حجزت عدداً من السيارات الخصوصية والدراجات الآلية المستخدمة لنقل الركاب لقاء بدل، خلال دوريات نفّذتها وحدتا وشرطة ، واتخذت الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.

وأعلنت أن دورية من مفرزة استقصاء بيروت أوقفت سائق دراجة، تبيّن أنه مطلوب بموجب مذكرات عدلية، إحداها بجرم سرقة، وحجزت دراجته تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وأكدت استمرار ملاحقة هذه المخالفات والتشدّد في تطبيق القوانين.