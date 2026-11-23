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أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب أن " متأهبة وجاهزة للدفاع عن شعبها، ولا تتحرك خارج ما تفرضه ، وهي في الواقع في حالة تموضع دفاعي".وأشار خلال كلمة ألقاها في ذكرى بلدة ، التي أُقيمت في بلدة دير ، إلى أن "السلطة التزمت باتفاق الإطار الذي أعطى كل شيء ولم يعطِ شيئاً، وهي الآن تراكم خطواتها في مسار مواجهة المقاومة، من دون أن تأخذ أي خطوة باتجاه مسار تحرير الأرض"، محذّرا من أن "سلوك السلطة يوضح أن ما تريده ليس فقط معالجة موضوع السلاح، بل الإجهاز على ظاهرة المقاومة واستئصالها لبنانياً"، ومعتبراً أنه "كان عليها، أمام التعنت الإسرائيلي وعدم الاكتراث الأميركي، أن تقترب من شعبها وتعيد النظر في خياراتها وتهدد بمقاربة جديدة".ولفت إلى أن "لبنان بات أمام مشكلتين خطيرتين، وليس مشكلة واحدة: مشكلة الإسرائيلي بآثاره التدميرية والعدوانية الخطيرة، ومشكلة استضعاف السلطة لبيئة المقاومة، نتيجة تمسك هذه البيئة بالسلم الأهلي والاستقرار الداخلي"، معتبرا أنه "من الخطير بكل المعايير أن ترتكز السلطة إلى نتائج العدوان للانقضاض على شباب المقاومة ومحاصرتهم وملاحقتهم".وأكد أن "لبنان لا يزال في خضم المعركة، وأن الحرب لم تضع أوزارها بعد، ما يستدعي توسيع مدى الرؤية لمشاهدة مسرح المواجهة برمته، إقليمياً ودولياً"، مشيراً إلى أن "المشهد الذي يبدو من الزاوية اللبنانية مقفلاً ومسدوداً، ليس كذلك من الزاوية الإقليمية، بل على العكس تماماً، يبدو واعداً وجديراً بالرهان عليه".وشدد على أن "حق المقاومة في الدفاع عن النفس ثابت، وليس موضوعاً للمساومة أو التراجع"، مؤكداً أن "حضور المقاومة ودورها الداخلي ليسا قابلين للاختزال أو المصادرة من قبل أحد".