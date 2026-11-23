

Advertisement قال النائب وليد البعريني "نعتبر عيد عيدًا لكل الوطن، غير أنّ استقلالنا يبقى منقوصًا ما دامت أجزاء من أرضنا لا تزال تحت . وقد جاءت كلمة رئيس الجمهورية واضحة في رسم البوصلة الوطنية في الاتجاه الصحيح، مؤكّدة أنّ قيام الوطن واستقراره لا يكونان إلا في ظلّ دولة واحدة، صاحبة القرار والسيادة، تحتكر السلاح وتفرض القانون على الجميع".

وأضاف البعريني في فطور أقيم لمناسبة عيد الاستقلال في : "لقد أبدى الرئيس قدرًا كبيرًا من الصبر والحكمة في مقاربة ملف السلاح غير الشرعي، وتعاطى معه برويّة ومسؤولية، انطلاقًا من إيمانه بأنّ جميع اللبنانيين أبناء وطن واحد، وأنّ المرحلة تستوجب من الجميع تغليب الإيجابية، بعيدًا من التفرقة أو المساس بأيّ مؤسسة من " .



وأردف قائلاً: "لكننا، في المقابل، نعوّل على العقلاء، وفي مقدّمهم ، بحكم علاقته مع ، في الدفع نحو موقف يحسم الخيارات لمصلحة والدولة، ويضع مصلحة الوطن فوق كل الاعتبارات، بعدما أثبتت التجارب أنّ الشعارات التي رُفعت باسم التحرير لم تعد قادرة على تبرير ما آلت إليه الأمور، لا سيّما حين انزلق السلاح إلى الداخل، وتورّط في صراعات أضعفت لبنان وعرّضته لمزيد من الانقسام والمخاطر".



وتابع: "لا يمكن أن يستقيم وطن بجيشين وسلاحين وقرارين، فالدولة لا تُبنى على ازدواجية السلطة، ولا تُحمى بتناقض المرجعيات. نحن بحاجة إلى موقف وطني موحّد، وإلى إرادة جامعة تضع مصلحة لبنان فوق كل اعتبار، لنتمكّن من إنقاذ وطننا، ونترجم شعار "كلّنا للوطن فعلاً وممارسةً، لا قولًا واحتفالا" .