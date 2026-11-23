أعلنت أن في وحدة أقامت "حاجز محبّة" بمناسبة عيد ، توجّهت خلاله بالتهنئة إلى المواطنين بهذه المناسبة الوطنية.

وأظهر مقطع فيديو نشرته قوى الأمن الداخلي عبر صفحتها على موقع اكس عناصر من المؤسسة الأمنية وهم يتواصلون مع المواطنين داخل سياراتهم أثناء مرورهم على الحاجز، في أجواء عكست الطابع الاحتفالي للمبادرة.