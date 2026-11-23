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شدد وزير الثقافة غسان سلامة، في ختام منتدى أسوان حول ، على ضرورة إنهاء كشرط مسبق لأي اتفاق، وقال: "لأن الاحتلال وإقامة المناطق الأمنية بالقوة هما عقبتان أساسيتان أمام أي تفاهم في المنطقة، ولاسيما في ".وأكد أن "هندسة السلام في الشرق الأوسط لا يمكن أن تتم من خلال تجبّر طرف على الأطراف المحيطة به، واستمراره في احتلال أراضٍ ليست له، وقيامه بعمليات جرف وتدمير لقرى بأكملها".كما لفت إلى "ضرورة أن تكون مرجعية أي اتفاق هي القرارات الدولية، وليس الصفقات الجانبية، فالقرارات الدولية هي المرجعية التي يجب الاستناد إليها، لاسيما القرار 1701 بما يخص جنوب ".ودعا سلامة الأطراف العربية إلى "دعم لبنان من كل الجوانب، لاسيما في المنتديات الدولية وفي ، كما إلى دعمه لمعالجة موضوع ، وللإسهام في عملية إعادة إعمار ما تمّ تهديمه على يد العدوان "، مؤكداً أن "لبنان يعتمد اعتماداً شديداً على التضامن العربي معه، وأنه مصمّم على العودة إلى الحضن العربي بكل قوة، وعلى التفاوض بنفسه عن كل ما يعنيه، دون أن تقوم أطراف ثالثة بالتفاوض عنه أو في غيابه".وإذ شكر وزير الثقافة الحاضرين على تهنئتهم لبنان بعيد ، قال: "إن الاستقلال يقوم أولاً على بناء الدولة، وعلى قوتها، وعلى بسط نفوذها على كامل الأراضي وكامل القطاعات، لأن وجود الدولة وهيبتها ونفوذها شروط أساسية لتعزيز الاستقلال ودعم السيادة".وشكر لمنظمي منتدى أسوان من المصريين، وأكد متانة الأخوة - ، وعبّر عن امتنانه للدعم الذي لقيه لبنان من الشقيقة مصر في أيام صعبة، لاسيما بعد انفجار المرفأ، وفي حالات أخرى كانت صعبة عليه.