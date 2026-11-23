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مقدمة "أن بي أن"حلّت الذكرى الثالثة والثمانون للاستقلال مثقلة بأسئلة السيادة والتحرير في ظل استمرار الاحتلال لأجزاء من الجنوب وبقاء القرى الحدودية عنواناً لوجع وطني مفتوح. وعند الحدود، لا تزال حركة الحياة اليومية أسيرة الاعتداءات والاحتلال والتدمير، فيما يواصل الأهالي المطالبة بالعودة إلى قراهم واستعادة منازلهم وأراضيهم.في موازاة ذلك، أكّد رئيس مجلس النّواب نبيه بري عدم القبول بالإتيان بأي قوّة إلى جنوب إذا لم تكن تحت علم الأمم المتحدة. وأشار إلى أنّ "هذا ما يريده أهل الجنوب وكلّ اللّبنانيّين". وحذّر رئيس المجلس من "عدم وجود شاهد أممي على جرائم إسرائيل واحتلالها البلدات في الجنوب"، مشيرًا إلى أنّ "ما يعيشه لبنان هو حالة اللاحرب واللاسلم".إلى ذلك، لا تزال المنطقة عالقة بين التصعيد العسكري ومحاولات احتواء المواجهة في ظل تمسّك إيران بشروطها ورفض تقديم تنازلات تعتبرها طهران مدخلاً لأي تسوية. فالمواجهة الأميركية الإيرانية تدخل مرحلة أكثر حساسية مع تجديد طهران تهديدها باستخدام جميع الوسائل المتاحة لمواجهة الحصار البحري الأميركي، مؤكدة حقها في الدفاع عن نفسها، أمّا الرئيس الأميركي دونالد ترامب فيصرّ على أن أي اتفاق لا يمكن أن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، ويرجح استئناف الحرب بعد حلول العام الجديد ما لم يُتم التوصل إلى اتفاق. ورغم ذلك تبرز التقارير الاعلامية الاميركية الانقسام داخل الإدارة الأميركية حول التعامل مع الملف الإيراني.وعلى الجبهة اليمنية، تتسع دائرة المواجهة بين القوات المدعومة سعودياً وأنصار الله، مع انتقال التصعيد إلى الموانئ والمواقع الاستراتيجية. في وقت تتجه فيه الرياض، وفق تقارير، إلى الاستعداد لمواجهة قد تمتد إلى العام المقبل، فيما تتزايد المخاوف من انعكاسات الصراع على أمن الملاحة والاقتصاد الإقليمي.هذا وتتواصل أيضاً ضمن الجبهات الملتهبة المواجهة الروسية الأوكرانية مع تصعيد الضربات المتبادلة، إذ تستهدف موسكو منشآت الطاقة والبنية التحتية الأوكرانية، فيما تكثّف كييف هجماتها بالمسيّرات على مواقع ومنشآت روسية. وفي تطور لافت، برزت ليبيا في سياق الحرب، مع استهداف مواقع مرتبطة بالوجود العسكري الروسي، بما يعكس اتساع رقعة المواجهة وتجاوزها حدود الأراضي الأوكرانية.مقدمة "أو تي في"بين طهران وتل أبيب وبيروت، تتكاثر الرسائل السياسية والعسكرية، فيما يبقى السؤال واحداً: هل تفتح التطورات باب التسويات، أم تترك المنطقة معلّقة على احتمال تصعيد جديد؟