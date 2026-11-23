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في هذا الاطار، هنأ ايمانويل ماكرون بالذكرى وقال في رسالته : " إن ، المتجذّرة في تاريخها العريق مع ، تولي، كما تعلمون، أهمية خاصة للروابط الأخوية التي تجمع بلدينا وشعبينا. وانطلاقاً من صداقتها للبنان، فإنها تولي اهتماماً دائماً لأمنه وسيادته ووحدته واستقراره وازدهاره".واضاف الرئيس الفرنسي : " فيما لا تزال الأعمال العدائية تشكّل واقعاً يومياً مؤلماً، وتبقى أعداد كبيرة من المنازل مدمّرة، ويُمنع مئات الآلاف من من العودة إلى مناطقهم الأصلية، وفيما تتزايد المخاوف من تصعيد جديد، فإن فرنسا، في مواجهة القلق الذي يساور السكان المدنيين الذين دفعوا ثمناً باهظاً بالفعل، ستواصل الوقوف إلى جانب لبنان والشعب اللبناني في هذه المرحلة المفصلية التي يجتازونها. وفي هذا السياق، أود أن أحيّي القرار الشجاع الذي اتخذتموه بالدخول في محادثات مباشرة مع السلطات ، بهدف المضي نحو سلام متين ودائم. إن توقيع الاتفاق الإطاري الثلاثي في 26 حزيران الماضي يشكّل خطوة أولى مهمة لتعزيز سيادة الدولة ، وفقاً للقرار 1701 الصادر عن مجلس الامن الدولي ".واضاف الرئيس ماكرون : "إن الاستحقاقات المقبلة تكتسب أهمية خاصة بالنسبة إلى لبنان. ومن هنا، وبمناسبة عيدكم الوطني، أتمنى لكم السلام والاستقرار والازدهار، لكي يبقى لبنان على الصورة التي يمثّلها: وطناً واعداً تستطيع فيه النساء والرجال، على اختلاف ثقافاتهم وطوائفهم وآفاقهم، أن يعيشوا معاً في ظل الحرية والأخوة ."كذلك ابرق رئيس مجلس القيادة في الجمهورية اليمنية الدكتور رشاد محمد العليمي مهنئا ومتمنياً للشعب اللبناني التقدم والازدهار والعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين التطور والنماء .وتمنى رئيس الجمهورية اليونانية قسطنطين تاسولاس في رسالة التهنئة الازدهار والتقدم والاستقرار للشعب اللبناني ، وقال : "تربط لبنان واليونان روابط قوية وعريقة من الصداقة والثقة المتبادلة والالتزام المشترك بصون النظام الدولي القائم على القواعد. وقد أظهر لقاؤنا الأخير في أثينا إرادتنا المشتركة لمزيد من تعزيز علاقاتنا الثنائية وتعميق تعاوننا. وتظل اليونان داعماً راسخاً لسيادة لبنان وسلامة أراضيه، اللتين ترتبطان ارتباطاً مباشراً باستقرار شرق المتوسط ككل. وفي هذا السياق، تكتسب جهودكم الدؤوبة نحو بناء لبنان مستقر ومزدهر ومسالم أهمية قصوى. وفي منعطف جيوسياسي بالغ الأهمية بالنسبة لشرق المتوسط، إنني على ثقة بأن اليونان ولبنان سيواصلان تعاونهما لما فيه خير شعبينا، وبهدف تعزيز السلام والأمن الإقليميين."وجاء في تهنئة رئيسة الهند دروبادي مورمو: " تربط الهند ولبنان علاقات متينة وودية متجذرة في الاحترام المتبادل وحسن النية. وتعكس روابطنا الثنائية الصداقة الراسخة بين شعبينا وتطلعاتنا المشتركة نحو السلام والاستقرار والازدهار. وإنني على ثقة بأن أواصر الصداقة والتفاهم بين بلدينا ستواصل ترسخها وقوّتها في السنوات المقبلة. وأغتنم هذه الفرصة لأعرب عن أصدق تمنياتي لفخامتكم بموفور الصحة والسعادة، ولمستقبل مشرق ومزدهر لشعب لبنان الصديق."وابرق ولي العهد الاردني الحسين بن عبدالله الثاني مهنئا ومؤكدا على متانة العلاقات الاخوية بين البلدين ومتمنيا للشعب اللبناني المزيد من التقدم والازدهار.واصدرت حكومة التشيلي بياناً هنأت بالذكرى مؤكدة على تعزيز العلاقات الثنائية بين لبنان والتشيلي في مختلف المجالات .