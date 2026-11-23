نظّمت بلدية بعورتة، بالتعاون مع جمعية "عَ أمل" وشبيبة بعورتة، أمسية خيرية مساء أمس، خُصّص ريعها لدعم صندوق المدرسة الرسمية في البلدة ومساعدتها على مواصلة رسالتها التربوية في ظل التحديات الاقتصادية.

وقدّمت الأمسية الإعلامية دارين أبو ضرغم، التي ساهمت أيضاً في تنظيمها، بحضور عدد من رؤساء البلديات والإعلاميين والمعلمين والفعاليات الاجتماعية وأهالي البلدة.

وجمعت المبادرة البلدية والجمعيات والشباب والأهالي حول دعم المدرسة الرسمية، والتأكيد على دور في مساندة التعليم الرسمي وتأمين مقوّمات استمراره.