في الملف الإيراني، لا يزال التواصل مع واشنطن قائماً عبر الوسطاء، لكن المسافة بين الطرفين واسعة. طهران تقول إنها تريد اتفاقاً يضمن عدم تجدد الحرب، وتتمسك في الوقت نفسه بمواقفها من ملفها النووي.وفي إسرائيل، آيزنكوت مكلّف بتشكيل الحكومة، ونتنياهو يقود تصريف الأعمال، والخلافات لا تزال تعوق التفاهم. والسؤال اللبناني ليس فقط من سيتولى الحكم في إسرائيل، بل ماذا سيفعل أيّ حكم إسرائيلي حيال الأراضي التي لا تزال تحت الاحتلال، والاعتداءات التي لم تتوقف.ففي الجنوب، مرّ عيد الاستقلال فيما أهالي زوطر الشرقية يشاهدون هدم منازلهم، وسط تواصل الغارات والقصف وأعمال التجريف.وبعد العيد، تتقدم إلى الواجهة مهمة لا تحتمل التأجيل: انتزاع انسحاب إسرائيلي كامل، وتمكين الجيش اللبناني من بسط سلطة الدولة، وحسم مستقبل الحضور الدولي في الجنوب مع اقتراب انتهاء ولاية اليونيفيل الحالية.رئيس الجمهورية قال في رسالة الاستقلال إن السيادة لا تكتمل ما دامت الأرض محتلة وقرار الحرب والسلم خارج يد الدولة وحدها. لكن تحويل هذا الموقف إلى واقع يحتاج أكثر من إعلان المبادئ: يحتاج مساراً واضحاً للانسحاب، وخطة لحصر السلاح بالدولة، وجهداً سياسياً يحمي اللبنانيين من حرب جديدة. فهل تملك السلطة خطوات ومهلاً لهذه الأهداف، أم يبقى لبنان ينتظر ما تقرره طهران وواشنطن وتل أبيب؟مقدمة "أم تي في"الوضع في لبنان مقلق ولا يتحسن. هكذا وصف الروسية سيرغي لافروف الواقع اللبناني، وهو وصف دقيق ومعبّر، ان بالنسبة الى الحدود او في الداخل. في الجنوب أولا الغارات الاسرائيلية مستمرة، وقد تركزت اليوم على برعشيت. أما في الداخل فحزب الله يواصل استباحة الدولة اللبنانية والانتظام العام والقوانين، غيرُ عابىء لا بالقرارات الحكومية الواضحة ولا بالتوجهات الرئاسية الصريحة. ومع ان نتائج التحقيق في شُحنة القاع لم تتبلور نهائيا بعد، لكن الواضح من التحليل المنطقي والعودة الى حوادث سابقة ان الشحنة كانت ستسلم الى الحزب. فمحتوياتها شبيهة بمحتويات شحنة ضهر البيدر، و كانت ستخزن اما في بعلبك او في الهرمل، حيث الحزب يحكم سيطرته عليهما ويتحكم بالشاردة والواردة فيهما. فهل من المعقول ان تكون الشحنة لغير الحزب في منطقة امنية تخضع كليا له؟ والاخطر ان بعض المعلومات الامنية اوردت ان اثنين من الموقوفين الثلاثة، وهما شقيقان من آل راضي، كانا يعملان سابقا في الفرقة الرابعة ، وهي احدى الفرق الاساسية في جيش النظام السوري السابق . والمعلوم ان الفرقة المذكورة كانت بقيادة ماهر الاسد شقيق بشار الاسد،و كانت تتمتع بنفوذ عسكري وامني بارز، و على تنسيق قوي مع ، ولا سيما لقمع الثورة ولعمليات التهريب. وفي حال صحت المعلومة الامنية، فهذا يعني ان حزب الله لا يزال على ارتباط بخلايا خطرة في الداخل السوري، وان الخلايا الموروثة من النظام السابق هي التي تؤمن له شُحنات الاسلحة والذخائر والمتفجرات التي لا يعرف أحد لا وجهتها النهائية ولا الاهداف المحتملة لها. ولعل السؤال الاخطر هو : اذا كانت الاجهزة الامنية قد كشفت حتى الان خمس شحنات محملة بالذخائر والمتفجرات والاسلحة الاتية من سوريا، فكم شحنة لم تكشف بعد؟ وما وجهة استعمالها؟مقدمة "المنار"أكملَ العدوُّ تنكيلَه بالاستقلالِ، وبعدَ صورةٍ وصوتٍ لواويةِ جيشِه في دبل، تتوسّعُ صورُ وأصواتُ التفجيراتِ والغاراتِ في القرى الجنوبيةِ، مُكمِلةً حربَ الإبادةِ العمرانيةِ، ولا من يسمعُ أو يرى تحرّكًا لسلطةٍ أضاعتِ البوصلةَ، وتظنُّ أنّها تحتكرُ المناصبَ والمقاماتِ، وقادرةٌ على اللعبِ بتاريخِ لبنانَ ومستقبلِه.فموقعُ رئيسِ الجمهوريةِ ليس موقعًا لشخصٍ، أو حزبٍ، أو طائفةٍ، بحسبِ نائبِ رئيسِ المجلسِ الإسلاميِّ الشيعيِّ الأعلى، الشيخِ علي الخطيب، بل إنّه ملكٌ لجميعِ اللبنانيينَ، وعندما يتكلّمُ فخامتُه، عليه أن يتكلّمَ باسمِ جميعِ اللبنانيينَ.وللرئيسِ وجميعِ من يعنيهم الامر، قال الشيخُ الخطيب: إنّ الطائفةَ الشيعيةَ ليست فريقًا أو عصابةً مسلّحةً، بل نفتخرُ بأنّنا مقاومونَ، ومعنا شرفاءُ من جميعِ الطوائفِ، ورجالٌ وطنيونَ، ومهما فعلتم فلن نستسلمَ للعدوِّ.ولمَن يتّهمُ المقاومةَ والشهداءَ بأنّهم عملاءُ لإيرانَ، سأله الشيخُ الخطيب: هل ذهبَ هؤلاءِ ليحرّروا أرضًا إيرانيةً؟ أم أنّ لهم قضيةً سبقتْ إيرانَ؟ وهل إسرائيلُ ستبني الدولةَ؟ والمقاومةُ تريدُ تهديمَ الدولةِ؟اما حزب الله فحريصة على الدولة والوحدة الوطنيةِ كما أكد رئيسُ المجلسِ التنفيذيِّ في حزبِ الله، الشيخِ علي دعموش، لكنه لن يدع لبنانَ يدخلُ في العهدِ الإسرائيليِّ مهما فعلت السلطةُ وقدَّمت من تنازلات، والمقاومةُ باقيةٌ، ولو فضّلتِ السلطةُ التحريضَ واستخدامَ خطابِ الكراهيةِ والانصياعَ للإملاءاتِ الأميركيةِ. فيما خروجُها عن دورِها الوطنيِّ، باعتمادِها لغةً تحريضيةً، يجعلُها غيرَ مؤتمنةٍ على الشعبِ والوطنِ.ومن منبرِ القائدِ الجهاديِّ الكبيرِ، الشهيدِ السيدِ "أبو علي الطبطبائي" ورفاقِه الشهداء، أكّدَ الشيخ دعموش أنّ المقاومةَ لا تريدُ الصدامَ مع أحدٍ، وإنّما تريدُ تحريرَ الأرضِ وعودةَ أهلِها إلى أرضِهم، وإعادةَ إعمارِ ما هدَمَه العدوُّ.أمّا الجمهوريةُ الإسلاميةُ التي يتطاولُ بعضُهم عليها، فوضعت على طاولةِ مفاوضاتِها وقفَ الحربِ على لبنانَ كبندٍ أساسيٍّ، وهو ما يجبُ أن يكونَ محطَّ تقديرٍ وشكرٍ واحترامٍ. واحترامًا لتضحياتِ اللبنانيينَ، وصونًا للوحدةِ الوطنيةِ، فإنّ حزبَ اللهِ لن يسمحَ للمرتهنينَ للخارجِ بتقويضِ الاستقرارِ وأخذِ البلدِ نحوَ الخرابِ، كما حسمَ الشيخُ دعموشُ.