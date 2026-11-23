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كرّم الحراك المدني في رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في ولبنان توفيق دبوسي، بمنحه جائزة التميز، على مدى الخمس سنوات، خلال الحفل السنوي الخامس للجنة جائزة التميز، الذي أقيم في مركز الصفدي الثقافي في طرابلس، برعاية الدكتور نواف سلام، ممثلاً بمحافظ الشمال إيمان الرافعي، وفي حضور شخصيات وفاعليات من مختلف القطاعات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والبلدية والتربوية وهيئات والأهلي.وجاء تكريم دبوسي تقديراً لمسيرته في العمل العام ومبادراته ودوره في دعم المؤسسات والطاقات والكفاءات، ولرؤيته التنموية الهادفة إلى الاستثمار في الإنسان وتوظيف إمكانات طرابلس والشمال في خدمة الاقتصاد الوطني.وفي كلمة لجنة جائزة التميز، أشادت الدكتورة هند صوفي بمسيرة دبوسي، معتبرة أن نجاحه تحوّل إلى مساحة لدعم الآخرين ومساندة أصحاب الكفاءات والمؤسسات، وأن رؤيته لطرابلس تقوم على استشراف والانفتاح على التكنولوجيا والابتكار والذكاء الاصطناعي، انطلاقاً من طرابلس الكبرى كمنصة اقتصادية وطنية.دبوسي، أعرب دبوسي عن شكره للجنة الجائزة والحراك المدني في الشمال، مؤكداً أن التكريم يشكل مسؤولية إضافية لمواصلة العمل والعطاء.وأشار إلى أن انتقاله إلى العمل العام شكّل محطة أساسية في مسيرته، انطلاقاً من إيمانه بأن النجاح المهني يتحول إلى مسؤولية تجاه المجتمع والوطن، لافتاً إلى أن طرابلس والشمال يمتلكان مقومات بشرية وجغرافية واقتصادية واستراتيجية كبيرة تؤهلهما للقيام بدور محوري في الاقتصاد الوطني.وأكد أن رؤيته لـ«طرابلس الكبرى»، الممتدة من البترون إلى أقاصي ، تقوم على الشراكة والانفتاح وتكامل الطاقات، وليست مشروعاً مناطقياً أو فئوياً، بل إطاراً اقتصادياً وتنموياً يتيح لأبناء الشمال جميعاً المشاركة في صناعة مستقبل مدينتهم ومنطقتهم والوطن، كما شدد على أهمية حسن إدارة الإمكانات المتوافرة وتحويلها إلى فرص إنتاج واستثمار.وفي ختام كلمته، اعتبر دبوسي أن التكريم يشكل حافزاً لمضاعفة الجهود والعمل، داعياً إلى توحيد الطاقات وتعزيز مساحات التفاهم والتعاون، وإلى بناء طرابلس ولبنان على أساس المسؤولية المشتركة والإنماء والاقتصاد والاستقرار، بما يترك للأجيال المقبلة وطناً تتوافر فيه فرص الحياة الكريمة والازدهار.