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كشف وزير الاقتصاد والتجارة عامر بساط عن "وجود مساعٍ جدية وكبيرة لإعادة تفعيل الاتفاقية التجارية الموقعة بين وتركيا عام 2010، والتي لم تدخل حيز التنفيذ الفعلي حتى الآن، مؤكدا وجود توجه مشترك لإعادة العمل بها في أسرع وقت".وقال عبر "TRT" عربي إن "هذا الملف كان محور نقاش واتصالات على أعلى المستويات خلال الفترة الأخيرة، وقد تلقى تكليفات رسمية من الرئيس اللبناني ورئيس الوزراء لإعادة تفعيل الاتفاقية الاقتصادية مع تركيا في أسرع وقت ممكن، بما يعزز التبادل التجاري ويفتح آفاقا أوسع للتعاون الاقتصادي بين البلدين".وتعود اتفاقية التجارة الحرة بين لبنان وتركيا إلى 24 تشرين الثاني 2010، حين وقّع البلدان اتفاقية شراكة لإقامة منطقة تجارة حرة، بهدف تعزيز التبادل التجاري وتوسيع التعاون الاقتصادي بينهما. ونصت الاتفاقية على إزالة الحواجز الجمركية وغير الجمركية أمام حركة السلع، وتحرير التجارة في المنتجات الصناعية، ومنح امتيازات جمركية للمنتجات الزراعية والسمكية، وفق جداول زمنية وقواعد محددة. وشملت الاتفاقية مجالات أوسع من التبادل التجاري، إذ تضمنت تشجيع الاستثمارات المشتركة، وتعزيز التعاون الصناعي والزراعي والخدمي، ونقل التكنولوجيا والخبرات الفنية، وتطوير الشراكات بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين. ورغم استكمال تركيا إجراءات التصديق على الاتفاقية عام 2013، فإنها لم تدخل حيز التنفيذ بسبب عدم استكمال لبنان إجراءات المصادقة الداخلية اللازمة، وسط تداعيات الأزمة وتغيرات الأوضاع الاقتصادية والإقليمية آنذاك.وتجدد الحديث عن تفعيلها في ظل مساعي لتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع أنقرة، والاستفادة من القدرات الصناعية والاستثمارية التركية، وفتح المجال أمام الشركات التركية للمشاركة في مشاريع البنية التحتية والنقل والطاقة وإعادة الإعمار في لبنان.وأضاف بساط أن "تركيا تمثل شريكا اقتصاديا مهما للبنان، بالنظر إلى قدراتها الصناعية والزراعية والإنتاجية، وتطور قطاعات الخدمات لديها، فضلا عن موقعها الاستراتيجي الذي يجعلها حلقة وصل بين الأسواق الآسيوية والأوروبية"، موضحا أن "هناك إمكانات واسعة للتكامل الاقتصادي بين البلدين، بما يتيح للبنان الاستفادة من الخبرات والقدرات الاستثمارية والإنتاجية التركية". وأشار إلى أن "لبنان يتطلع إلى استقطاب الشركات التركية للمشاركة في المشاريع الاستثمارية الكبرى، وفي مقدمتها مشاريع المصافي والطرق والسكك الحديدية والمرافئ"، مؤكدا أن "الفرص المتاحة في هذه القطاعات يمكن أن تشكل مجالا واسعا لتعزيز الاستثمارات التركية في لبنان".ولفت وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني، إلى أهمية إعادة إحياء الاتفاقية الرباعية التي سبق بحثها بين لبنان وسوريا والأردن والعراق، لما يمكن أن توفره من فرص لتعزيز الترابط الاقتصادي والتجاري بين دول المنطقة. وأكد أن "لبنان ينظر إلى تركيا باعتبارها شريكا اقتصاديا ذا إمكانات كبيرة، وأن هناك اهتماما والتزاما جديين بتعزيز العلاقات الثنائية، وتفعيل الاتفاقيات القائمة، والانتقال بالتعاون بين البلدين إلى مستوى أوسع من الشراكة الاقتصادية والاستثمارية".ونوّه "بوجود فرص اقتصادية واستثمارية كبيرة يمكن أن يتيحها التحول الجاري في سلاسل الإمداد والتجارة العالمية"، مؤكدا أن "الاضطرابات التي تشهدها الممرات البحرية، ولا سيما مضيقا هرمز وباب المندب، إلى جانب تداعيات الحرب التجارية وسياسات الرسوم الجمركية التي انتهجتها إدارة الرئيس الأمريكي ، تدفع نحو إعادة تشكيل طرق التجارة وظهور ممرات جديدة". وقال: "منطقة مرشحة بقوة لأن تصبح بوابة لممر تجاري بري جديد يربط لبنان بسوريا والأردن والعراق ويمتد إلى دول الخليج، بما يتيح للبنان فرصة التحول إلى مركز للاستيراد والتوزيع والخدمات اللوجستية، والاستفادة من موقعه الجغرافي ومرافئه في نقل البضائع إلى الأسواق الخليجية".