وفي خرابِ المنطقةِ، اتّسعتْ رقعةُ النيرانِ، حتى وصلتْ تلك الأوكرانيةُ منها إلى بنغازي الليبيةِ، مستهدفةً سفينةَ نفطٍ روسيةً، دونَ أيِّ موقفٍ من أهلِ الحميّةِ العربيةِ، المنشغلينَ بالتهليلِ للغاراتِ السعوديةِ ومجازرِها ضد اليمنيين، كما في لحجَ اليوم، والمعترضينَ على أيِّ ردٍّ يمنيٍّ على مصادرِ النيرانِ، تمامًا كما اعتراضُهم على الردِّ الإيرانيِّ ضدَّ مصادرِ النيرانِ الأميركيةِ المنطلقةِ من الدولِ الخليجيةِ ضدَّ الجمهوريةِ الإسلاميةِ الإيرانيةِ.مقدمة "الجديد"افتَتح لبنان موسِمَ الإنفلونزا لكن لا داعيَ للهَلَع فالَّلقاحاتُ المقطوعة التي تأخَّر استيرادُهاتعملُ وَزارةُ الصِحة على تأمينها فماذا عن الَّلقاحات السياسية؟ لا معادلةَ كيميائيةً خَرَجت من مَعاملِ استيلادِ المَخارج والحلولُ لا تزالُ في الحَجْر الصِّحي حتى الحديثُ عن بُعدٍ مفقودٌ بين أولياءِ أمرِ الدولة وأطرافِها المُتَرامِينَ عند حدود النزاعات ولبنان غيرُ المحَصَّن أصيب بفيروس نقصِ المَناعة الناجمِ عن تنقّلِ شَرارةِ التصعيد إن كان باحتلالِ الجنوب وبالاعتداءاتِ الإسرائيلية المتواصلة أو بشبحِ الفراغِ الذي دَخل عَدَّه العكسي معَ قُربِ انتهاء أصحابِ القبعات الزرق أم ببقاء الستاتيكو على حالةِ الاستعصاءِ بين طهرانَ وواشنطن وبحثاً عن التِّرياق لم يَكِلَّ الوسيطُ القطري ولم يَمِلّ وإذ تحوَّلَ إلى مركَز العصَبِ في التوصل إلى اتفاق فإن رئيسَ الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وفي حِلِّه وتَرحالِه بين عاصمتَيِ النزاع واشنطن وطهران حَمَل همَّ لبنانَ على كتِفَيه فكان بنداً على جدولِ أعمالِ لقائه معَ وزيرِ الخارجية الأميركي ماركو روبيو وفيه بحَسَبِ مراسلِ الجديد في واشنطن تسويقُ مبادرةٍ تدريجيةٍ لمعالجةِ مِلفِّ سلاحِ حزبِ الله مقابلَ الانسحابِ الاسرائيلي وإعادةِ الإعمار وفي الأزمةِ الأمّ يجهَدُ الوسيطُ القطري لإيجاد نُقطةِ التقاءٍ تقي المنطقةِ والعالم من حربٍ دفعَ بها الرئيسُ الأميركي دونالد ترامب إلى مطلَعِ العام الجديد حين يضعُ له الديمقراطيونَ سُلَّمَ النزولِ عن الشجرة بعدم مصادقةِ الكونغرس على شنِّ حربٍ جديدة وعدمِ فتحِ خزائنِ التمويل لها معَ التلويحِ بسلسلةِ مِلفاتٍ يَخضعُ خلالها ترامب للتحقيق تبدأ بأهدافِ الحرب على إيران ونتائجِها ولا تنتهي عند فضائحِ إبستين ودمجِ المصالح العائلية بالمصالحِ السياسية أما ما يُحكى عن خُططٍ عسكريةٍ أميركية إسرائيلية يَجري الإعدادُ لها تمهيداً للحرب فتلك خُططٌ جاهزة تعتمدُها الجيوش وتُدخِلُ عليها إجراءاتٍ روتينيةً ولوجسيتة متى دعتِ الحاجة وما يؤكدُ هذا التوجّهَ ما أعلنته القناةُ الثالثةَ عَشْرةَ بأن التقديراتِ الأمنيةَ الإسرائيلية لا تشيرُ إلى أنَّ احتمالَ استئنافِ الحرب أصبح أقربَ مما كان عليه خلال الأيامِ الماضية على الرَّغم من