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المدرسة التي واصلت نشاطها التعليمي رغم الظروف الأمنية الصعبة، بقي طلابها وأساتذتها متمسكين بحقهم في التعليم، في مشهد يعكس إصراراً على استمرار الحياة وسط المخاطر. غير أنَّ دخول القوات إليها وضع الموجودين أمام واقع استثنائي، لا يمكن فهمه أو الحكم عليه انطلاقاً من صورة واحدة نشرتها .الواقع أن ما حصل في دبل يطرح أسئلة تتجاوز حدود البلدة نفسها، فهل تكفي صورة التُقطت في ظروف عسكرية غير طبيعية لتحديد مواقف الأهالي؟ هل يمكن فصل تصرفات المدنيين عن الضغوط التي تفرضها عليهم ظروف الحرب والوجود العسكري ؟الأكيد أن أبناء القرى الحدودية يعيشون أوضاعاً معقدة، تتداخل فيها المخاوف الأمنية مع صعوبات التنقل والاستمرار في العمل والتعليم والحياة اليومية. في الواقع، من اختار البقاء في منزله أو بلدته، يجد نفسه أحياناً أمام مواقف لا يملك القدرة على تفاصيلها.ولعل ما شهدته زوطر الشرقية يوم أمس يقدم صورة أخرى عن هذا الواقع، إذ رصد الأهالي أمام أعينهم دخول القوات الإسرائيلية إلى منازلهم وتفجيرها. وبين اقتحام مدرسة في دبل ودخول منازل في زوطر الشرقية، تتكرر معاناة السكان، وإن اختلفت ظروف كل حادثة وتفاصيلها.فعلياً، فإنَّ المسألة لا تتعلق ببلدة دون أخرى، ولا بفئة من اللبنانيين دون سواها، بل بواقع أمني يطال مناطق واسعة من الجنوب، ويضع المدنيين أمام تحديات يومية تتصل بأمنهم وممتلكاتهم ومستقبل بقائهم في أرضهم. من هنا، فإن التعامل مع صورة دبل يحتاج إلى قدر أكبر من التروي، بعيداً عن التفسيرات المتسرعة أو إطلاق الأحكام على أبناء البلدة. كذلك، فإن المشهد الذي ظهر في الصورة لا يعكس بالضرورة حقيقة مواقف الموجودين فيها، ولا يمكن اعتباره وحده مؤشراً إلى خياراتهم السياسية أو الوطنية.السؤال الأهم وسط كل ذلك يتصل بما يعيشه هؤلاء فعلياً.. كيف يواصل الطلاب دراستهم في ظل التهديدات؟ وكيف يتمكن الأهالي والأساتذة من ممارسة حياتهم الطبيعية؟ وما الذي يدفع عائلات إلى التمسك بالبقاء رغم المخاطر؟هذه الأسئلة تستحق اهتماماً أكبر من السجال الذي أثارته الصورة، خصوصاً أن أبناء دبل، كما أبناء سائر القرى الجنوبية، يجدون أنفسهم أمام تداعيات مواجهة عسكرية تتجاوز قدرتهم على التأثير في مسارها.في هذا السياق، تبرز أهمية مقاربة ما يجري من زاوية وطنية جامعة، تمنع تحويل الوقائع الميدانية إلى أسباب إضافية للانقسام الداخلي. التباين في المواقف السياسية لا ينبغي أن يحجب حقيقة أن المدنيين في الجنوب هم الأكثر تأثراً باستمرار العمليات العسكرية، وأن حمايتهم يجب أن تبقى أولوية تتقدم على الحسابات والخلافات.أما على المستوى السياسي، فإن الخروج من هذا الواقع يرتبط بمعالجة الأسباب التي أدت إليه، انطلاقاً من المعادلة التي طرحها رئيس الجمهورية ، والقائمة على تحقيق الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي ، وحصر السلاح بيد الدولة، وإبعاد عن الصراعات الإقليمية.من دون أدنى شك، تكتسبُ هذه المعادلة أهميتها من الحاجة إلى استعادة سلطة كامل أراضيها، بما يتيح حماية السكان وضمان أمنهم، ويحول دون استمرار القرى الجنوبية في مواجهة واقع عسكري مفتوح.وعليه، فإنهُ لا يمكن فصل حماية أبناء دبل عن حماية أبناء زوطر الشرقية، أو أي بلدة أخرى في الجنوب، كما لا يمكن معالجة تداعيات الحرب من خلال تبادل الاتهامات، بل عبر تعزيز التضامن مع السكان الذين يواجهون ظروفاً استثنائية، والعمل على توفير مقومات بقائهم وعودتهم إلى حياتهم الطبيعية.في النهاية، قد تختصر صورة واحدة لحظة معينة، لكنها لا تستطيع اختصار حكاية بلدة بأكملها، ولا مواقف أهلها، ولا حجم المعاناة التي يعيشونها.ما حصل في دبل، وقد أوضحته البلدية في بيانٍ لها بشكل حاسم، يستدعي النظر إلى ما هو أبعد من الصورة، تماماً كما تستدعي الأحداث في زوطر الشرقية وسائر القرى الجنوبية قراءة وطنية شاملة، تضع حماية الإنسان وصون السيادة فوق أي اعتبار آخر.حتماً، القضية ليست قضية دبل وحدها، بل قضية جنوب بأكمله، بكل بلداته وأبنائه، الذين يجمعهم الانتماء إلى أرض واحدة ودولة واحدة، اسمها لبنان.