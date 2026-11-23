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أدان اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في بيان، "بأشدّ العبارات ما تعرّضت له مدرسة دبل المتوسطة الرسمية في ، إثر اقتحامها من قبل ، وما رافق ذلك من دخول إلى قاعات التدريس وتصوير مشاهد ذات طابع عسكري وإعلامي في حضور التلامذة، في انتهاك واضح لحرمة المؤسسة التربوية ورسالتها، وللحقوق الأساسية للأطفال".اضاف: "إذ يضع الاتحاد هذه الحادثة في سياق الاعتداءات المتواصلة التي ترتكبها قوات بحق القرى والبلدات الجنوبية ومؤسساتها، فإنه يدين ما تمارسه هذه القوات من ترهيب وإذلال واستغلال للأطفال، وتعريضهم لانتهاكات تمسّ حقوقهم الأساسية وكرامتهم وسلامتهم النفسية، في خرق واضح للمواثيق والاتفاقيات الدولية، ولا سيما اتفاقية حقوق الطفل، وأحكام واتفاقيات التي تكفل حماية الأطفال والمدنيين والمؤسسات التعليمية في أوقات النزاعات المسلحة".وتابع: "في هذا السياق، يثمّن الاتحاد موقف وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي، وإدانتها الواضحة لهذا الاعتداء، وتأكيدها متابعة القضية مع الجهات المعنية وفقًا للأنظمة والقوانين المرعية الإجراء، كما يؤكد دعمه لكل الجهود الرسمية الرامية إلى حماية المدارس وصون كرامة الأسرة التربوية، وضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات".