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أشار الأب ايلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوّية وعلم المُناخ بعد هدنةٍ من الاستقرار الجوي، خيّمت على الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، يبدو أن الطبيعة تستعدّ لقلب المشهد، وأن الهدوء الذي ساد المنطقة لن يطول!، هذا الأسبوع سيكون تحت تأثير أجواء دافئة ومشمسة، ورطوبة متدنية، بفعل تدفّق رياح جنوبية شرقية، تشقّ طريقها من نشاط المرتفع شبه المداري المتمركز فوق الأردن وشمال .لكن خلف هذا الهدوء، تُكتب فصول تحوّل جوي كبير…فاعتباراً من منتصف الأسبوع، يبدأ المرتفع الآزوري ببسط سيطرته على وسط القارة الأوروبية، مسجّلاً قيماً مرتفعة للضغط الجوي قد تبلغ 1044 hPa، في مشهد من شأنه أن يعيد رسم مسارات المنظومة الجوية الايجابية لشرق المتوسط.هذا الضغط المرتفع سيُساهم في انحراف المنخفضات الجوية والكتل الهوائية القطبية نحو واليونان، وصولاً إلى شرق المتوسط، حيث تدخل المنطقة (لبنان وفلسطين وسوريا والأردن) ضمن دائرة التأثر بهذه التحولات الجوية: امطار طوفانية، عواصف رعدية وصواعق، ثلوج قد تلامس 2000 متر وما دون، تساقط للبرَد ورياح تلامس 90 كم في الساعة.وفي المقابل، ينشط منخفض البحر الأحمر، مع تراجع قيم الضغط الجوي فيه إلى مستويات قد تلامس 1004 hPa، فاتحاً المجال أمام تفاعل جوي واسع بين الكتل الباردة القادمة من والأنظمة شبه المدارية في الجنوب.وهنا يبدأ المشهد الشتوي برسم ملامحه…تشرين الثاني لن يطوي أوراقه بهدوء؛ بل يبدو أنه يستعدّ لتوديعنا على وقع الأمطار، معلناً نهاية مرحلة من الاستقرار وبداية فصل جديد من الاضطرابات الجوية.أما كانون الأول، فسيكون على موعد مع افتتاحية شتوية واعدة، إذ تشير المعطيات الحالية إلى أسبوعه الأول الذي قد يحمل الخيرات المذكورة سابقاً وربما مفاجآت جميلة لعشّاق الشتاء.تشرين الثاني يودّعنا على وقع زخّات المطر…وكانون الأول يفتح أبوابه على إيقاع الشتاء!سحبٌ مثقلة بالمياه، أمطارٌ تروي الأرض، بروقٌ تشقّ عتمة السماء، رعودٌ تعلن حضور العواصف، وثلوجٌ تتهيّأ لملامسة الجبال…إنها عودة الشتاء إلى مسرح الأحداث، حيث تتلاقى الكتل الباردة، وتتبدّل خرائط الضغط، وتبدأ فصول الحكاية البيضاء!فهل يكون كانون الأول على قدر انتظارات عشّاق الشتاء؟ترقّبوا التفاصيل في نشرتنا الجوية المقبلة مع الأب إيلي خنيصدرجات الحرارة على الساحل : 24 نهاراً و 16 ليلا،الجبال 1200 متر: 17 نهاراً و 08 ليلاًالبقاع: 21 نهاراً و 07 ليلاًعلى الجبال 2000 متر: 13 نهاراً و 04 ليلاالرياح: جنوبية غربية، تتحول فيما بعد الى حنوبية شرقية دافئة سرعتها بين 20 و 40 كم في الساعة،حرارة المياه 23 درجةالرطوبة: 70%الضغط الجوَي 1022hpa