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احتفلت اللجنة الوطنية للطلاب اللبنانيين في بعيد اللبناني، في لقاء وطني جامع عُقد بمشاركة رئيس اللجنة عمر الخولي وأعضاء اللجنة والطلاب اللبنانيين حيث استُهل اللقاء بالنشيد الوطني اللبناني، تأكيدًا على التمسك بالهوية الوطنية والانتماء إلى ، أينما كان أبناؤه. وأعرب المشاركون عن تقديرهم وشكرهم للجمهورية على دعمها الدائم للبنان، واحتضانها أبناء ، مؤكدين عمق العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين.وألقى رئيس اللجنة عمر الخولي كلمة قال فيها: «نلتقي اليوم في هذه المناسبة الوطنية الغالية على قلوبنا، آملين أن يحلّ عيد الاستقلال المقبل ولبنان بألف خير، وأن يتجاوز وطننا أزماته ويستعيد عافيته واستقراره ودوره. باسم الطلاب اللبنانيين في الجامعات الفرنسية، وفي مختلف أنحاء فرنسا، نستذكر اليوم استقلال لبنان في مرحلة دقيقة يمر فيها وطننا بمحنة كبيرة، في ظل استمرار في أجزاء من جنوبه، وأزمة اقتصادية واجتماعية أثقلت كاهل اللبنانيين. وفي هذه الظروف، تصبح مسؤوليتنا أكبر في تحويل هذه التحديات إلى حافز للنجاح والمثابرة، من خلال تحصيل والاختصاص والشهادات التي تمكننا مستقبلًا من خدمة مجتمعنا والمساهمة في دعم اقتصادنا وبناء وطننا».وشكر فرنسا، معتبرًا أنها «كانت على مدى عقود سندًا وصديقًا للبنان، ووقفت إلى جانب شعبه ومؤسساته في أصعب المراحل، سواء من خلال المبادرات الفرنسية أو المؤتمرات الدولية التي احتضنتها لدعم لبنان، وصولًا إلى المؤتمرات الهادفة إلى دعم المؤسسات الوطنية وفي مقدّمها ، حامي الاستقلال والسيادة». ونوه "بتجاوب نحو عشرة آلاف طالب لبناني مع دعوة اللجنة إلى الابتعاد عن التحركات الطلابية والعمالية الأخيرة في فرنسا، حرصًا على مستقبلهم الأكاديمي، واحترامًا للقوانين والأنظمة، وإيمانًا بأهمية الحفاظ على صورة الطالب اللبناني وعلاقته الإيجابية ببلده الثاني فرنسا.وختم: «نحن اليوم ننتمي إلى جامعات نوعية ومتنوعة، لكننا نجتمع موحّدين تحت راية لبنان في بلدنا الثاني فرنسا. فلنبقَ أوفياء للبنان أولًا، وللبلد الذي استقبلنا واحتضننا، ولنحافظ على قدرتنا على ردّ جميل أهلنا ووطننا، وعلى جمع بعضنا بعضًا، لأن قوتنا في وحدتنا. وأملنا أن يعود لبنان حر سيد مستقل وكل عيد استقلال ولبنان بخير».