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قد لا يحتاج بنيامين نتنياهو إلى ضرب مباشرة لإشعال المنطقة مجدداً. ربما تكفيه غارة واحدة على الضاحية الجنوبية لبيروت، محدّدة الأهداف والتوقيت، ليفتح مواجهة تتجاوز الحدود ، ويضع أمام اختبار يصعب تجاهله، وواشنطن أمام حرب حاولت تجنّبها.فمع استمرار التباين بين الحسابات الأميركية والإسرائيلية بشأن توجيه ضربة عسكرية واسعة لإيران، قد يبرز كساحة بديلة محتملة للتصعيد. إذ إن التردّد الأميركي في الانخراط في مواجهة جديدة مع طهران لا يعني بالضرورة تراجع عن خياراتها العسكرية، بل قد يدفعها إلى البحث عن مسار آخر يتيح تغيير قواعد الاشتباك من دون تحمّل كلفة المبادرة إلى حرب مباشرة.قد يتحوّل لبنان إلى "مكسر العصا" في الحسابات . فنتنياهو يدرك أن استهداف إيران منفرداً يحمل مخاطر عسكرية واستراتيجية، وأن لا تبدو مستعدة لمنحه تفويضاً مفتوحاً بحرب قد تمتد إلى الخليج وتطاول المصالح الأميركية. في المقابل، تملك إسرائيل هامشاً أوسع للتحرك عسكرياً على الساحة اللبنانية، بعدما باتت عملياتها تتجاوز الجنوب إلى مناطق أخرى.لكن الأخطر لا يكمن في استمرار ، بل في احتمال انتقالها إلى أو الضاحية الجنوبية، بما يحمله ذلك من دلالات تتجاوز الهدف العسكري المباشر. فالعاصمة اللبنانية دخلت خلال المواجهات السابقة ضمن معادلة الردع ، بعدما ربطت طهران استهدافها بإمكان الرد المباشر على إسرائيل.يمكن قراءة احتمال تنفيذ ضربة دقيقة في الضاحية بوصفه اختباراً إسرائيلياً للخط الأحمر ، وربما محاولة لدفع طهران إلى رد عسكري يفتح الباب أمام مواجهة أوسع. وفي مثل هذا السيناريو، قد تراهن على أن الرد الإيراني سيضع الإدارة الأميركية أمام واقع جديد، يصعب معه الاستمرار في سياسة احتواء التصعيد.غير أن هذه المقاربة، إن اعتُمدت، تنطوي على مجازفة كبيرة. فليس مضموناً أن ترد إيران بالطريقة التي تتوقعها إسرائيل، ولا أن تنخرط واشنطن تلقائياً في حرب تنشأ عن عملية إسرائيلية منفردة. كذلك، قد يؤدي أي رد متبادل إلى انهيار التفاهمات القائمة، وفتح جبهات يصعب التحكم بمسارها.ولا يمكن فصل هذه الحسابات عن وضع نتنياهو الداخلي. فالرجل الذي يواجه ضغوطاً سياسية متواصلة يدرك أهمية الملف الأمني في المشهد ، لكن ذلك لا يكفي للجزم بأن التصعيد سيكون وسيلته للخروج من أزماته. ومع ذلك، يبقى تداخل السياسة الداخلية بالقرارات العسكرية عاملاً لا يمكن تجاهله.في المقابل، تبدو الساحة اللبنانية الأكثر هشاشة أمام هذا النوع من الحسابات. فالعمليات العسكرية الإسرائيلية في الجنوب، واستمرار التوغلات والتجريف، والانتقال إلى توسيع نطاق الاستهداف، كلها تطورات تجعل احتمال التصعيد قائماً، من دون أن تشكّل دليلاً حاسماً على وجود قرار بضرب بيروت.ولعل المسألة الأساسية لم تعد مرتبطة بقدرة إسرائيل على تنفيذ غارة دقيقة، بل بقدرتها على ضبط ما يليها. فالضربة التي تُنفّذ خلال دقائق قد تستدعي رداً يطيح بحسابات أشهر من الاتصالات والوساطات.وعليه، قد لا يكون لبنان الورقة الأخيرة في يد نتنياهو، لكنه إحدى أكثر الأوراق حساسية في صراعه مع إيران. وإذا قررت إسرائيل اختبار الخط الأحمر الإيراني من الضاحية، فقد تتحوّل بيروت إلى نقطة انطلاق مواجهة إقليمية لا يريدها جميع أطرافها، لكن أحداً منهم قد لا يستطيع إيقافها.