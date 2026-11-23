أضاءت مدينة ساو باولو البرازيلية، في مبادرة تعبّر عن عمق الروابط التي تجمع ساو باولو بلبنان وأبنائه، عدداً من أبرز معالمها بألوان اللبناني، في مشهد احتفالي حمل رمزية وطنية وإنسانية تعكس مكانة في وجدان أبنائه واحتضان ساو باولو للجالية .

وشملت المبادرة مبنى اتحاد الصناعات الشهير في ساو باولو (FIESP)، الواقع على جادة باوليستا، والذي تألّق بألوان العلم اللبناني، بمبادرة من للبنان في ساو باولو، وبالتعاون مع اتحاد الصناعيين في الولاية.كما اكتسى كلٌّ من جسر أوتافيو فرياس دي أوليفيرا الشهير (Ponte Estaiada) ومكتبة ماريو دي أندرادي (Mário de Biblioteca Andrade) بألوان العلم اللبناني، بالتعاون مع بلدية ساو باولو، لتتحوّل معالم المدينة إلى مساحة مضيئة تحتفي بلبنان وتراثه وهويته.وفي المناسبة، وجّه قنصل لبنان في ساو باولو رودريغ الشكر والتقدير إلى سلطات المدينة واتحاد الصناعيين وكل من ساهم في إنجاح ، معرباً عن اعتزازه بمدينة ساو باولو التي احتضنت اللبنانيين، وها هي اليوم تشاركهم الاحتفاء بوطنهم الأم، من خلال إضاءة معالمها بألوان علمه وأرزة هويته.وتحمل هذه المبادرة رسالة تقدير متبادلة، وتجسّد عمق العلاقة بين لبنان وساو باولو، المدينة التي شكّلت على مدى عقود موطناً ثانياً لأجيال من اللبنانيين، وحاضنةً لحضورهم الثقافي والاقتصادي والاجتماعي.