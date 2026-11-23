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نعى راعي أبرشية مار مارون في كندا المطران بول ـ مروان تابت المطران خضر، وكتب ما يلي: "ليس سهلاً أن نكتب عن رجلٍ كان يكتب ليوقظ فينا الأسئلة، لا ليقدّم لنا أجوبة جاهزة. وليس سهلاً أن نودّع إنساناً لم يكن حضوره محصوراً في أو أبرشية أو طائفة، بل امتدّ إلى مساحة أوسع بكثير؛ مساحة الإنسان الباحث عن الحقيقة، والمتعطّش إلى المعنى، والمحتاج إلى من يذكّره بأن الإيمان ليس ملجأً من الحياة، بل دخولٌ أعمق في وجعها وأسئلتها ورجائها.برحيل المطران جورج خضر، لا نفتقد أسقفاً من الكنيسة الأنطاكية الأرثوذكسية الشقيقة فحسب، بل نفتقد محاوراً من طراز نادر، ورجلاً لم يكن يخشى أن يذهب بالإيمان إلى أقصى أسئلته، ولا أن يفتح نوافذ الكنيسة على الفكر والثقافة والأدب، من دون أن يفقد البوصلة التي كانت تقوده دائماً، وهي البحث عن وجه المسيح في الإنسان.كان جورج خضر من أولئك الذين لا يمكن وضعهم في خانة واحدة. هو رجل صلاة، لكنه لم يهرب من الفكر؛ رجل كنيسة، لكنه لم يحصر الكنيسة في جدرانها؛ رجل انتماء، لكنه لم يجعل من الانتماء سوراً يفصل بينه وبين الآخرين. كان يعرف أن الإيمان الذي يخاف من السؤال إيمان لم يكتشف بعد عمقه، وأن الكنيسة التي لا تصغي إلى العالم تخاطر بأن تفقد القدرة على مخاطبة الإنسان.ولعلّ أجمل ما في تجربته أنه لم يتعامل مع الحوار الإسلامي - المسيحي باعتباره ضرورة سياسية فرضتها ظروف ، بل باعتباره مسؤولية روحية وثقافية. لم يكن يريد من الآخر أن يصبح شبيهاً بنا، بل أن نكتشف، من خلال الإصغاء إليه، شيئاً أعمق عن إنسانيتنا وعن مسؤوليتنا المشتركة. لقد فهم باكراً أن العيش معاً ليس مجرّد ترتيب اجتماعي بين جماعات مختلفة، بل امتحان يومي لقدرتنا على احترام كرامة الإنسان، حتى عندما لا يشبهنا في إيمانه أو قناعاته.وأنا، بصفتي راعياً لأبرشية مار مارون في كندا، أجد في مسيرة المطران جورج خضر معنى يتجاوز حدود الجغرافيا والانتماءات الكنسية. ففي بلاد الانتشار، حيث يعيش أبناؤنا بين لغات وثقافات ومرجعيات متعددة، نحتاج إلى فكر يعرف كيف يحفظ الجذور من دون أن يخاف من الانفتاح، وكيف يصون الهوية من دون أن يحوّلها إلى عزلة. وهذا تحديداً أحد الدروس التي تتركها لنا تجربته، وهي أنه عندما نلتقي بالآخر لا نخسر خصوصيتنا، بل نخسر الكثير منها عندما نجهل الآخر ونخاف منه.إن الصداقة بين الكنائس لا تُقاس فقط باللقاءات الرسمية والبيانات المشتركة، بل بقدرتنا على أن نفرح لمواهب الكنيسة الشقيقة، وأن نحزن لفقدان قاماتها كما نحزن لفقدان قاماتنا. ومن هذا المنطلق، فإن رحيل المطران جورج خضر هو خسارة تتجاوز حدود الكنيسة الأرثوذكسية، وتمسّ كل من يؤمن بأن في هذا الشرق مدعوّة إلى أن تكون شهادة محبة، لا عنوان انقسام، وأن تكون حاضرة في قضايا الإنسان، لا غائبة عنها.أصلّي، مع في كندا، من أجل راحة نفس سيدنا جورج، في مساكن النور. وأرفع التعزية إلى غبطة البطريرك يوحنا العاشر، وإلى الكنيسة الأنطاكية الأرثوذكسية الشقيقة، وإلى إكليروسها ومؤمنيها في لبنان وكندا، وإلى العائلة الكريمة، خاصًا بالذكر أبناء اخته المرحومة جورجيت، زوجة الفنان الكبير المرحوم مارون طنب، وهم أصدقاء مقربون: سمير وفؤاد وأمال ورونزا وفاديا وعائلاتهم، وإلى كل من عرفك أو تعلّم منك أو وجد في كتاباتك نافذة نحو الإيمان والإنسان.المسيح قام، وهو حقاً قام.