق، يطرح خيار نشر مراقبين دوليين، لكن هذا الطرح لا يزال عاماً، إذ لم يحسم ما إذا كانوا سيكتفون بمراقبة التطورات الميدانية أم ستُسند إليهم مهمات إضافية، كما أن نطاق انتشارهم يبقى موضع خلاف، في ظل الاعتراض على أي دور لهم جنوب الليطاني.وتكتسب جلسة مجلس الأمن المقبلة أهمية خاصة، إذ ستكشف مدى قدرة وباريس على التوصل إلى تصور مشترك بشأن مرحلة ما بعد "اليونيفيل"، وإمكان تجاوز اعتراضات والصين، فالنقاش لا يقتصر على طبيعة القوة البديلة ومهامها، بل يشمل تحديد الجهة التي ستتولى مراقبة تنفيذ الترتيبات الأمنية، والصلاحيات الممنوحة لها، فضلاً عن نطاق حركة الجيش الإسرائيلي ودور وحدود انتشار القوة الدولية، علما ان لا تمديد او تجديد لليونيفيل الا وفق هذه الصيغة المطروحة اميركيا والتي لا تزال مرفوضة.وعليه، يواجه لبنان استحقاقاً أساسياً يتمثل في منع تحوّل الترتيبات الجديدة إلى إطار دولي يكرّس استمرار الاحتلال، ويُخرج مسؤولية الأمن في الجنوب من إطار مؤسسات الدولة. وفي هذا السياق، يتمسك لبنان بطلب تمديد ولاية "اليونيفيل" ستة أشهر إضافية، بما يضمن استمرار دورها في توثيق الانتهاكات ، في المقابل، سيبقى تنفيذ لبنان التزاماته المتعلقة بحصرية السلاح وبسط سلطة الدولة عاملاً مؤثراً في مسار المفاوضات، خصوصاً في ظل المواقف الغربية التي تعبّر صراحة عن عدم ثقتها بقدرة السلطات اللبنانية على تنفيذ قراراتها، نتيجة استمرار الفجوة بين التعهدات الرسمية والإجراءات المتخذة على الأرض.