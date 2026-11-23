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وتدور أحداث الفيلم حول علاقة حب تنشأ بين جندي سوري وفتاة لبنانية تُدعى إليزا، خلال فترة الوجود العسكري السوري في في ثمانينيات القرن الماضي، قبل أن تنتهي بمقتلهما على يد خطيب الفتاة، الذي يتحول لاحقاً إلى بطل في ذاكرة قريته، من دون معرفة حقيقة ما جرى.وبعد سنوات، يصل عمال سوريون إلى القرية للعمل في ورشة بناء، ليبدأ الماضي بالظهور مجدداً من خلال شبح إليزا، الذي يراه العامل السوري طارق، ويؤدي دوره زياد جلاد. وتتطور الأحداث مع نشوء علاقة بين طارق ورنا، التي تؤدي دورها مارلين نعمان، لتنكشف تدريجياً أسرار الحادثة القديمة.ويستخدم تابت الأشباح رمزاً لماضٍ لم يُطوَ، رابطاً بين مرحلة الوجود العسكري السوري في لبنان وما خلّفته من جراح، ومرحلة اللجوء والعمل وما رافقها من توترات بين اللبنانيين والسوريين.وبحسب التقرير، يطرح الفيلم تساؤلات بشأن قدرة الأجيال الجديدة على تجاوز الخصومات الموروثة، إلا أن ضعف البناء الدرامي ومحدودية توظيف عناصر الرعب والغموض يقللان من تأثيره، رغم الأداء المقنع لزياد جلاد والعفوي لمارلين نعمان.ويُعدّ "ورشة" إنتاجاً مشتركاً لبنانياً وقطرياً وسعودياً وفرنسياً، بدعم من مؤسسات سينمائية عدة، بينها صندوق للأفلام ومعهد للأفلام وصندوق الفيلم اللبناني.ويأتي عرضه ضمن حضور لبناني في مهرجان القاهرة السينمائي، إلى جانب أربعة أعمال أخرى، أبرزها "يوم الغضب: حكايات من " لرانيا الرافعي، و"المراعي الصيفية"، و"مرمر مكاني"، و"ذاب قلبي اشتياقاً" ليمنى مروان.