استمرار مستوى التأهبِ العسكري عند درجةٍ مرتفعة من دونِ بلوغِه أقصى مستوياتِه وهو ما بدا أيضاً في تصريح بنيامين نتنياهو بعد لقاءٍ هو الثاني مع غادي آيزنكوت خلال أربعٍ وعشرين ساعة وقال فيه إن الحكومةَ المقبلة لن تخوضَ أيَّ حرب في حين أكد آيزنكوت أنه لا يوجدُ تهديدٌ إيرانيٌّ مباشِرٌ وفوري يَستدعي التحركَ قبل تشكيل الحكومة وعلى ما تُرخِيهِ هذه التطوراتُ والتصريحاتُ من طُمأنينة حذِرة فإنَّ النيرانَ فوق المَضيق انتَقَلت إلى ضِفة المتوسط حيث فَتَح زيلنسكي جبهة بنغازي الليبية بوجه بوتين وأَغرَق ناقلتَيْ شحنٍ روسيتَين ما دفعَ بالكرملين إلى رفع مستوى الردِّ نحوَ الزِّرّ الأحمر وتهديدِ كييف بردٍّ نووي حَشَر زيلنسكي بوتين في الزاويةِ الليبية ووَضَع البلدَ المنقسِم بين "شرقية وغربية" على صفيحٍ ساخن فتحوَّلَت أرضُها ومياهُها إلى ساحةِ نزاعٍ روسيةٍ أوكرانية قالت عنها وَزارةُ الخارجية في حكومة الوَحدة الليبية إنها لا تَمنحُ ايَّ طرفٍ الحقَّ في نقلِ عملياته إلى أراضيها ورأت أن أراضيَ ليبيا وموانئَها ومياهَها الإقليمية ليست ساحاتٍ مفتوحةً للحروب بالوَكالة وفي منطقتِنا.. ما أكثرَ الحروبِ بالوَكالة.مقدمة "أل بي سي"في تطور بالغ الأهمية وذي دلالةٍ. الولايات المتحدة الاميركية تناقش خططًا لتدريب جنودٍ سوريين.هذا التطورُ هو الأولُ منذ وصول الشرع إلى الحكم منذ سنتين، وبعدما كانت سوريا أيامَ نظام البعث، وعلى مدى أكثرَ من نصف قرن تحت الراية السوفياتية ثم الروسية ، تسلحًا وتدريبًا، فهل دخلت سوريا في العصر الأميركي على المستوى العسكري بعد المستوى السياسي؟ فقد ذكرت خمسةُ مصادر مطلعةٍ لرويترز أن الولايات المتحدة تناقش خططاً لتدريب جنودٍ سوريين على إزالة الألغام، في ما سيكون أولَ مهمةٍ تدريبيةٍ أمريكية مع الجيش السوري منذ وصول المعارضة المسلحة السابقة إلى الحكم في دمشق، وقالت أربعة من المصادر إن البرنامج الأولي سيركز على التدريب في مجال إزالة الألغام والتخلص الآمن من الذخائر، لكنه قد يكون، في حالة نجاحِه، نموذجاً لتعاون أوسع نطاقا. سوريا بلدُ جديدٌ في المحور ، على تماس مع دول تدور في هذا المحور أبرزُها إسرائيل وتركيا والأردن.في لبنان تكبر سكةُ تهريب المتفجرات من سوريا إلى لبنان، والرقم المتراكم بلغ ٧٣٣ كيلوغراما من المتفجرات. منها ٣٣٠ كيلو من نوع «تي إن تي»، و٢٠٣ كيلوغراما من نوع «سي فور»، و٢٠٠ كيلوغراما من موادَ متفجرةٍ لم يحدّد الجيش نوعها. هذا الحجمُ يخفي وراءه قرار، فهل هناك سباقٌ مع الوقت من أجل تصعيد ما ؟ وهل هناك حربٌ خفية بين مَن يريد التصعيد ومَن يحاول لجم التصعيد؟في السياسة ، ردٌ إيراني مباشر على رئيس الجمهورية، وفي الردِ ان هناك مشكلةً واحدة للبنان هي إسرائيل وليس مشكلتان إسرائيل وإيران.