وأضاف أن "الاستفادة من هذه التحولات تتطلب تنفيذ حزمة واسعة من المشاريع الاستراتيجية في البنية التحتية، تشمل تطوير مطار بيروت ومطار القليعات، وتوسعة مرفأ بيروت لرفع طاقته الاستيعابية من نحو مليون حاوية سنويا إلى ثلاثة ملايين، فضلا عن تطوير مرافئ طرابلس وصيدا، وإنشاء مصافٍ للنفط، وتنفيذ مشاريع للسكك الحديدية والأنفاق والطرق التي تربط بيروت بالبقاع والشمال".ولفت إلى أن "الاضطرابات التي طالت قدرات التكرير العالمية، ولا سيما جراء الحرب في أوكرانيا، تفتح بدورها مجالا أمام لبنان لدراسة إمكانية التحول إلى مركز إقليمي في قطاع تكرير النفط، مستفيدا من الفرص التي تتيحها إعادة تشكيل أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد". وأوضح بساط أن "هذه المشاريع تنطوي على فرص استثمارية بمليارات الدولارات، وأن دراساتها الاقتصادية تشير إلى جدواها وإمكانية تنفيذها بمشاركة القطاع الخاص، لكنها تظل مشروطة بإقرار الإصلاحات الاقتصادية، واستعادة الدولة سيادتها، وتوفير الاستقرار الأمني". وذكر أن الناتج المحلي الإجمالي للبنان يبلغ حاليا نحو 30 إلى 32 مليار دولار، معتبرا أنه لا توجد أسباب تحول دون مضاعفته إلى نحو 60 مليار دولار، بل إن بعض النماذج الاقتصادية تتيح إمكانات نمو أكبر قد تصل إلى 100 مليار دولار، مشدّدا على أن هذه التقديرات لا تمثل وعودا أو رهانات غير واقعية، وإنما فرص قابلة للتحقق إذا أنجز لبنان الإصلاحات المطلوبة وهيأ البيئة المناسبة لاستقطاب الاستثمارات.وأكد بساط أن الحرب والتوترات الأمنية المتواصلة في جنوب لبنان فاقمت الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، مشيرا إلى أن تداعياتها تمثلت في ثلاثة مسارات رئيسية: الخسائر الاقتصادية والانكماش، والدمار المادي، والتداعيات الاجتماعية والإنسانية. وقال إن "الحرب تسببت في خسائر اقتصادية مباشرة نتيجة إغلاق عدد كبير من الشركات والمزارع، وما ترتب على ذلك من فقدان فرص العمل وارتفاع معدلات البطالة، فضلا عن تراجع أعداد السياح وانخفاض تحويلات المغتربين، الأمر الذي انعكس سلبا على النشاط الاقتصادي العام".وأضاف: "هذه العوامل مجتمعة دفعت الاقتصاد اللبناني إلى حالة من الانكماش، مقدرا حجم التراجع بنحو 6 إلى 7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي"، معربا عن مخاوفه من أن تتجاوز الخسائر هذه النسبة إذا استمرت التطورات الراهنة بالوتيرة نفسها، لتقترب من 10 بالمئة.وأشار إلى أن ارتفاع تكاليف المعيشة، ولا سيما أسعار الوقود، فاقم الضغوط التضخمية على المواطنين، وأدى إلى تراجع قدرتهم الشرائية وإنفاقهم على السلع والخدمات الأخرى، ما أسهم في تعميق حالة الركود والشلل الاقتصادي.وفيما يتعلق بالخسائر المادية، أوضح بساط أن لبنان يواجه موجة جديدة من الدمار نتيجة استمرار الضربات الإسرائيلية، كاشفا أن عمليات إعادة الإعمار ستتطلب استثمارات تتراوح بين 12 و15 مليار دولار؛ فهذه الأضرار لا تقتصر على خسائر اقتصادية مؤقتة، بل تمثل خسارة هيكلية تتطلب إعادة بناء واسعة للبنية التحتية والمنشآت المتضررة.وعلى الصعيد الاجتماعي، لفت إلى أن النزوح الواسع للسكان شكل أحد أبرز تداعيات الحرب، موضحا أن عدد النازحين بلغ في ذروة التصعيد نحو مليون ومئتي ألف شخص اضطروا إلى مغادرة منازلهم، قبل أن يعود جزء منهم عقب التوصل إلى وقف إطلاق النار، فيما لا تزال تداعيات النزوح تشكل أزمة اجتماعية وإنسانية كبيرة.