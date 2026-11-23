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لم تعد أزمة الدواء في تقتصر على ارتفاع الأسعار أو صعوبة تأمين العلاجات وفقدان بعض الأصناف من الصيدليات، بل باتت تتخذ أبعاداً أكثر خطورة مع الكشف عن مخازن تحتوي على أدوية منتهية الصلاحية وأخرى غير مرخّص لها ، في مشهد يطرح علامات استفهام جدية حول الرقابة على القطاع الدوائي، وآليات الاستيراد والتخزين والتوزيع، ومدى قدرة الجهات المعنية على حماية صحة المواطنين.فوجود أدوية خارج الأطر القانونية والرقابية لا يشكّل مجرد مخالفة إدارية أو تجارية، بل يضع سلامة المرضى أمام مخاطر مباشرة، خصوصاً في بلد عانى خلال السنوات الماضية من اضطرابات حادة في سوق الدواء، وتراجع القدرة الشرائية، وتهريب المستحضرات المدعومة، فضلاً عن إدخال أدوية أثارت جدلاً واسعاً حول مدى مطابقتها للمعايير العلمية المعتمدة.وفي قراءة لخلفيات هذا الواقع، يعيد نقيب الصيادلة السابق جو سلوم، في حديث إلى «لبنان 24»، التذكير بأن التحذيرات من تدهور جودة الأدوية في لبنان لم تبدأ اليوم، بل تعود إلى سنوات، حين رفعت نقابة الصيادلة اعتراضاتها ونظّمت تحركات ومؤتمرات علمية، محذّرة من تداعيات القرارات المتخذة خلال الأزمة الاقتصادية والصحية، في وقت بقيت الإجراءات المطلوبة لضمان جودة الأدوية معلّقة تحت ذرائع مالية وتقنية.يستعيد سلوم المرحلة التي تسلّم فيها رئاسة نقابة الصيادلة في أواخر عام 2021، حين كان لبنان يواجه واحدة من أقسى أزماته الاقتصادية والصحية، وكانت الأدوية لا تزال مدعومة بصورة كاملة من الدولة. ويكشف أن قسماً كبيراً من هذه الأدوية كان يُهرّب إلى خارج لبنان، بما فيها أدوية السرطان، فيما كان المرضى اللبنانيون يضطرون إلى البحث عنها في السوق السوداء وشرائها بأسعار مرتفعة، رغم أنها مدعومة أساساً من المال العام.ويشير إلى أن بعض المرضى كانوا يجدون الأدوية المدعومة من معروضة في السوق السوداء، بعدما تعذّر عليهم الحصول عليها عبر القنوات الرسمية، الأمر الذي دفعه إلى رفع الصوت والتواصل مع الجهات المعنية للتحذير من هذه الممارسات.ومع رفع الدعم تدريجياً وصولاً إلى توقفه، دخل القطاع مرحلة جديدة من الاضطراب، تمثّلت، وفق سلوم، في إدخال أدوية لا تستوفي المعايير الدولية المطلوبة، ولا تحظى بموافقات الهيئات المرجعية، وفي مقدمتها إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA) ووكالة الأدوية الأوروبية (EMA).يؤكد سلوم أن النقابة اعترضت على إدخال هذه المستحضرات تحت عنوان «الاستيراد الطارئ»، وبموجب موافقات وتواقيع استثنائية من ، مشيراً إلى أن الذريعة الأساسية كانت عدم وجود ترف الوقت لإجراء الفحوص اللازمة، في ظل النقص الحاد في الأدوية والظروف المالية التي كانت تمر بها البلاد.ويضيف أن الاعتراضات شملت أيضاً إدخال أدوية إيرانية، معتبراً أنها لم تستوفِ المعايير المطلوبة، فضلاً عن بعض أدوية الـBiosimilar التي أثارت تساؤلات حول مدى مطابقتها للضوابط العلمية والرقابية الدولية.ولم تقتصر تحركات النقابة، بحسب سلوم، على المواقف الإعلامية، بل شملت تعاوناً مع مؤسسة بربرا نصار ومؤسسات أخرى، وتنظيم مؤتمرات عدة في نقابة الصيادلة برعاية جمعية أطباء السرطان ، للبحث في نوعية الأدوية وجودتها ومدى مطابقتها للمعايير الدولية.وفي هذا السياق، وجّه تحية إلى الدكتور جورج شاهين والطبيب الراحل فادي نصر، تقديراً لدورهما في هذه التحركات والدفاع عن جودة العلاجات وسلامة المرضى.