رأى المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب أن "موقع رئيس الجمهورية ليس موقعاً لشخص، ولا لحزب، ولا لطائفة، ولا لجهة، بل إن هذا الموقع ملك لجميع اللبنانيين. لذلك عندما يتكلم فخامة الرئيس، عليه أن يتكلم باسم اللبنانيين جميعاً" .

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وقال: "إننا نفتخر بكل من قاوم وسقط له وعانى من الاحتلال ، فهؤلاء مقاومون دافعوا عن الأرض، وهذه هي .. هؤلاء يشرّفون كل من يفتش عن الشرف" .







كلام العلامة الخطيب جاء في خلال احتفال تأبيني في بلدة لبايا في قال فيه: "إن ما تقوم به من مواقف في وجه السلطة يؤدي إلى تشويه صورتك، فيتهمونك بالفساد والسرقة، ويغيّرون المفاهيم، ويُطلقون الذباب الإلكتروني، ويخلطون الأمور، فتصبح أنت فاسداً ويصبح الفاسد نظيفاً. فما الفائدة التي أستفيد منها عندما أواجه السلطة والمسؤولين؟ يطلقون علينا الذباب الإلكتروني ويتهموننا بشتى الاتهامات. وأنا لست في موقع الدفاع عن نفسي، وإنما أورد ذلك من باب المثال" .







اضاف: "إن المواقف التي يعيشها اللبنانيون، والتي نعيشها في مواجهة العدو الإسرائيلي، وفي مواجهة العدوان والقتل والتدمير والتخريب، تفرض علينا أن نسأل: ماذا تستدعي هذه الظروف من المسؤولين الذين يُفترض بهم أن يعملوا لمصلحة الناس الذين يمثلونهم؟ فمن المفترض أن تمثل السلطة هذا المجتمع الذي تحكمه". وقال: "إننا نفتخر بكل من قاوم وسقط له وعانى من الاحتلال ، فهؤلاء مقاومون دافعوا عن الأرض، وهذه هي .. هؤلاء يشرّفون كل من يفتش عن الشرف" .كلام العلامة الخطيب جاء في خلال احتفال تأبيني في بلدة لبايا في قال فيه: "إن ما تقوم به من مواقف في وجه السلطة يؤدي إلى تشويه صورتك، فيتهمونك بالفساد والسرقة، ويغيّرون المفاهيم، ويُطلقون الذباب الإلكتروني، ويخلطون الأمور، فتصبح أنت فاسداً ويصبح الفاسد نظيفاً. فما الفائدة التي أستفيد منها عندما أواجه السلطة والمسؤولين؟ يطلقون علينا الذباب الإلكتروني ويتهموننا بشتى الاتهامات. وأنا لست في موقع الدفاع عن نفسي، وإنما أورد ذلك من باب المثال" .اضاف: "إن المواقف التي يعيشها اللبنانيون، والتي نعيشها في مواجهة العدو الإسرائيلي، وفي مواجهة العدوان والقتل والتدمير والتخريب، تفرض علينا أن نسأل: ماذا تستدعي هذه الظروف من المسؤولين الذين يُفترض بهم أن يعملوا لمصلحة الناس الذين يمثلونهم؟ فمن المفترض أن تمثل السلطة هذا المجتمع الذي تحكمه".



وتابع: "ممَّ تخافون؟ هل نخاف من الموت؟ أم من السجن؟ لسنا خائفين من الموت، ولا من السجن، ولا من تشويه السمعة. لسنا خائفين منكم. نحن الذين دفعنا أغلى ما لدينا، من أهلنا وأبنائنا الشرفاء، الذين أثبتوا شرفهم بهذا الموقف أمام الأميركية وأمام إسرائيل" .







وأكمل: "أيها المسؤول، أنا أعطيتك مادة لتقف موقف قوة، ولتحمل مسؤولياتك، وألا تخاف من العدو الذي يقتل مجتمعك وأنت مسؤول عنه. من المفترض أن تقف إلى جانب هذه البيئة وهذا الشعب وهذا المجتمع، لا أن تكون يداً للعدو عليه. هل الكلام الذي نسمعه من بعض المسؤولين هو لمصلحة واللبنانيين؟ هل أعادت هذه المواقف شيئاً، أو حققت مصلحة للبنان؟ هل أجبرت هذه المواقف العدو الإسرائيلي على وقف القصف والقتل والتدمير، أم زادت منها؟".



وأضاف: "إن هذا الهدوء المؤقت الذي نشهده ليس بسببكم، ولا بسبب المواقف التي اتخذتموها في ضد المقاومة، حين قلتم إنها غير شرعية. لستم أنتم من يمنح الشرعية للمقاومة؛ فالمقاومة لا تحتاج إلى شرعية من أحد".