وأكد وزير الاقتصاد والتجارة "وجود توافق مبدأي بين الحكومة وصندوق النقد الدولي بشأن معظم الملفات المطروحة في المفاوضات الجارية"، مشدّدا على أن "الخلافات الجوهرية لم تعد قائمة، وأن العقبة الرئيسية المتبقية تتمثل في التفاصيل التقنية المرتبطة بإصلاح القطاع المصرفي وإعادة الودائع إلى أصحابها". وقال: "المفاوضات قطعت شوطا مهما جدا على مستوى التفاهمات العامة، إلا أن الوصول إلى اتفاق نهائي يتطلب حسم مجموعة من المسائل الفنية المعقدة، وأبرزها يتمثل في تحديد حجم مساهمة الدولة في معالجة أزمة القطاع المصرفي، وآليات توفير السيولة وجدولة الودائع، إلى جانب وضع برنامج متكامل لإعادة هيكلة المصارف".وأشار إلى أن "حجم الودائع في لبنان يبلغ نحو 80 مليار دولار، في حين لا تتجاوز السيولة المتاحة لدى مصرف لبنان والمصارف 12 مليار دولار، ما يجعل إعادة الودائع عملية تحتاج إلى ترتيبات وجدولة تأخذ في الاعتبار الإمكانات المالية المتاحة"، مشيرا إلى أن "معالجة هذه المسألة، إلى جانب إعادة هيكلة القطاع المصرفي، تستلزم نقاشا تفصيليا وإجراءات قانونية واقتصادية قد تستغرق وقتا".وأوضح أن "مسؤولية قيادة هذا الملف تقع أساسا على عاتق مصرف لبنان ووزارة المالية"، مشيرا إلى أنه يتابع الجهود المبذولة في هذا الاتجاه، ويلاحظ وجود عمل دؤوب للغاية للتوصل إلى حلول. وأعرب عن تفاؤله بإمكان إحراز تقدم خلال عام 2027، مع الأخذ في الاعتبار أن الحكومة مطالبة بإعطاء الأولوية لدراسة موازنة عام 2027 قبل استكمال بقية الملفات، متوقعا أن يصل مسار إقرار قانون إعادة هيكلة المصارف ومعالجة الودائع إلى مراحل متقدمة في مطلع العام المقبل.وفيما يتعلق بطبيعة مطالب صندوق النقد الدولي، رفض وصفها بـ«الشروط»، معتبرا أنها "مطالب إصلاحية تخدم الاقتصاد اللبناني، ولا تمثل فرضا لإجراءات تتعارض مع مصالح اللبنانيين، والحكومة مقتنعة بضرورة تنفيذ هذه الإصلاحات، حتى بمعزل عن مطالب الصندوق، لأنها تشكل متطلبات أساسية لاستعادة النشاط الاقتصادي وإطلاق مسار التعافي".وأضاف أن "إصلاح القطاع المصرفي، وضبط المالية العامة، ومعالجة أزمة الكهرباء، تمثل ركائز لا يمكن للاقتصاد اللبناني النهوض من دونها"، مشددا على أن "الإصلاحات الاقتصادية ليست مجرد التزامات تفاوضية، بل حاجة وطنية ملحة تفرضها طبيعة الأزمة التي تمر بها البلاد".ولفت إلى أن "متطلبات التعافي لا تقتصر على الجوانب الاقتصادية والمالية، بل تشمل أيضا إصلاحات سياسية وأمنية، وفي مقدمتها استعادة الدولة اللبنانية سيادتها الكاملة واحتكار قرار الحرب والسلم والسلاح؛ فغياب الدولة وتعدد مراكز القرار أسهما في تعميق الانهيار الاقتصادي"، مؤكدا أن "انطلاق الاقتصاد يتطلب عودة الدولة مرجعية وحيدة في إدارة الشؤون السياسية والاقتصادية والأمنية".وشدّد على أن "لبنان يحتاج إلى استعادة سلطة الدولة وقدرتها على اتخاذ القرار"، معتبرا أن "هذا المسار ليس مطلبا خارجيا يُفرض على البلاد، بل ضرورة يطالب بها اللبنانيون أنفسهم، ولا يمكن تحقيق ازدهار اقتصادي مستدام في ظل استمرار الفراغ السياسي والأمني".وحول قدرة الحكومة على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، أكد وجود التزام ومحاولات متواصلة للمضي قدما في هذا المسار، سواء على المستوى الاقتصادي أو السياسي والأمني، لكنه دعا إلى مراعاة الظروف الاستثنائية التي تعمل الحكومة في ظلها، مشيرا إلى أن الإصلاحات المطروحة تنطوي على تغييرات جذرية ومؤلمة في بعض جوانبها، لأنها تستهدف إعادة تأسيس الاقتصاد اللبناني ومعالجة اختلالاته المتراكمة.وأوضح أن "قدرة الحكومة على التحرك لا تزال محدودة بفعل تراجع النشاط الاقتصادي، والضغوط التضخمية، والتوترات السياسية الداخلية، فضلا عن هشاشة الوضع الأمني والإقليمي واحتمالات تجدد الحرب".واختتم بقوله إن "الحكومة تواصل العمل على الإصلاحات رغم هذه التحديات"، معتبرا أن "هناك تحركا إيجابيا في عدد من الملفات"، لكنه شدد على "ضرورة التعامل بواقعية مع حجم الأزمة وتعقيداتها، وعدم إغفال الظروف الاقتصادية والسياسية والأمنية التي تحد من قدرة تنفيذ التحولات المطلوبة بالسرعة المأمولة".