من أبرز الملفات التي يتوقف عندها سلوم قضية الوكالة الوطنية للدواء، التي كان يفترض أن تشكّل المرجعية الأساسية لتنظيم القطاع الدوائي، وضمان جودة المستحضرات المسجلة والمستوردة، وإخضاعها للرقابة العلمية اللازمة.ويوضح أن القانون المتعلق بإنشاء الوكالة صدر في مطلع عام 2022، إلا أن تفعيلها تأخر لسنوات، رغم مطالبات نقابة الصيادلة المتكررة وزياراتها للمسؤولين، إلى أن صدرت المراسيم التطبيقية عام 2025.لكن المشكلة، وفق سلوم، استمرت مع ربط إطلاق الوكالة بتأمين المختبر المركزي، معتبراً أن غياب هذا المختبر تحوّل إلى ذريعة لتعطيل عمل المؤسسة، رغم إمكانية الاستعانة بمختبرات موجودة في عدد من الجامعات لإجراء الفحوص المطلوبة.وهنا تكمن إحدى أبرز الثغرات في منظومة الرقابة الدوائية: كيف يمكن ضمان سلامة الأدوية وجودتها في ظل تأخر تفعيل الهيئة الناظمة المفترض أن تتولى هذه المهمة؟ وإلى أي مدى ساهم غياب المرجعية الرقابية الفاعلة في فتح المجال أمام التجاوزات؟لا يحصر سلوم تداعيات هذه المرحلة في الخلل الإداري أو تأخير المعاملات، بل يربطها مباشرة بصحة المرضى، معتبراً أن آلاف مرضى السرطان والتصلّب اللويحي دفعوا ثمن القرارات التي اتُخذت خلال الأزمة، في ظل اللجوء إلى أدوية يقول إنها لم تستوفِ المعايير الدولية المطلوبة.وتكتسب هذه المسألة أهمية مضاعفة عندما يتعلق الأمر بعلاجات الأمراض الخطيرة والمزمنة، حيث لا يمكن التعامل مع جودة الدواء باعتبارها تفصيلاً تقنياً أو مسألة قابلة للتساهل، بل شرطاً أساسياً لسلامة العلاج وفاعليته.ومن هنا، فإن الكشف عن مخازن أدوية منتهية الصلاحية وغير مرخّص لها يعيد تسليط الضوء على ضرورة تشديد الرقابة في مختلف مراحل تداول الدواء، بدءاً من الاستيراد والتسجيل، مروراً بالتخزين والتوزيع، وصولاً إلى وصول المستحضر إلى الصيدليات والمريض.فالمشكلة لا تتعلق فقط بمن يبيع الدواء أو يخزّنه، بل أيضاً بمصدره، والجهة التي أدخلته إلى البلاد، والجهة التي سمحت بتداوله، ومدى خضوعه للفحوص والضوابط القانونية والعلمية.إن ما يطرحه سلوم يعيد فتح ملف لم يُقفل منذ سنوات، عنوانه غياب الرقابة الفاعلة وتأخر بناء منظومة دوائية متكاملة، في وقت لا تزال فيه صحة اللبنانيين عرضة لتداعيات الأزمات المالية والإدارية والتجارية.وفي موازاة التحقيقات المطلوبة في قضية المخازن المكتشفة، تبرز ضرورة الإجابة عن مجموعة من الأسئلة: كيف وصلت الأدوية المنتهية الصلاحية إلى هذه المخازن؟ هل كانت معدّة للتوزيع أو التداول؟ ما مصدر الأدوية غير المرخّص لها ؟ وهل هناك جهات أو شبكات تتولى إدخالها وتخزينها بعيداً عن الرقابة الرسمية؟كما تبرز مسؤولية الدولة في تسريع تفعيل الوكالة الوطنية للدواء، ووضع آلية واضحة لتتبع المستحضرات الطبية ومراقبة جودتها، ومنع تداول أي دواء لا يستوفي الشروط القانونية والعلمية.وفي ملف لا يحتمل التأجيل أو التسويات، لا يكفي ضبط مخزن أو مصادرة كمية من الأدوية، بل المطلوب كشف مسار هذه المستحضرات، وتحديد الجهات المسؤولة، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في تعريض صحة المرضى للخطر.فالأزمة التي بدأت مع فقدان الدواء وتهريبه، وتوسعت مع الاستيراد الاستثنائي والتأخير في إنشاء منظومة رقابية فاعلة، تطرح اليوم سؤالاً أكثر خطورة: هل أصبح المريض اللبناني مهدداً ليس فقط بعدم الحصول على الدواء، بل أيضاً بالحصول على دواء غير صالح أو غير مضمون الجودة؟