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بمناسبة عيد الاستقلال الـ83، أقامت قيادة منطقة #البقاع في وحدة الدرك الإقليمي حاجز محبّة، توجّهت خلاله بالتهنئة إلى المواطنين بهذه المناسبة الوطنية. #قوى_الامن #عيد_الاستقلال https://t.co/zc9E86ebuD— قوى الامن الداخلي (@LebISF) November 23, 2026
بمناسبة عيد الاستقلال الـ83، أقامت قيادة منطقة #البقاع في وحدة الدرك الإقليمي حاجز محبّة، توجّهت خلاله بالتهنئة إلى المواطنين بهذه المناسبة الوطنية. #قوى_الامن #عيد_الاستقلال https://t.co/zc9E86ebuD