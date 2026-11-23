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عقد تجمّع صيادي الأسماك في لقاءً عاماً اليوم، في قاعة الاجتماعات بميناء ، بمشاركة عدد من أعضاء التجمع.وبحسب بيان، تناول اللقاء البحث في البحري وانعكاساته على واقع الصيادين ومستقبل المهنة، مع التركيز على ضرورة حماية حقوق الصيادين الاجتماعية والصحية، وتأمين التغطية الصحية والضمان الاجتماعي والتقاعدي لهم، باعتبار أن الصيد مهنة شاقة ومحفوفة بالمخاطر، وتشكل مصدر الرزق الأساسي لعائلات آلاف البحارة على امتداد الساحل اللبناني.كما شدّد المجتمعون على أهمية أن تكون هناك شراكة حقيقية بين والصيادين، تقوم على التشاور المباشر والمستمر مع النقابات والتعاونيات وممثلي أهل المهنة، والاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم قبل إعداد القرارات والأنظمة والقوانين التي تمسّ مستقبل قطاع الصيد البحري.وأكدوا أن الصيادين ليسوا مجرد فئة معنية بتطبيق القرارات، بل هم أصحاب المهنة والخبرة الميدانية، ومن حقهم أن يكونوا شركاء أساسيين في وضع السياسات وتنظيم القطاع وإدارة السمكية وحمايتها.واختُتم اللقاء بالتأكيد على ضرورة توحيد الجهود والمواقف، ومتابعة المطالب المشتركة، ووضع خطوات عملية للدفاع عن كرامة الصيادين وحقوقهم ومصدر رزقهم، بما يضمن استمرارية المهنة ويحفظ مستقبل الأجيال العاملة في البحر.